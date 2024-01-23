Katlanabilir ekranlı TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki katlanabilir ekranlı telefonlar arasına bir yenisi eklendi. TECNO PHANTOM V Flip 5G, Türkiye’de satışa sunuldu.

TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı

TECNO PHANTOM V Flip 5G, bugün itibarıyla 39.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

Katlanabilir AMOLED ekran

Telefonun ekranı açık pozisyondayken 6.9 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Katlandığında ise kapaktaki 1,32 inç büyüklüğündeki dairesel AMOLED dış ekrandan faydalanılıyor.

Kullanıcılar, kapak ekranını kendi tarzlarına göre özelleştiriliyor. Ekrana duvar kağıtları, Tmojis ve 3D interaktif sevimli karakterler koyulabiliyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun arkasında 64MP+13MP+32MP üçlü kamera sistemi bulunuyor. RGBW Ultra Hassas Sensör, düşük ışıklar koşullarında aydınlık çekimler yapıyor. Dual-camera Fusion teknolojisi ile geniş açılı çekimlerde detayları koruyor. Katlanabilir ekranı 30-150˚ açılarda açabiliyorsunuz. Böylelikle arka kamerayı ön kamera gibi kullanarak selfie ve video kaydı yapılabiliyor. Cihazın önünde ise 32MP Dual-flash Autofocus ön kameraya yer veriliyor.

Google’dan akıllı telefonlar için Starlink rakibine yatırım 4 sa. önce eklendi

Cihazın boyutları normal kullanımda 171.72mm x 74.05mm x 6.95mm iken, katlandığında 88.77mm x 74.05mm x 14.95mm ölçülerine düşüyor. TECNO, ekrandaki katlama izinin 0,11 mm'den daha az boyuta sahip olduğunu ve neredeyse görünmez yapıda olduğunu ifade ediyor.

TECNO PHANTOM V Flip 5G, gücünü MediaTek Dimensity 8050 5G işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 4000 mAh kapasiteli bataryası bulunan telefonda 45W ultra hızlı şarj teknolojisi mevcut. 15 dakikada yüzde 50’ye kadar dolum yapabiliyor. TECNO PHANTOM V Flip 5G, kutudan Android 13 tabanlı HiOS 13.5 arayüzü ile çıkıyor.

Tecno Phantom V Flip özellikleri

1.32 inçlik dairesel AMOLED dış ekran

6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran

Dimensity 8050 5G yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

64MP+13MP arka kamera

32MP ön kamera

4000mAh batarya, 45W hızlı şarj

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı belli oldu