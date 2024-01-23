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    Katlanabilir ekranlı TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye'de satışa sunuldu

    Katlanabilir AMOLED ekranlı TECNO PHANTOM V Flip 5G, ülkemizde satışa çıktı. TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı ve özelikleri haberimizde.                    
    TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki katlanabilir ekranlı telefonlar arasına bir yenisi eklendi. TECNO PHANTOM V Flip 5G, Türkiye’de satışa sunuldu.

    TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı

    TECNO PHANTOM V Flip 5G, bugün itibarıyla 39.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

    Katlanabilir AMOLED ekran

    Telefonun ekranı açık pozisyondayken 6.9 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Katlandığında ise kapaktaki 1,32 inç büyüklüğündeki dairesel AMOLED dış ekrandan faydalanılıyor.

    Kullanıcılar, kapak ekranını kendi tarzlarına göre özelleştiriliyor. Ekrana duvar kağıtları, Tmojis ve 3D interaktif sevimli karakterler koyulabiliyor.

    TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Telefonun arkasında 64MP+13MP+32MP üçlü kamera sistemi bulunuyor. RGBW Ultra Hassas Sensör, düşük ışıklar koşullarında aydınlık çekimler yapıyor. Dual-camera Fusion teknolojisi ile geniş açılı çekimlerde detayları koruyor. Katlanabilir ekranı 30-150˚ açılarda açabiliyorsunuz. Böylelikle arka kamerayı ön kamera gibi kullanarak selfie ve video kaydı yapılabiliyor. Cihazın  önünde ise 32MP Dual-flash Autofocus ön kameraya yer veriliyor.

    Cihazın boyutları normal kullanımda 171.72mm x 74.05mm x 6.95mm iken, katlandığında 88.77mm x 74.05mm x 14.95mm ölçülerine düşüyor. TECNO, ekrandaki katlama izinin 0,11 mm'den daha az boyuta sahip olduğunu ve neredeyse görünmez yapıda olduğunu ifade ediyor.

    TECNO PHANTOM V Flip 5G, gücünü MediaTek Dimensity 8050 5G işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 4000 mAh kapasiteli bataryası bulunan telefonda 45W ultra hızlı şarj teknolojisi mevcut. 15 dakikada yüzde 50’ye kadar dolum yapabiliyor. TECNO PHANTOM V Flip 5G, kutudan Android 13 tabanlı HiOS 13.5 arayüzü ile çıkıyor.

    Tecno Phantom V Flip özellikleri

    • 1.32 inçlik dairesel AMOLED dış ekran
    • 6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran
    • Dimensity 8050 5G yonga seti
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 64MP+13MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4000mAh batarya, 45W hızlı şarj
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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