Katlanabilir ekranlı TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye'de satışa sunuldu

- TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı
- Katlanabilir AMOLED ekran
- Tecno Phantom V Flip özellikleri
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TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye fiyatı
TECNO PHANTOM V Flip 5G, bugün itibarıyla 39.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.
Katlanabilir AMOLED ekran
Telefonun ekranı açık pozisyondayken 6.9 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Katlandığında ise kapaktaki 1,32 inç büyüklüğündeki dairesel AMOLED dış ekrandan faydalanılıyor.
Kullanıcılar, kapak ekranını kendi tarzlarına göre özelleştiriliyor. Ekrana duvar kağıtları, Tmojis ve 3D interaktif sevimli karakterler koyulabiliyor.
Cihazın boyutları normal kullanımda 171.72mm x 74.05mm x 6.95mm iken, katlandığında 88.77mm x 74.05mm x 14.95mm ölçülerine düşüyor. TECNO, ekrandaki katlama izinin 0,11 mm'den daha az boyuta sahip olduğunu ve neredeyse görünmez yapıda olduğunu ifade ediyor.
TECNO PHANTOM V Flip 5G, gücünü MediaTek Dimensity 8050 5G işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 4000 mAh kapasiteli bataryası bulunan telefonda 45W ultra hızlı şarj teknolojisi mevcut. 15 dakikada yüzde 50’ye kadar dolum yapabiliyor. TECNO PHANTOM V Flip 5G, kutudan Android 13 tabanlı HiOS 13.5 arayüzü ile çıkıyor.
Tecno Phantom V Flip özellikleri
- 1.32 inçlik dairesel AMOLED dış ekran
- 6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran
- Dimensity 8050 5G yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 64MP+13MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4000mAh batarya, 45W hızlı şarj
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.