Tecno Camon Premier 5G tanıtıldı: Kameralarıyla iddialı

Tam Boyutta Gör Tecno, MWC 2024'te yeni Camon 30 serisi telefonlarını duyurdu. Dört adet modelin olduğu seri, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olacak. Serinin en üst modeli olan Camon Premier 5G kamera alanında iddialı özelliklere sahip.

Tecno Camon Premier 5G özellikleri

Tecno PolarAce Görüntüleme Sistemine sahip olan kameralar, CXD5622GG isimli Sony çipinden güç alıyor. 4,6 TFLOPS kayar nokta işlem gücüne sahip olan ISP, çok daha gelişmiş fotoğraflar üretilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu bilgi işlem gücü, HDR videolar (Tecno'nun iddiasına göre sektörde bir ilk) ve 4K Ultra Gece Görüşü videoları için tam sahnede yapay zeka gürültüsünün azaltılmasını sağlayan çeşitli görevlerde kullanılıyor. Tecno, bu özel ISP'nin, 4K 30 fps videoları işlerken diğer ISP'lerden çok daha az güç kullandığını belirtiyor.

Kameralar doğru cilt tonlarını oluşturmak için şirketin yapay zeka tabanlı çözümü olan Universal Tone'dan yararlanıyor. Yine yapay zeka yardımıyla fotoğraflardaki nesneleri ortadan kaldırma özelliği de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tecno Camon Premier 5G'de, OIS destekli, 50 MP Sony IMX890 (1/1,56”, 1,0μm piksel) sensörün yanında, 3x optik zum ve 60x hibrit zum yapabilen 50 MP çözünürlükte 70 mm'lik bir periskop kamera ve yine 50 MP ultra geniş kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise 1264 x 2780 piksel çözünürlüğe ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip, 6,77 inç LTPO OLED ekran bulunuyor. Ekran altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

Kutusundan Android 14 ile çıkacak telefon, Dimensity 8200 Ultra çipsetinden güç alacak. Bunun dışında 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak.

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Tecno Camon Premier 5G, sağlamlık ve kaliteli hissiyat için metal orta çerçeveye sahip. Telefonun ilginç bir özelliği ise “Action Dot” adlı bildirim ışığı. Video kaydederken ve şarj sırasında yanan bu LED, aynı zamanda sesli asistanın devreye girdiğini de belirtiyor. Basın bülteninde bunun aynı zamanda işlevini şuan bilmediğimiz “kızılötesi sensör göstergesi” olduğundan da bahsediliyor.

70W hızlı şarj özelliğine sahip 5000 mAh pil ile gelecek olan telefonda ayrıca Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler de yer alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Ekran: 6,77 inç LTPO AMOLED, 1264 x 2780 piksel, 1400 nit parlaklık

6,77 inç LTPO AMOLED, 1264 x 2780 piksel, 1400 nit parlaklık İşlemci: Mediatek Dimensity 8200

Mediatek Dimensity 8200 RAM: 12GB

12GB Depolama: 512GB

512GB Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP periskop kamera (3x optik zum), 50MP ultra geniş açı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP periskop kamera (3x optik zum), 50MP ultra geniş açı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Pil: 5000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj

5000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth 5.2, infrared

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth 5.2, infrared Diğer: 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, FM radyo, NFC

24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, FM radyo, NFC Renk: Siyah ve mavi

Siyah ve mavi Boyutlar: 162.7 x 76.2 x 7.9 mm

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