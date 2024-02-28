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    Tecno Camon Premier 5G tanıtıldı: Kameralarıyla iddialı

    Tecno, MWC 2024'te yeni Camon 30 serisi telefonlarını duyurdu. Serinin en üst modeli olan Camon Premier 5G, kamera alanında iddialı özelliklere sahip.          
    Tecno Camon Premier 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tecno, MWC 2024'te yeni Camon 30 serisi telefonlarını duyurdu. Dört adet modelin olduğu seri, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olacak. Serinin en üst modeli olan Camon Premier 5G kamera alanında iddialı özelliklere sahip.

    Tecno Camon Premier 5G özellikleri

    Tecno PolarAce Görüntüleme Sistemine sahip olan kameralar, CXD5622GG isimli Sony çipinden güç alıyor. 4,6 TFLOPS kayar nokta işlem gücüne sahip olan ISP, çok daha gelişmiş fotoğraflar üretilmesini sağlıyor.

    Tecno Camon Premier 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu bilgi işlem gücü, HDR videolar (Tecno'nun iddiasına göre sektörde bir ilk) ve 4K Ultra Gece Görüşü videoları için tam sahnede yapay zeka gürültüsünün azaltılmasını sağlayan çeşitli görevlerde kullanılıyor. Tecno, bu özel ISP'nin, 4K 30 fps videoları işlerken diğer ISP'lerden çok daha az güç kullandığını belirtiyor.

    Kameralar doğru cilt tonlarını oluşturmak için şirketin yapay zeka tabanlı çözümü olan Universal Tone'dan yararlanıyor.  Yine yapay zeka yardımıyla fotoğraflardaki nesneleri ortadan kaldırma özelliği de bulunuyor.

    Tecno Camon Premier 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tecno Camon Premier 5G'de, OIS destekli, 50 MP Sony IMX890 (1/1,56”, 1,0μm piksel) sensörün yanında, 3x optik zum ve 60x hibrit zum yapabilen 50 MP çözünürlükte 70 mm'lik bir periskop kamera ve yine 50 MP ultra geniş kamera yer alıyor.

    Ön tarafta ise 1264 x 2780 piksel çözünürlüğe ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip, 6,77 inç LTPO OLED ekran bulunuyor. Ekran altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. 

    Kutusundan Android 14 ile çıkacak telefon, Dimensity 8200 Ultra çipsetinden güç alacak. Bunun dışında 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak.

    Tecno Camon Premier 5G, sağlamlık ve kaliteli hissiyat için metal orta çerçeveye sahip. Telefonun ilginç bir özelliği ise “Action Dot” adlı bildirim ışığı. Video kaydederken ve şarj sırasında yanan bu LED, aynı zamanda sesli asistanın devreye girdiğini de belirtiyor. Basın bülteninde bunun aynı zamanda işlevini şuan bilmediğimiz “kızılötesi sensör göstergesi” olduğundan da bahsediliyor.

    70W hızlı şarj özelliğine sahip 5000 mAh pil ile gelecek olan telefonda ayrıca Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler de yer alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

    • Ekran: 6,77 inç LTPO AMOLED, 1264 x 2780  piksel, 1400 nit parlaklık
    • İşlemci:  Mediatek Dimensity 8200
    • RAM: 12GB
    • Depolama: 512GB
    • Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP periskop kamera (3x optik zum), 50MP ultra geniş açı kamera
    • Ön Kamera: 50 MP
    • Pil: 5000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth 5.2, infrared 
    • Diğer: 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, FM radyo, NFC
    • Renk: Siyah ve mavi
    • Boyutlar: 162.7 x 76.2 x 7.9 mm
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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