Tecno Camon Premier 5G tanıtıldı: Kameralarıyla iddialı

Tecno Camon Premier 5G özellikleri
Tecno PolarAce Görüntüleme Sistemine sahip olan kameralar, CXD5622GG isimli Sony çipinden güç alıyor. 4,6 TFLOPS kayar nokta işlem gücüne sahip olan ISP, çok daha gelişmiş fotoğraflar üretilmesini sağlıyor.
Kameralar doğru cilt tonlarını oluşturmak için şirketin yapay zeka tabanlı çözümü olan Universal Tone'dan yararlanıyor. Yine yapay zeka yardımıyla fotoğraflardaki nesneleri ortadan kaldırma özelliği de bulunuyor.
Ön tarafta ise 1264 x 2780 piksel çözünürlüğe ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip, 6,77 inç LTPO OLED ekran bulunuyor. Ekran altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.
Kutusundan Android 14 ile çıkacak telefon, Dimensity 8200 Ultra çipsetinden güç alacak. Bunun dışında 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak.
Tecno Camon Premier 5G, sağlamlık ve kaliteli hissiyat için metal orta çerçeveye sahip. Telefonun ilginç bir özelliği ise “Action Dot” adlı bildirim ışığı. Video kaydederken ve şarj sırasında yanan bu LED, aynı zamanda sesli asistanın devreye girdiğini de belirtiyor. Basın bülteninde bunun aynı zamanda işlevini şuan bilmediğimiz “kızılötesi sensör göstergesi” olduğundan da bahsediliyor.
70W hızlı şarj özelliğine sahip 5000 mAh pil ile gelecek olan telefonda ayrıca Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler de yer alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.
- Ekran: 6,77 inç LTPO AMOLED, 1264 x 2780 piksel, 1400 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8200
- RAM: 12GB
- Depolama: 512GB
- Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP periskop kamera (3x optik zum), 50MP ultra geniş açı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Pil: 5000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth 5.2, infrared
- Diğer: 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, FM radyo, NFC
- Renk: Siyah ve mavi
- Boyutlar: 162.7 x 76.2 x 7.9 mm
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.