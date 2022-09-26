Tecno Pova 3 modeli önemli bir ödül kazandı

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Dev bataryası ile ülkemide de dikkat çeken telefon modellerinden Tecno Pova 3 önemli bir ödüle layık görüldü. Olağanüstü tasarımlara ve yüksek ticari değer yaratacak güçlü bir potansiyele sahip en iyi inşa edilmiş fikirlere verilen K-DESIGN AWARD ödülü Tecno Pova 3 modelinin oldu.

Tecno Pova 3 modeline prestijli ödül

Asya'da adil ve son derece güvenilir gözlemleriyle tanınan ünlü bir tasarım içerik pazarlama grubu DESIGNSORI tarafından verilen K-DESIGN AWARD ödülü için dünya çapında 27 ülkeden gelen toplam 1.900 yüksek nitelikli başvuru yapıldı. Grup, olağanüstü tasarımlara ve yüksek ticari değer yaratacak güçlü bir potansiyele sahip en iyi inşa edilmiş fikirleri dikkate alıyor.

Tecno Pova 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay önce eklendi

Prestijli K-DESIGN AWARD'ı kazanan TECNO POVA 3, dünyanın en iyi küresel standart tasarım gözlemcileri tarafından belirlenen başvuruların ilk %10'unda yer aldı. Çeşitli alanlardan yetkin ve deneyimli tasarım profesyonellerini de bünyesinde barındıran jüri, her bir katılımcıyı en yüksek standartlara göre değerlendirmek için zengin deneyim ve uzmanlıklarıyla gözlem sürecini daha da geliştirdi.

TECNO POVA 3, en son teknolojileri ve fütüristik tasarım dillerini birleştirerek estetik ve teknoloji arasında mükemmel bir denge kurmayı başardı. TECNO POVA 3, performansa odaklı iç dünyasının yanı sıra, büyüleyici avangard estetiğiyle öne çıkıyor. TECNO POVA 3'ün dinamik olarak kavisli yüzeylerden oluşan merkezi olarak yükseltilmiş benzersiz sırt tasarımı, spor otomobillerin şık tasarımını andırıyor. Ayrıca mat yüzey dikişlerinin altında yayılan ışığı tanımlayan çok katmanlı PGI tekniği, kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği enerjiyi avuçlarına aktarıyor.

TECNO POVA 3'ün Elektrik Mavisi renginin en dikkat çekici özelliği, dış yüzeyinin ortasından aşağıya doğru uzanan LED'li bir dikey çubuk olan "Çarpıcı güç ışığı". Kullanıcılar bildirim ve çağrı aldıklarında, oyun oynadıklarında ve cihazı şarj ettiklerinde bu ışık aydınlanarak günlük yaşamın monotonluğunun ve stresininin ortasında ek bir heyecan ve enerji sağlıyor.

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Tecno Pova 3 neler sunuyor?

TECNO POVA 3, en son teknolojileri ve fütüristik tasarım dillerini birleştirerek estetik ve teknoloji arasında mükemmel bir denge kurmayı başardı. TECNO POVA 3, performansa odaklı iç dünyasının yanı sıra, büyüleyici avangard estetiğiyle öne çıkıyor. TECNO POVA 3'ün dinamik olarak kavisli yüzeylerden oluşan merkezi olarak yükseltilmiş benzersiz sırt tasarımı, spor otomobillerin şık tasarımını andırıyor. Ayrıca mat yüzey dikişlerinin altında yayılan ışığı tanımlayan çok katmanlı PGI tekniği, kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği enerjiyi avuçlarına aktarıyor.

TECNO POVA 3'ün Elektrik Mavisi renginin en dikkat çekici özelliği, dış yüzeyinin ortasından aşağıya doğru uzanan LED'li bir dikey çubuk olan "Çarpıcı güç ışığı". Kullanıcılar bildirim ve çağrı aldıklarında, oyun oynadıklarında ve cihazı şarj ettiklerinde bu ışık aydınlanarak günlük yaşamın monotonluğunun ve stresininin ortasında ek bir heyecan ve enerji sağlıyor.

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