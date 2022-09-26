Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tecno Pova 3 modeli önemli bir ödül kazandı

    TECNO, dünya çapında 27 ülkeden gelen toplam 1.900 yüksek nitelikli başvuru arasından TECNO POVA 3'ün fark yaratan tasarımıyla ilk K-DESIGN AWARD’a sahip oldu.  
    Oy Ver

    Tecno Pova 3
    Tam Boyutta Gör

    Dev bataryası ile ülkemide de dikkat çeken telefon modellerinden Tecno Pova 3 önemli bir ödüle layık görüldü. Olağanüstü tasarımlara ve yüksek ticari değer yaratacak güçlü bir potansiyele sahip en iyi inşa edilmiş fikirlere verilen K-DESIGN AWARD ödülü Tecno Pova 3 modelinin oldu.

    Tecno Pova 3 modeline prestijli ödül

    Asya'da adil ve son derece güvenilir gözlemleriyle tanınan ünlü bir tasarım içerik pazarlama grubu DESIGNSORI tarafından verilen K-DESIGN AWARD ödülü için dünya çapında 27 ülkeden gelen toplam 1.900 yüksek nitelikli başvuru yapıldı. Grup, olağanüstü tasarımlara ve yüksek ticari değer yaratacak güçlü bir potansiyele sahip en iyi inşa edilmiş fikirleri dikkate alıyor.

    Prestijli K-DESIGN AWARD'ı kazanan TECNO POVA 3, dünyanın en iyi küresel standart tasarım gözlemcileri tarafından belirlenen başvuruların ilk %10'unda yer aldı. Çeşitli alanlardan yetkin ve deneyimli tasarım profesyonellerini de bünyesinde barındıran jüri, her bir katılımcıyı en yüksek standartlara göre değerlendirmek için zengin deneyim ve uzmanlıklarıyla gözlem sürecini daha da geliştirdi.

    TECNO POVA 3, en son teknolojileri ve fütüristik tasarım dillerini birleştirerek estetik ve teknoloji arasında mükemmel bir denge kurmayı başardı. TECNO POVA 3, performansa odaklı iç dünyasının yanı sıra, büyüleyici avangard estetiğiyle öne çıkıyor. TECNO POVA 3'ün dinamik olarak kavisli yüzeylerden oluşan merkezi olarak yükseltilmiş benzersiz sırt tasarımı, spor otomobillerin şık tasarımını andırıyor. Ayrıca mat yüzey dikişlerinin altında yayılan ışığı tanımlayan çok katmanlı PGI tekniği, kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği enerjiyi avuçlarına aktarıyor.

    TECNO POVA 3'ün Elektrik Mavisi renginin en dikkat çekici özelliği, dış yüzeyinin ortasından aşağıya doğru uzanan LED'li bir dikey çubuk olan "Çarpıcı güç ışığı". Kullanıcılar bildirim ve çağrı aldıklarında, oyun oynadıklarında ve cihazı şarj ettiklerinde bu ışık aydınlanarak günlük yaşamın monotonluğunun ve stresininin ortasında ek bir heyecan ve enerji sağlıyor.

    Tecno Pova 3 neler sunuyor?

    TECNO POVA 3, en son teknolojileri ve fütüristik tasarım dillerini birleştirerek estetik ve teknoloji arasında mükemmel bir denge kurmayı başardı. TECNO POVA 3, performansa odaklı iç dünyasının yanı sıra, büyüleyici avangard estetiğiyle öne çıkıyor. TECNO POVA 3'ün dinamik olarak kavisli yüzeylerden oluşan merkezi olarak yükseltilmiş benzersiz sırt tasarımı, spor otomobillerin şık tasarımını andırıyor. Ayrıca mat yüzey dikişlerinin altında yayılan ışığı tanımlayan çok katmanlı PGI tekniği, kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği enerjiyi avuçlarına aktarıyor.

    TECNO POVA 3'ün Elektrik Mavisi renginin en dikkat çekici özelliği, dış yüzeyinin ortasından aşağıya doğru uzanan LED'li bir dikey çubuk olan "Çarpıcı güç ışığı". Kullanıcılar bildirim ve çağrı aldıklarında, oyun oynadıklarında ve cihazı şarj ettiklerinde bu ışık aydınlanarak günlük yaşamın monotonluğunun ve stresininin ortasında ek bir heyecan ve enerji sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 57 dakika önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız