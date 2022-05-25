Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+ duyuruldu

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Xiaomi’nin orta alt seviyede iddialı olmaya çalışacak Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+ akıllı telefon modelleri duyuruldu. Genel tasarım ve donanım özellikleri aynı iken bellek ve batarya tarafında farklılaşıyor.

Redmi Note 11T Pro özellikleri

6.6 inçlik IPS LCD Full HD+ ekran

Dimensity 8100 yonga seti

6GB/8GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 depolama

64MP+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5080mAh batarya

67W hızlı şarj

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Redmi Note 11T Pro fiyatı Redmi Note 11T Pro 6GB + 128GB 270$ Redmi Note 11T Pro 8GB + 128GB 285$ Redmi Note 11T Pro 8GB + 256GB 315$

Redmi Note 11T Pro giriş seviyesine doğru yaklaşan bir akıllı telefon olmuş. Bununla birlikte 144Hz değişken tazeleme hızı rekabetçiliğini arttırıyor. Yan kısımda parmak izi okuyucu ve hızlı şarj yine özellikleri arasında. Bu modelin Astro Boy adında arkası lazer işlemeli bir versiyonu daha mevcut.

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Redmi Note 11T Pro+ özellikleri

6.6 inçlik IPS LCD Full HD+ ekran

Dimensity 8100 yonga seti

8GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

64MP+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

4400mAh batarya

120W hızlı şarj

Redmi Note 11T Pro+ fiyatı Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 128GB 300$ Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 256GB 330$ Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 512GB 360$ Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy 8GB + 256GB 375$

Redmi Note 11T Pro+ ise çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Aynı 144Hz değişken tazeleme hızı yanında 120W hızlı şarj, Surge P1 yongası ile şarj sıcaklığını takip edebilme şeklinde avantajları mevcut.

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Redmi Note 11T Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı