Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+ duyuruldu

Xiaomi’nin orta alt seviyede iddialı olmaya çalışacak Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+ akıllı telefon modelleri duyuruldu. Genel tasarım ve donanım özellikleri aynı iken bellek ve batarya tarafında farklılaşıyor.
Redmi Note 11T Pro özellikleri
- 6.6 inçlik IPS LCD Full HD+ ekran
- Dimensity 8100 yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR5 RAM
- 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
- 64MP+8MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5080mAh batarya
- 67W hızlı şarj
|
Redmi Note 11T Pro 6GB + 128GB
|
270$
|
Redmi Note 11T Pro 8GB + 128GB
|
285$
|
Redmi Note 11T Pro 8GB + 256GB
|
315$
Redmi Note 11T Pro giriş seviyesine doğru yaklaşan bir akıllı telefon olmuş. Bununla birlikte 144Hz değişken tazeleme hızı rekabetçiliğini arttırıyor. Yan kısımda parmak izi okuyucu ve hızlı şarj yine özellikleri arasında. Bu modelin Astro Boy adında arkası lazer işlemeli bir versiyonu daha mevcut.
Redmi Note 11T Pro+ özellikleri
- 6.6 inçlik IPS LCD Full HD+ ekran
- Dimensity 8100 yonga seti
- 8GB LPDDR5 RAM
- 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
- 64MP+8MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 4400mAh batarya
- 120W hızlı şarj
|
Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 128GB
|
300$
|
Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 256GB
|
330$
|
Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 512GB
|
360$
|
Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy 8GB + 256GB
|
375$
Redmi Note 11T Pro+ ise çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Aynı 144Hz değişken tazeleme hızı yanında 120W hızlı şarj, Surge P1 yongası ile şarj sıcaklığını takip edebilme şeklinde avantajları mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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