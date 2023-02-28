Tecno Spark 10 Pro oyuna odaklanıyor

Tam Boyutta Gör Tecno markasının fiyata odaklanan akıllı telefon serisi Spark, MWC 2023 fuarını da boş geçmiyor. Tecno Spark 10 Pro modeli uygun fiyata oyuncular için yüksek optimizasyonlar getiriyor.

Tecno Spark 10 Pro neler sunuyor?

Fuarda kısa bir tanıtımı yapılan Tecno Spark 10 Pro akıllı telefon modeli Z kuşağını hedefliyor. Helio G88 yonga seti oyuna odaklanan optimizasyonları ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sunacak. 6.6 inçlik ekran 90Hz tazeleme hızına sahip. 8GB RAM yanında 128GB/256GB depolama seçenekleri sunulacak.

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Arka kısımda 50MP çözünürlüğündeki ana sensör yer alırken ön kısımda 32MP çözünürlüğünde kamera da çift flaş ile desteklenmiş. Böylece düşük ışıklarda daha güzel özçekimler yapılabiliyor. Tecno Spark 10 Pro modeli uygun bir fiyat etiketi ile Mart ayında piyasada olacak.

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Tecno Spark 10 Pro gelecek ay piyasada