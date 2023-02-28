Tecno Spark 10 Pro oyuna odaklanıyor

Tecno Spark 10 Pro neler sunuyor?
Fuarda kısa bir tanıtımı yapılan Tecno Spark 10 Pro akıllı telefon modeli Z kuşağını hedefliyor. Helio G88 yonga seti oyuna odaklanan optimizasyonları ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sunacak. 6.6 inçlik ekran 90Hz tazeleme hızına sahip. 8GB RAM yanında 128GB/256GB depolama seçenekleri sunulacak.
Arka kısımda 50MP çözünürlüğündeki ana sensör yer alırken ön kısımda 32MP çözünürlüğünde kamera da çift flaş ile desteklenmiş. Böylece düşük ışıklarda daha güzel özçekimler yapılabiliyor. Tecno Spark 10 Pro modeli uygun bir fiyat etiketi ile Mart ayında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.