Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Yeni tasarıma geçiliyor

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Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra'nın ön tasarımı, bu ayın başlarında sızdırılan bir render aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Ancak bu sızıntı, telefonun yuvarlak köşelerini ve dar çerçevelerini gösteriyordu. Yeni render görüntüsünde, telefonun yan profili net olarak görülüyor.

Düz kenarlara sahip olacak

Görüntüye göre Galaxy S25 Ultra, tamamen düz kenarlara sahip olacak. Nispeten yuvarlak köşeleri ve düz kenarlarıyla telefon, S24 Ultra'dan tasarım anlamında oldukça farklılaşacak. Yine de, render'ın resmi olmayan bir kaynaktan geldiğini ve tasarımın farklı olabileceğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Önceki sızıntıda telefonun S24 Ultra'dan biraz daha dar olacağı, ancak daha ince çerçeveler sayesinde daha büyük bir ekranla (6,79 inç yerine 6,86 inç) geleceği belirtiliyordu.

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Snapdragon 8 Gen 4 çipsetiyle gelmesi beklenen Galaxy S25 Ultra'da, 200 MP ISOCELL HP2 ana kamera, 10 MP'den 50 MP'e yükseltilen 3x telefoto kamera ve 50 MP 5X periskop telefoto kamera yer alabilir. Ultra geniş açı kamera için ise, 50 MP çözünürlükte, 1/2,76 inç JN1 sensörünün yeni bir versiyonunu kullanacağı söyleniyor. Son olarak Galaxy S25 Ultra'nın, önceki model gibi 5,000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı