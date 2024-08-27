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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Yeni tasarıma geçiliyor

    Galaxy S25 Ultra'nın ön tasarımı, bu ayın başlarında sızdırılan bir render aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Yeni render görüntüsünde, telefonun yan profili net olarak görülüyor.
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra'nın ön tasarımı, bu ayın başlarında sızdırılan bir render aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Ancak bu sızıntı, telefonun yuvarlak köşelerini ve dar çerçevelerini gösteriyordu. Yeni render görüntüsünde, telefonun yan profili net olarak görülüyor.

    Düz kenarlara sahip olacak

    Görüntüye göre Galaxy S25 Ultra, tamamen düz kenarlara sahip olacak. Nispeten yuvarlak köşeleri ve düz kenarlarıyla telefon, S24 Ultra'dan tasarım anlamında oldukça farklılaşacak. Yine de, render'ın resmi olmayan bir kaynaktan geldiğini ve tasarımın farklı olabileceğini belirtelim.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Önceki sızıntıda telefonun S24 Ultra'dan biraz daha dar olacağı, ancak daha ince çerçeveler sayesinde daha büyük bir ekranla (6,79 inç yerine 6,86 inç) geleceği belirtiliyordu. 

    Snapdragon 8 Gen 4 çipsetiyle gelmesi beklenen Galaxy S25 Ultra'da, 200 MP ISOCELL HP2 ana kamera, 10 MP'den 50 MP'e yükseltilen 3x telefoto kamera ve 50 MP 5X periskop telefoto kamera yer alabilir. Ultra geniş açı kamera için ise, 50 MP çözünürlükte, 1/2,76 inç JN1 sensörünün yeni bir versiyonunu kullanacağı söyleniyor. Son olarak Galaxy S25 Ultra'nın, önceki model gibi 5,000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/08/27/galaxy-s25-ultra-rendering-shows-major-shift-in-design/ https://m.weibo.cn/detail/5071601329242163
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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