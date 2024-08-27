Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Yeni tasarıma geçiliyor

Düz kenarlara sahip olacak
Görüntüye göre Galaxy S25 Ultra, tamamen düz kenarlara sahip olacak. Nispeten yuvarlak köşeleri ve düz kenarlarıyla telefon, S24 Ultra'dan tasarım anlamında oldukça farklılaşacak. Yine de, render'ın resmi olmayan bir kaynaktan geldiğini ve tasarımın farklı olabileceğini belirtelim.
Snapdragon 8 Gen 4 çipsetiyle gelmesi beklenen Galaxy S25 Ultra'da, 200 MP ISOCELL HP2 ana kamera, 10 MP'den 50 MP'e yükseltilen 3x telefoto kamera ve 50 MP 5X periskop telefoto kamera yer alabilir. Ultra geniş açı kamera için ise, 50 MP çözünürlükte, 1/2,76 inç JN1 sensörünün yeni bir versiyonunu kullanacağı söyleniyor. Son olarak Galaxy S25 Ultra'nın, önceki model gibi 5,000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/08/27/galaxy-s25-ultra-rendering-shows-major-shift-in-design/ https://m.weibo.cn/detail/5071601329242163 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
327 Kişi Okuyor (7 Üye, 320 Misafir) 13 Masaüstü 314 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3436 kez okundu.
12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung Galaxy S25 Ultra, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler