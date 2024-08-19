Tehdit sonrası X, Brezilya'daki faaliyetlerini sonlandırdı

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Tam Boyutta Gör Twitter olarak da bilinen X, Brezilya’nın Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Federal Mahkeme hakimi Alexandre de Moraes tarafından yapılan tehdit sonrasında ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Moraes, şirketin yasal temsilcilerinden birini “sansür emirlerine uymadığı” takdirde tutuklamakla tehdit etti.

X, Brezilya faaliyetlerini sonlandırdı, site ise aktif

X Global Government Affairs hesabı olayla ilgili olarak X'te yaptığı paylaşımda, tehdidin gizli bir emirle yapıldığını; ancak yaptıklarının ifşa edilmesi amacıyla talebin paylaşıldığını belirtti. Şirket, X'in personelinin güvenliğini korumak için Brezilya'daki operasyonlarını derhal kapatırken platformun ise ülkede aktif olduğunun altı çiziliyor.

X'in sahibi Elon Musk attığı paylaştığı bir gönderide iletilen emre uymanın “Brezilya, Arjantin, Amerika ve uluslararası hukuku (gizlice) çiğnememizi gerektireceğini” söyledi. X Global Government Affairs ise paylaşımında “Bu kararı almak zorunda kaldığımız için derin üzüntü duyuyoruz. Sorumluluk yalnızca Alexandre de Moraes'e aittir. Onun eylemleri demokratik hükümetle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var; demokrasi ya da Alexandre de Moraes.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Musk aylardır de Moraes'e karşı sert eleştiriler yöneltiyor. Musk Nisan ayında, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Brezilya'daki bazı hesapları bloke etmesi için yasa koyucudan gelen emirlere karşı geleceğini söylemişti. Bunun üzerine Moraes Musk hakkında adaleti engelleme soruşturması açtı. X daha sonra Nisan ayında Brezilya'nın en üst mahkemeleri tarafından verilen her emre uyacağını söyledi. Aynı tarihlerde ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Brezilya hükümetinin X'i (ve diğer sosyal medya platformlarını) 300'den fazla hesabı sansürlemeye zorlamaya çalıştığını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Bu hesaplar arasında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da bulunuyordu.

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