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    Tehdit sonrası X, Brezilya'daki faaliyetlerini sonlandırdı

    Daha önce Twitter olarak bilinen X, Brezilya’nın Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Federal Mahkeme hakimi tarafından yapılan tehdit sonrasında faaliyetlerini sonlandırdı.
    Tehdit sonrası X, Brezilya'daki faaliyetlerini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Twitter olarak da bilinen X, Brezilya’nın Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Federal Mahkeme hakimi Alexandre de Moraes tarafından yapılan tehdit sonrasında ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Moraes, şirketin yasal temsilcilerinden birini “sansür emirlerine uymadığı” takdirde tutuklamakla tehdit etti.

    X, Brezilya faaliyetlerini sonlandırdı, site ise aktif

    X Global Government Affairs hesabı olayla ilgili olarak X'te yaptığı paylaşımda, tehdidin gizli bir emirle yapıldığını; ancak yaptıklarının ifşa edilmesi amacıyla talebin paylaşıldığını belirtti. Şirket, X'in personelinin güvenliğini korumak için Brezilya'daki operasyonlarını derhal kapatırken platformun ise ülkede aktif olduğunun altı çiziliyor.

    X'in sahibi Elon Musk attığı paylaştığı bir gönderide iletilen emre uymanın “Brezilya, Arjantin, Amerika ve uluslararası hukuku (gizlice) çiğnememizi gerektireceğini” söyledi. X Global Government Affairs ise paylaşımında “Bu kararı almak zorunda kaldığımız için derin üzüntü duyuyoruz. Sorumluluk yalnızca Alexandre de Moraes'e aittir. Onun eylemleri demokratik hükümetle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var; demokrasi ya da Alexandre de Moraes.” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Musk aylardır de Moraes'e karşı sert eleştiriler yöneltiyor. Musk Nisan ayında, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Brezilya'daki bazı hesapları bloke etmesi için yasa koyucudan gelen emirlere karşı geleceğini söylemişti. Bunun üzerine Moraes Musk hakkında adaleti engelleme soruşturması açtı. X daha sonra Nisan ayında Brezilya'nın en üst mahkemeleri tarafından verilen her emre uyacağını söyledi. Aynı tarihlerde ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Brezilya hükümetinin X'i (ve diğer sosyal medya platformlarını) 300'den fazla hesabı sansürlemeye zorlamaya çalıştığını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Bu hesaplar arasında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da bulunuyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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