Tehdit sonrası X, Brezilya'daki faaliyetlerini sonlandırdı

X, Brezilya faaliyetlerini sonlandırdı, site ise aktif
X Global Government Affairs hesabı olayla ilgili olarak X'te yaptığı paylaşımda, tehdidin gizli bir emirle yapıldığını; ancak yaptıklarının ifşa edilmesi amacıyla talebin paylaşıldığını belirtti. Şirket, X'in personelinin güvenliğini korumak için Brezilya'daki operasyonlarını derhal kapatırken platformun ise ülkede aktif olduğunun altı çiziliyor.
X'in sahibi Elon Musk attığı paylaştığı bir gönderide iletilen emre uymanın “Brezilya, Arjantin, Amerika ve uluslararası hukuku (gizlice) çiğnememizi gerektireceğini” söyledi. X Global Government Affairs ise paylaşımında “Bu kararı almak zorunda kaldığımız için derin üzüntü duyuyoruz. Sorumluluk yalnızca Alexandre de Moraes'e aittir. Onun eylemleri demokratik hükümetle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var; demokrasi ya da Alexandre de Moraes.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Musk aylardır de Moraes'e karşı sert eleştiriler yöneltiyor. Musk Nisan ayında, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Brezilya'daki bazı hesapları bloke etmesi için yasa koyucudan gelen emirlere karşı geleceğini söylemişti. Bunun üzerine Moraes Musk hakkında adaleti engelleme soruşturması açtı. X daha sonra Nisan ayında Brezilya'nın en üst mahkemeleri tarafından verilen her emre uyacağını söyledi. Aynı tarihlerde ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Brezilya hükümetinin X'i (ve diğer sosyal medya platformlarını) 300'den fazla hesabı sansürlemeye zorlamaya çalıştığını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Bu hesaplar arasında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.