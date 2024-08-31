X, Brezilya'da yasaklandı: VPN kullanana 8900 dolar para cezası kesilecek

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Brezilya'da sosyal medya platformu X (Twitter), ülkede yasal temsilci belirlemek için mahkeme tarafından belirlenen son tarihe uymadığı için yasaklandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, ülkenin internet servis sağlayıcılarına sosyal medya platformu X'i engellemelerini emretti.

Yargıtay, telekomünikasyon şirketlerine ve teknoloji devlerine X'i uygulama mağazalarından ve platformlarından kaldırmaları için son tarih verdi. Apple ve Google'ın X'i uygulama mağazalarından kaldırmak için beş günü var. Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı Anatel emri aldığını doğruladı ve ülkedeki İSS'lerin kararı uygulaması için sadece 24 saati var.

VPN kullanarak erişmek de suç olacak

Yargıç Moraes'in kararı yalnızca ülkenin X'e erişimini engellemiyor. Ayrıca uygulamayı sanal özel ağ (VPN) üzerinden kullanmayı da suç haline getiriyor. X'e VPN ile erişen herkes günlük 50.000 Brezilya Reali (yaklaşık 8.900 dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Brezilya ve X kavgası büyüyor 11 sa. önce eklendi

Yargıç ayrıca, Musk'ın mahkemenin emrine uyması için daha fazla baskı yapmak amacıyla Perşembe günü SpaceX'in Starlink internet servis sağlayıcısının Brezilya banka hesaplarını dondurmuştu.

Tartışma Nisan ayında, hakimin dezenformasyon yaydığı iddiasıyla düzinelerce X hesabının askıya alınmasını emretmesiyle başlamıştı. O zamandan bu yana, Yargıç Moraes ve Musk arasındaki hukuki mücadele hararetli bir şekilde devam ediyor. Musk, yargıcın X'teki yanlış bilgi yayan hesapların kaldırılma veya dondurulma talimatlarını sansür olarak nitelendiriyor. Şirket, bu ayın başında Brezilya'daki ofislerini kapatarak mahkemeye uymayı reddetmişti.

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X, Brezilya'da yasaklandı: VPN kullanana para cezası kesilecek