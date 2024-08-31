X, Brezilya'da yasaklandı: VPN kullanana 8900 dolar para cezası kesilecek

Yargıtay, telekomünikasyon şirketlerine ve teknoloji devlerine X'i uygulama mağazalarından ve platformlarından kaldırmaları için son tarih verdi. Apple ve Google'ın X'i uygulama mağazalarından kaldırmak için beş günü var. Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı Anatel emri aldığını doğruladı ve ülkedeki İSS'lerin kararı uygulaması için sadece 24 saati var.
VPN kullanarak erişmek de suç olacak
Yargıç Moraes'in kararı yalnızca ülkenin X'e erişimini engellemiyor. Ayrıca uygulamayı sanal özel ağ (VPN) üzerinden kullanmayı da suç haline getiriyor. X'e VPN ile erişen herkes günlük 50.000 Brezilya Reali (yaklaşık 8.900 dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Yargıç ayrıca, Musk'ın mahkemenin emrine uyması için daha fazla baskı yapmak amacıyla Perşembe günü SpaceX'in Starlink internet servis sağlayıcısının Brezilya banka hesaplarını dondurmuştu.
Tartışma Nisan ayında, hakimin dezenformasyon yaydığı iddiasıyla düzinelerce X hesabının askıya alınmasını emretmesiyle başlamıştı. O zamandan bu yana, Yargıç Moraes ve Musk arasındaki hukuki mücadele hararetli bir şekilde devam ediyor. Musk, yargıcın X'teki yanlış bilgi yayan hesapların kaldırılma veya dondurulma talimatlarını sansür olarak nitelendiriyor. Şirket, bu ayın başında Brezilya'daki ofislerini kapatarak mahkemeye uymayı reddetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.