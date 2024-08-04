ABD’nin yeni nesil “anti dron” füzesinde kritik eşiğe ulaşıldı

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Tam Boyutta Gör Modern savaş senaryolarında dronlar, orduların en önemli vurucu unsurlarından birisi haline dönüşmüş durumda. Küçük veya büyük dronların yayılmasıyla birlikte bu sistemleri etkisiz hale getirebilecek savunma çözümleri de geliştiriliyor. Bu bağlamda ABD merkezli anti dron hava sistemleri (Counter-Uncrewed Aerial System – CUAS) geliştiricisi BlueHalo, Freedom Eagle (FE-1) adlı yeni nesil anti dron füzesinde kritik geliştirme eşiğine ulaştığını açıkladı.

Dronlara karşı maliyet etkin füze sistemi

ABD Ordusu için yeni nesil C-UAS füzesi geliştirmek üzere seçilen BlueHalo, bir süredir FE-1’in çift itişli, katı roket motorunu test ediyor. Yapılan yeni açıklamada bu testlerde motorun başarılı bir şekilde ateşlenmesi de dahil olmak üzere çok sayıda test hedefine başarıyla ulaşıldığı belirtildi. Şirket, bu başarının füzenin teknolojik olgunluğunu ve ABD Ordusu'nun artan insansız hava aracı tehditleriyle mücadele etmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu gösterdiği söyledi.

ABD Ordusu, küçük insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının yarattığı güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde anti dron füzeleri geliştirmeye ağırlık verdi. BlueHalo, Freedom Eagle'ın bu tehditleri etkili bir şekilde yok edebileceğinin altını çiziyor. Firma, füzenin üstün manevra kabiliyetine sahip düşük maliyetli bir araç olduğu ve bu sayede uygun bir Kısa Menzilli Hava Savunma (SHORAD) çözümü olduğunu söylüyor. Füze aynı zamanda mevcut altyapı ve komuta-kontrol sistemleriyle de uyumlu.

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BlueHalo, yeni bir şirket olmasına rağmen güçlü bir vizyona sahip. BlueHalo’nun Başkanı Jimmy Jenkins, roket motorlarının ateşlendiği noktaya çok hızlı bir şekilde ulaştıklarını çünkü ihtiyacı erken tespit edip çalışmalara başladıklarını söylüyor. Firma yakın bir zamanda yapay zeka ile güçlendirilmiş LOCUST adında bir lazer silahı sistemini de ABD’ye teslim etti. Firma, uçtan uca katmanlı hava ve füze savunması sunmayı amaçlıyor.

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ABD’nin yeni nesil “anti dron” füzesinde kritik eşiğe ulaşıldı