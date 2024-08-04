ABD’nin yeni nesil “anti dron” füzesinde kritik eşiğe ulaşıldı

Dronlara karşı maliyet etkin füze sistemi
ABD Ordusu için yeni nesil C-UAS füzesi geliştirmek üzere seçilen BlueHalo, bir süredir FE-1’in çift itişli, katı roket motorunu test ediyor. Yapılan yeni açıklamada bu testlerde motorun başarılı bir şekilde ateşlenmesi de dahil olmak üzere çok sayıda test hedefine başarıyla ulaşıldığı belirtildi. Şirket, bu başarının füzenin teknolojik olgunluğunu ve ABD Ordusu'nun artan insansız hava aracı tehditleriyle mücadele etmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu gösterdiği söyledi.
ABD Ordusu, küçük insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının yarattığı güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde anti dron füzeleri geliştirmeye ağırlık verdi. BlueHalo, Freedom Eagle'ın bu tehditleri etkili bir şekilde yok edebileceğinin altını çiziyor. Firma, füzenin üstün manevra kabiliyetine sahip düşük maliyetli bir araç olduğu ve bu sayede uygun bir Kısa Menzilli Hava Savunma (SHORAD) çözümü olduğunu söylüyor. Füze aynı zamanda mevcut altyapı ve komuta-kontrol sistemleriyle de uyumlu.
BlueHalo, yeni bir şirket olmasına rağmen güçlü bir vizyona sahip. BlueHalo’nun Başkanı Jimmy Jenkins, roket motorlarının ateşlendiği noktaya çok hızlı bir şekilde ulaştıklarını çünkü ihtiyacı erken tespit edip çalışmalara başladıklarını söylüyor. Firma yakın bir zamanda yapay zeka ile güçlendirilmiş LOCUST adında bir lazer silahı sistemini de ABD’ye teslim etti. Firma, uçtan uca katmanlı hava ve füze savunması sunmayı amaçlıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/us-army-counter-drone-trial https://bluehalo.com/bluehalos-fe-1-next-gen-c-uas-missile-passes-critical-development-milestone/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.