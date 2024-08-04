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    ABD’nin yeni nesil “anti dron” füzesinde kritik eşiğe ulaşıldı

    ABD merkezli İnsansız Hava Araçlarına Karşı Hava Sistemi (C-UAS) çözümleri sağlayan BlueHalo, Freedom Eagle adlı yeni nesil anti dron füzesinde kritik geliştirme eşiğine ulaştı.
    ABD’nin yeni nesil “anti dron” füzesinde kritik eşiğe ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Modern savaş senaryolarında dronlar, orduların en önemli vurucu unsurlarından birisi haline dönüşmüş durumda. Küçük veya büyük dronların yayılmasıyla birlikte bu sistemleri etkisiz hale getirebilecek savunma çözümleri de geliştiriliyor. Bu bağlamda ABD merkezli anti dron hava sistemleri (Counter-Uncrewed Aerial System – CUAS) geliştiricisi BlueHalo, Freedom Eagle (FE-1) adlı yeni nesil anti dron füzesinde kritik geliştirme eşiğine ulaştığını açıkladı.

    Dronlara karşı maliyet etkin füze sistemi

    ABD Ordusu için yeni nesil C-UAS füzesi geliştirmek üzere seçilen BlueHalo, bir süredir FE-1’in çift itişli, katı roket motorunu test ediyor. Yapılan yeni açıklamada bu testlerde motorun başarılı bir şekilde ateşlenmesi de dahil olmak üzere çok sayıda test hedefine başarıyla ulaşıldığı belirtildi. Şirket, bu başarının füzenin teknolojik olgunluğunu ve ABD Ordusu'nun artan insansız hava aracı tehditleriyle mücadele etmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu gösterdiği söyledi.

    ABD Ordusu, küçük insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının yarattığı güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde anti dron füzeleri geliştirmeye ağırlık verdi. BlueHalo, Freedom Eagle'ın bu tehditleri etkili bir şekilde yok edebileceğinin altını çiziyor. Firma, füzenin üstün manevra kabiliyetine sahip düşük maliyetli bir araç olduğu ve bu sayede uygun bir Kısa Menzilli Hava Savunma (SHORAD) çözümü olduğunu söylüyor. Füze aynı zamanda mevcut altyapı ve komuta-kontrol sistemleriyle de uyumlu.

    BlueHalo, yeni bir şirket olmasına rağmen güçlü bir vizyona sahip. BlueHalo’nun Başkanı Jimmy Jenkins, roket motorlarının ateşlendiği noktaya çok hızlı bir şekilde ulaştıklarını çünkü ihtiyacı erken tespit edip çalışmalara başladıklarını söylüyor. Firma yakın bir zamanda yapay zeka ile güçlendirilmiş LOCUST adında bir lazer silahı sistemini de ABD’ye teslim etti. Firma, uçtan uca katmanlı hava ve füze savunması sunmayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/us-army-counter-drone-trial https://bluehalo.com/bluehalos-fe-1-next-gen-c-uas-missile-passes-critical-development-milestone/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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