TEI, TF-6000 turbofan uçak motorundaki son durumu paylaştı

Tam Boyutta Gör Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’na katılan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, vermiş olduğu bir röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Akşit, Türkiye’nin en güçlü motoru olan TF-6000 hakkında son duruma dair bilgiler verirken aynı zamanda ihracat konusunda da açıklamalarda bulundu.

TF-6000 için son aşamaya gelindi

TEI tarafından geliştirilen TF-6000 turbofan motoru Türkiye’nin havacılık ve yerli savaş uçakları hedefleri için çok kritik bir ürün konumunda. TEI Genel Müdürü Akşit, Haber7 muhabirine verdiği açıklamalarda motorda son aşamaya gelindiğini ve deneme sürecinde olduklarını aktardı: “TF6000 motorumuz artık son aşamasında. Ben şu an tarih vermeyeyim ama ciddi bir iş yükü bitti. Artık deneme aşamasına geldik diyebiliriz. İnşallah yakında da duyarsınız. Bunun yanınsa PD170 motorumuzunda ilk ihracatını yaptık.”

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Bilindiği üzere TEI tarafından geliştirilen ANKA İHA’larda kullanılan motor olan PD170’in geçtiğimiz aylarda ilk ihracat başarısını gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Akşit, bu ihracatın hangi ülkeye ve kullanıcıya yapıldığını açıklamadı ancak ürün tesliminin gerçekleştiğini belirtti.

TEI-TF6000 özellikleri ve önemi nedir?

Tam Boyutta Gör TEI-TF6000, 6000 libre (lbf) itki verecek ve böylece Türkiye’nin en güçlü motoru olacak. Birkaç yıldır üzerinde çalışılan TEI-TF6000’in bir dönüm ve kırılma noktası olması isteniyor. Buradan elde edilecek know-how, KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. Bu motorun çekirdeği temel alınarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması amaçlanıyor. TEI aynı zamanda artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF-10000 üzerinde de çalışıyor.

Kuru İtki Değeri: 6000 lbf

Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h

By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08

Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)

Fan: 2 Stage Axial

Kompresör: 6 Stage Axial

Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT

Yanma Odası: Through Flow

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