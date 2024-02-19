TEI, TF-6000 turbofan uçak motorundaki son durumu paylaştı

TEI tarafından geliştirilen TF-6000 turbofan motoru Türkiye’nin havacılık ve yerli savaş uçakları hedefleri için çok kritik bir ürün konumunda. TEI Genel Müdürü Akşit, Haber7 muhabirine verdiği açıklamalarda motorda son aşamaya gelindiğini ve deneme sürecinde olduklarını aktardı: “TF6000 motorumuz artık son aşamasında. Ben şu an tarih vermeyeyim ama ciddi bir iş yükü bitti. Artık deneme aşamasına geldik diyebiliriz. İnşallah yakında da duyarsınız. Bunun yanınsa PD170 motorumuzunda ilk ihracatını yaptık.”
Bilindiği üzere TEI tarafından geliştirilen ANKA İHA’larda kullanılan motor olan PD170’in geçtiğimiz aylarda ilk ihracat başarısını gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Akşit, bu ihracatın hangi ülkeye ve kullanıcıya yapıldığını açıklamadı ancak ürün tesliminin gerçekleştiğini belirtti.
TEI-TF6000 özellikleri ve önemi nedir?
Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.