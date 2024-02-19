Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TEI, TF-6000 turbofan uçak motorundaki son durumu paylaştı

    TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, vermiş olduğu bir röportaj kapsamında Türkiye için son derece önemli olan TF-6000 turbofan motoru hakkında son durumu açıkladı.
    TEI, TF-6000 turbofan uçak motorundaki son durumu paylaştı Tam Boyutta Gör
    Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’na katılan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, vermiş olduğu bir röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Akşit, Türkiye’nin en güçlü motoru olan TF-6000 hakkında son duruma dair bilgiler verirken aynı zamanda ihracat konusunda da açıklamalarda bulundu.

    TF-6000 için son aşamaya gelindi

    TEI tarafından geliştirilen TF-6000 turbofan motoru Türkiye’nin havacılık ve yerli savaş uçakları hedefleri için çok kritik bir ürün konumunda. TEI Genel Müdürü Akşit, Haber7 muhabirine verdiği açıklamalarda motorda son aşamaya gelindiğini ve deneme sürecinde olduklarını aktardı: “TF6000 motorumuz artık son aşamasında. Ben şu an tarih vermeyeyim ama ciddi bir iş yükü bitti. Artık deneme aşamasına geldik diyebiliriz. İnşallah yakında da duyarsınız. Bunun yanınsa PD170 motorumuzunda ilk ihracatını yaptık.”

    Bilindiği üzere TEI tarafından geliştirilen ANKA İHA’larda kullanılan motor olan PD170’in geçtiğimiz aylarda ilk ihracat başarısını gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Akşit, bu ihracatın hangi ülkeye ve kullanıcıya yapıldığını açıklamadı ancak ürün tesliminin gerçekleştiğini belirtti.

    TEI-TF6000 özellikleri ve önemi nedir?

    TEI, TF-6000 turbofan uçak motorundaki son durumu paylaştı Tam Boyutta Gör
    TEI-TF6000, 6000 libre (lbf) itki verecek ve böylece Türkiye’nin en güçlü motoru olacak. Birkaç yıldır üzerinde çalışılan TEI-TF6000’in bir dönüm ve kırılma noktası olması isteniyor. Buradan elde edilecek know-how, KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. Bu motorun çekirdeği temel alınarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması amaçlanıyor. TEI aynı zamanda artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF-10000 üzerinde de çalışıyor.
    • Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
    • Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
    • By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
    • Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
    • Fan: 2 Stage Axial
    • Kompresör: 6 Stage Axial
    • Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT
    • Yanma Odası: Through Flow
    Kaynakça https://www.tei.com.tr/urunler/tei-tf6000-turbofan-motoru https://video.haber7.com/video-galeri/264224-tei-genel-muduru-mahmut-faruk-aksit-tf-6000-son-asamada
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arap sabunu bulaşık makinesinde kullanılır mı koç holding boykot benzinde ve gazda tekleme sorunu konteyner kullananların yorumları baskı balata ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız