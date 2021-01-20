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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek bir apartmanda geçen, DmC ve Hellblade geliştiricisinin yeni oyunundan fotorealistik görseller paylaşıldı

    Devil May Cry ve Hellblade: Senua's Sacrifice'ın geliştiricisi Ninja Theory'nin yeni oyunu Project Mara'dan fotorealistik bazı görseller paylaşıldı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Tek bir apartmanda geçen, DmC ve Hellblade geliştiricisinin yeni oyunundan fotorealistik görseller paylaşıldı

    Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Devil May Cry ve Hellblade: Senua's Sacrifice'ın geliştiricisi Ninja Theory'nin yaptığı psikolojik korku oyunu Project Mara'dan yeni bir video ve bazı görseller yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir"

    2020'nin Ocak ayında duyurulan deneysel psikolojik korku oyunu Project Mara'nin geliştirme sürecine dair bir video yayınlandı ve bu videoda oyunun grafiklerine dair bazı detaylar veriliyor. Oyun; inanılmaz derecede gerçekçi dokular, ışıklandırma ve daha fazlasını vaat ediyor. 

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    Ninja Theory'nin baş kreatif direktörü ve kurucu ortağı Tameem Antoniades, yukarıda bulabileceğiniz videoda görsellik konusunda ne kadar ciddi bir şekilde çalıştığını anlatıyor. Yayınlanan görsellere baktığımızda ise bu ciddi çalışmasının karşılığını görebiliyoruz. Elbette oyunun tam sürümünü de görmek gerekiyor. 

    Tek bir apartmanda geçecek olan oyunun tasarımını yapmak için gerçekten bir apartmana gidiliyor ve apartmanın çeşitli bölümleri ayrıntılı bir şekilde fotoğraflanıyor. Yukarıdaki videoda daha ayrıntılı bir şekilde süreci izleyebilirsiniz. 

    Oyunun çıkış tarihi ve platformları ne yazık ki şu an için belli değil. Ancak stüdyo Microsoft'un birinci parti stüdyolarından biri, bu yüzden oyunun yalnızca PC'ye ve Xbox'a geleceğini düşünebiliriz. Aşağıdaki galeri bölümünde ise gerçek ile oyunun görselleri arasındaki karşılaştırmayı görebilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/ninja-theorys-project-mara-is-set-in-a-single-incredibly-realistic-apartment Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu korku furyasını nerden çıkardılar başımıza. Her yer korku oyunu oldu. Korku oyunu yapmayan firmalarda işi gücü bırakıp oraya doğru kayıyorlar.
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    kuklacini (bugra aslan) 45 dk. ( Mesaj Silindi ) trooe199
    Bunun sebebi Türk sinamalarındaki komedi filmleriyle aynı.Yapımı ucuz getirisi iyi.Korku oyunlarında genel olarak mekanik ,çevre vs tasarımına gerek yok.
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    KodBükücü (Güray Sun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar harika ya her iki oynu da oynadım. Kesinlikle apayrı bir deneyim. Çok doyurucu. Adamlar sanat yapıyor.
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    M mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçinde fizik olmayan teknoloji demolarında zaten bunu sunuyorlar.
    Fizik olduğu halde daha iyisini verirler ise yeni nesil oyun diyebiliriz.

    Henüz önceki nesilde topraktan çıkacak otları, çiçekleri ve mevsime göre bitkilerin değişimini göreceksiniz dediler ve RDR 2 dışında detaylı bir oyun göremedik.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fotorealizmin geldiği nokta inanılmaz.
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    Jack Rabbit Slims 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dün bu haber BSC'de yapılıyor, bugün Donanımhaber'e geliyor farklı bir editör tarafından. Şu BSC haberleriyle DH haberlerini eşgüdümleseniz iyi olacak bence, böyle saçma sapan bir şey oluyor.
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