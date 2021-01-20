Tek bir apartmanda geçen, DmC ve Hellblade geliştiricisinin yeni oyunundan fotorealistik görseller paylaşıldı

Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Devil May Cry ve Hellblade: Senua's Sacrifice'ın geliştiricisi Ninja Theory'nin yaptığı psikolojik korku oyunu Project Mara'dan yeni bir video ve bazı görseller yayınlandı.

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2020'nin Ocak ayında duyurulan deneysel psikolojik korku oyunu Project Mara'nin geliştirme sürecine dair bir video yayınlandı ve bu videoda oyunun grafiklerine dair bazı detaylar veriliyor. Oyun; inanılmaz derecede gerçekçi dokular, ışıklandırma ve daha fazlasını vaat ediyor.

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Ninja Theory'nin baş kreatif direktörü ve kurucu ortağı Tameem Antoniades, yukarıda bulabileceğiniz videoda görsellik konusunda ne kadar ciddi bir şekilde çalıştığını anlatıyor. Yayınlanan görsellere baktığımızda ise bu ciddi çalışmasının karşılığını görebiliyoruz. Elbette oyunun tam sürümünü de görmek gerekiyor.

Tek bir apartmanda geçecek olan oyunun tasarımını yapmak için gerçekten bir apartmana gidiliyor ve apartmanın çeşitli bölümleri ayrıntılı bir şekilde fotoğraflanıyor. Yukarıdaki videoda daha ayrıntılı bir şekilde süreci izleyebilirsiniz.

Oyunun çıkış tarihi ve platformları ne yazık ki şu an için belli değil. Ancak stüdyo Microsoft'un birinci parti stüdyolarından biri, bu yüzden oyunun yalnızca PC'ye ve Xbox'a geleceğini düşünebiliriz. Aşağıdaki galeri bölümünde ise gerçek ile oyunun görselleri arasındaki karşılaştırmayı görebilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/ninja-theorys-project-mara-is-set-in-a-single-incredibly-realistic-apartment

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