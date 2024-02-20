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    Türkiye'nin ilk uçak gemisinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başlatılan milli uçak gemisi projesinde tasarım faaliyetleri hızla devam ediyor. Geminin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.
    Türkiye'nin ilk uçak gemisinin özellikleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başlatılan milli uçak gemisi projesinde tasarım faaliyetleri hızla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi tarafından yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

    Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da yer aldığı bir heyet Dizayn Proje Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, milli uçak gemisinin tasarımı yerinde incelendi ve mühendisler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

    Milli uçak gemisinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye sahip olacak ve denizlerde daha etkin bir rol oynayabilecek.

    Milli uçak gemisinin özellikleri

    285 metre uzunluğa, 68 metre genişliğe ve 60.000 ton deplasmana sahip olacak olan uçak gemisi, 25 knot sürate ulaşabilecek. Ana tahrik sistemi olarak COCAG (Combined Gas and Gas) kullanılacak olan gemi, STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) uçak kalkış/iniş sistemine sahip olacak. 

    Türkiye'nin ilk uçak gemisinin özellikleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Gemi, beklendiği gibi, 285 m uzunluğu ve 60.000 ton deplasmanıyla TCG ANADOLU LHD'den önemli ölçüde daha büyük olacak. Kıyaslama açısından, TCG ANADOLU'nun uzunluğu 231 metre, genişliği 32 metre ve yüksekliği 58 metre. Tam yüklü deplasmanı ise 27.436 ton. 

    ​​​​​​Yetkililer yeni geminin daha fazla uçağı barındırabilmesi için daha büyük tasarlandığını belirtti. Gemide hangi uçak tipinin kullanılacağı açıklanmadı, ancak güvertede KAAN savaş uçakları görülebiliyor. Bu da Türkiye'nin ilk savaş uçağının deniz versiyonu için planlar yapıldığını gösteriyor.

    İHA'lar (Bayraktar TB3, KIZIELMA vb.) ve helikopterler gibi diğer hava araçlarının da gemiyi kullanması beklenebilir. Uçağın operasyon tipinin Rus, Hint ve erken dönem Çin uçak gemilerinde kullanılan Short Takeoff But Arrested Landing (STOBAR) olacağı belirtiliyor.

    Katapult destekli kalkış yerine, kısmen yukarı eğimli bir pist kullanıldığı için bu yöntem daha basit ve ucuz. İnişler, uçağın teller kullanılarak bir kanca ile yakalanması ile yapılıyor. Bayraktar TB3 SİHA'ları kullanacak olan TCG ANADOLU da benzer bir prensibi benimseyecek.

    Genel olarak tasarım, LHD'ler ile ABD'nin Nimitz sınıfı gibi tam boy nükleer güçle çalışan gemiler arasında, İngiliz Queen Elizabeth sınıfı gibi uçak gemilerine daha yakın gözüküyor.

    Teknik özellikler

    • Tam Boy: 285 metre
    • Genişlik: 68 metre
    • Deplasman: 60.000 ton
    • Hız: 25 knot
    • Ana Tahrik Sistemi: COCAG
    • Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    milli muharip uçak KAAN, milli uçak gemisi ve
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