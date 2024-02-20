Türkiye'nin ilk uçak gemisinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başlatılan milli uçak gemisi projesinde tasarım faaliyetleri hızla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi tarafından yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da yer aldığı bir heyet Dizayn Proje Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, milli uçak gemisinin tasarımı yerinde incelendi ve mühendisler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Milli uçak gemisinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye sahip olacak ve denizlerde daha etkin bir rol oynayabilecek.

Milli uçak gemisinin özellikleri

285 metre uzunluğa, 68 metre genişliğe ve 60.000 ton deplasmana sahip olacak olan uçak gemisi, 25 knot sürate ulaşabilecek. Ana tahrik sistemi olarak COCAG (Combined Gas and Gas) kullanılacak olan gemi, STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) uçak kalkış/iniş sistemine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Gemi, beklendiği gibi, 285 m uzunluğu ve 60.000 ton deplasmanıyla TCG ANADOLU LHD'den önemli ölçüde daha büyük olacak. Kıyaslama açısından, TCG ANADOLU'nun uzunluğu 231 metre, genişliği 32 metre ve yüksekliği 58 metre. Tam yüklü deplasmanı ise 27.436 ton.

​​​​​​Yetkililer yeni geminin daha fazla uçağı barındırabilmesi için daha büyük tasarlandığını belirtti. Gemide hangi uçak tipinin kullanılacağı açıklanmadı, ancak güvertede KAAN savaş uçakları görülebiliyor. Bu da Türkiye'nin ilk savaş uçağının deniz versiyonu için planlar yapıldığını gösteriyor.

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İHA'lar (Bayraktar TB3, KIZIELMA vb.) ve helikopterler gibi diğer hava araçlarının da gemiyi kullanması beklenebilir. Uçağın operasyon tipinin Rus, Hint ve erken dönem Çin uçak gemilerinde kullanılan Short Takeoff But Arrested Landing (STOBAR) olacağı belirtiliyor.

Katapult destekli kalkış yerine, kısmen yukarı eğimli bir pist kullanıldığı için bu yöntem daha basit ve ucuz. İnişler, uçağın teller kullanılarak bir kanca ile yakalanması ile yapılıyor. Bayraktar TB3 SİHA'ları kullanacak olan TCG ANADOLU da benzer bir prensibi benimseyecek.

Genel olarak tasarım, LHD'ler ile ABD'nin Nimitz sınıfı gibi tam boy nükleer güçle çalışan gemiler arasında, İngiliz Queen Elizabeth sınıfı gibi uçak gemilerine daha yakın gözüküyor.

Teknik özellikler

Tam Boy: 285 metre

Genişlik: 68 metre

Deplasman: 60.000 ton

Hız: 25 knot

Ana Tahrik Sistemi: COCAG

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR

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