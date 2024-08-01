TEKNOFEST 2024 yarışmaları 11 farklı şehirde yapılacak: Yarışma takvimi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Bu sene Adana’nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin teknoloji yarışmaları Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak. TEKNOFEST, yarışmaların düzenleneceği şehirleri ve takvimi açıkladı.

TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de TEKNOFEST’in bazı yarışmaları farklı şehirlerde gerçekleşecek. TEKNOFEST 2024’ün yarışma takvimine baktığımızda 11 farklı şehirde TEKNOFEST yarışmalarının düzenleneceğini görüyoruz. 5 farklı yarışma ise online ortamda düzenlenecek.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılanlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

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TEKNOFEST Adana’da World Drone Cup, TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF) ve Robotik Yarışmaları düzenlenecek. Yarışmaların şampiyonları ödüllerini 2-6 Ekim’de TEKNOFEST Adana’da alacak.

TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi

Adana:

12-18 Eylül 2024 Savaşan İHA Yarışması (Adana)

2- 6 Ekim 2024 World Drone Cup

2- 6 Ekim 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı

2- 6 Ekim 2024 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması

2- 6 Ekim 2024 Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF)

2- 6 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları

Antalya (5-8 Eylül 2024)

Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Blokzincir Yarışması (yeni yarışma)

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Finansal Teknolojiler Yarışması (yeni yarışma)

Hack Masters

Hava Savunma Teknolojileri Yarışması (yeni yarışma)

Helikopter Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması (yeni yarışma)

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması (yeni yarışma)

Turizm Teknolojileri Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (yeni yarışma)

Sürü İHA Yarışması (lokasyon farklı olacak)

T3 AI Hackathon Yarışması (yeni yarışma)

İstanbul:

4 Eylül 2024 TravelX Ideathon

Ankara:

11-15 Eylül 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması

İzmir:

26-30 Ağustos 2024 Tarımsal İKA Yarışması

Kocaeli:

8-9 Ağustos 2024 Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

12-17 Ağustos 2024 Uluslararası Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

13-17 Ağustos 2024 Hyperloop Geliştirme Yarışması

20-23 Ağustos 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

24-25 Ağustos 2024 Kuantum Hackathon Yarışması (yeni yarışma)

Isparta:

24-25 Ağustos 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (1. Etap)

Aksaray:

9-16 Eylül 2024 Roket Yarışması

18-20 Eylül 2024 Model Uydu Yarışması

Mersin:

17-20 Eylül 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

19-22 Eylül 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması (Yeni Yarışma)

21-22 Eylül 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (2. Etap)

Kahramanmaraş:

19-23 Eylül 2024 Uluslararası Liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Erzurum:

16-19 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları

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TEKNOFEST 2024 yarışmaları 11 farklı şehirde yapılacak