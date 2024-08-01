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    TEKNOFEST 2024 yarışmaları 11 farklı şehirde yapılacak: Yarışma takvimi açıklandı

    TEKNOFEST 2024'ün yarışma takvimi açıkladı. Bu sene 11 farklı şehirde TEKNOFEST 2024 yarışmaları düzenlenecek. İşte TEKNOFEST 2024 yarışma takvimi...                
    TEKNOFEST 2024 yarışmaları 11 farklı şehirde yapılacak Tam Boyutta Gör
    Bu sene Adana’nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin teknoloji yarışmaları Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak. TEKNOFEST, yarışmaların düzenleneceği şehirleri ve takvimi açıkladı.

    TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de TEKNOFEST’in bazı yarışmaları farklı şehirlerde gerçekleşecek. TEKNOFEST 2024’ün yarışma takvimine baktığımızda 11 farklı şehirde TEKNOFEST yarışmalarının düzenleneceğini görüyoruz. 5 farklı yarışma ise online ortamda düzenlenecek.

    TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılanlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

    TEKNOFEST Adana’da World Drone Cup, TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF) ve Robotik Yarışmaları düzenlenecek. Yarışmaların şampiyonları ödüllerini 2-6 Ekim’de TEKNOFEST Adana’da alacak.

    TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi

    Adana:

    • 12-18 Eylül 2024 Savaşan İHA Yarışması (Adana)
    • 2- 6 Ekim 2024 World Drone Cup
    • 2- 6 Ekim 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı
    • 2- 6 Ekim 2024 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması
    • 2- 6 Ekim 2024 Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF)
    • 2- 6 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları

    Antalya (5-8 Eylül 2024)

    • Akıllı Ulaşım Yarışması
    • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
    • Blokzincir Yarışması (yeni yarışma)
    • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
    • Çip Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması
    • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Finansal Teknolojiler Yarışması (yeni yarışma)
    • Hack Masters
    • Hava Savunma Teknolojileri Yarışması (yeni yarışma)
    • Helikopter Tasarım Yarışması
    • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
    • Jet Motor Tasarım Yarışması
    • Kablosuz Haberleşme Yarışması (yeni yarışma)
    • Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
    • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
    • Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması
    • Tarım Teknolojileri Yarışması
    • TEKNOFEST Robolig Yarışması (yeni yarışma)
    • Turizm Teknolojileri Yarışması
    • Uçan Araba Simülasyon Yarışması
    • Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
    • Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (yeni yarışma)
    • Sürü İHA Yarışması (lokasyon farklı olacak)
    • T3 AI Hackathon Yarışması (yeni yarışma)

    İstanbul:

    • 4 Eylül 2024 TravelX Ideathon

    Ankara:

    • 11-15 Eylül 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması

    İzmir:

    • 26-30 Ağustos 2024 Tarımsal İKA Yarışması

    Kocaeli:

    • 8-9 Ağustos 2024 Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
    • 12-17 Ağustos 2024 Uluslararası Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
    • 13-17 Ağustos 2024 Hyperloop Geliştirme Yarışması
    • 20-23 Ağustos 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
    • 24-25 Ağustos 2024 Kuantum Hackathon Yarışması (yeni yarışma)

    Isparta:

    • 24-25 Ağustos 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (1. Etap)

    Aksaray:

    • 9-16 Eylül 2024 Roket Yarışması
    • 18-20 Eylül 2024 Model Uydu Yarışması

    Mersin:

    • 17-20 Eylül 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
    • 19-22 Eylül 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması (Yeni Yarışma)
    • 21-22 Eylül 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (2. Etap)

    Kahramanmaraş:

    • 19-23 Eylül 2024 Uluslararası Liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

    Erzurum:

    • 16-19 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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