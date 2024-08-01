TEKNOFEST 2024 yarışmaları 11 farklı şehirde yapılacak: Yarışma takvimi açıklandı

- TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi
- Adana:
- Antalya (5-8 Eylül 2024)
- İstanbul:
- Ankara:
- İzmir:
- Kocaeli:
- Isparta:
- Aksaray:
- Mersin:
- Kahramanmaraş:
- Erzurum:
- Yorumlar
TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de TEKNOFEST’in bazı yarışmaları farklı şehirlerde gerçekleşecek. TEKNOFEST 2024’ün yarışma takvimine baktığımızda 11 farklı şehirde TEKNOFEST yarışmalarının düzenleneceğini görüyoruz. 5 farklı yarışma ise online ortamda düzenlenecek.
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılanlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
TEKNOFEST Adana’da World Drone Cup, TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF) ve Robotik Yarışmaları düzenlenecek. Yarışmaların şampiyonları ödüllerini 2-6 Ekim’de TEKNOFEST Adana’da alacak.
TEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi
Adana:
- 12-18 Eylül 2024 Savaşan İHA Yarışması (Adana)
- 2- 6 Ekim 2024 World Drone Cup
- 2- 6 Ekim 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı
- 2- 6 Ekim 2024 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması
- 2- 6 Ekim 2024 Uluslararası Buluş Fuarı Ödülleri (ISIF)
- 2- 6 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları
Antalya (5-8 Eylül 2024)
- Akıllı Ulaşım Yarışması
- Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
- Blokzincir Yarışması (yeni yarışma)
- Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
- Çip Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması
- Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Finansal Teknolojiler Yarışması (yeni yarışma)
- Hack Masters
- Hava Savunma Teknolojileri Yarışması (yeni yarışma)
- Helikopter Tasarım Yarışması
- İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
- Jet Motor Tasarım Yarışması
- Kablosuz Haberleşme Yarışması (yeni yarışma)
- Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
- Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
- Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması
- Tarım Teknolojileri Yarışması
- TEKNOFEST Robolig Yarışması (yeni yarışma)
- Turizm Teknolojileri Yarışması
- Uçan Araba Simülasyon Yarışması
- Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
- Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (yeni yarışma)
- Sürü İHA Yarışması (lokasyon farklı olacak)
- T3 AI Hackathon Yarışması (yeni yarışma)
İstanbul:
- 4 Eylül 2024 TravelX Ideathon
Ankara:
- 11-15 Eylül 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması
İzmir:
- 26-30 Ağustos 2024 Tarımsal İKA Yarışması
Kocaeli:
- 8-9 Ağustos 2024 Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
- 12-17 Ağustos 2024 Uluslararası Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
- 13-17 Ağustos 2024 Hyperloop Geliştirme Yarışması
- 20-23 Ağustos 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
- 24-25 Ağustos 2024 Kuantum Hackathon Yarışması (yeni yarışma)
Isparta:
- 24-25 Ağustos 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (1. Etap)
Aksaray:
- 9-16 Eylül 2024 Roket Yarışması
- 18-20 Eylül 2024 Model Uydu Yarışması
Mersin:
- 17-20 Eylül 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
- 19-22 Eylül 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması (Yeni Yarışma)
- 21-22 Eylül 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (2. Etap)
Kahramanmaraş:
- 19-23 Eylül 2024 Uluslararası Liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması
Erzurum:
- 16-19 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.