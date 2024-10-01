Bayraktar TB3 ve ANKA 3 halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yapacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024 Adana, yarın başlıyor. 2 Ekim’de başlayacak festival 6 Ekim’de sona erecek. TEKNOFEST Adana’da çeşitli etkinlikler, yarışmalar, yeni ürün tanıtımlar, sergiler, gösteriler ve konserler olacak. Ayrıca festivale katılan ziyaretçiler Bayraktar TB3 İHA ve ANKA 3 İHA’nın ilk halka uçuşunu görme fırsatı yakalayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar TB3 ve ANKA III'ün halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacağını duyurdu. Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısı sayesinde TCG Anadolu gemisine entegre edilecek ve Türkiye’yi denizlerde koruyacak. ANKA 3 ise özel tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğü sayesinde Türkiye’ye önemli güç katacak.

Tam Boyutta Gör TEKNOFEST Adana’da ayrıca KIZILELMA, Akıncı, TB2, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Atak Helikopteri gösteri uçuşu yapacak. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün de gösteri uçuşları olacak.

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İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'deki 14 teknoloji yarışmasına 20 bin gencin katıldığını anlatan Kacır, "Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar. 50 farklı kategoride TEKNOFEST yarışmaları düzenleniyor. Her yıl yeni yarışmalar ekleniyor TEKNOFEST'e. Bütün yarışmalar geleceğin teknolojilerine yönelik hazırlanıyor." diye konuştu.

Kacır, bu yılın festivalde kuantum hackathonu, nükleer enerji, akıllı Wi-Fi, hava savunma sistemlerine yönelik yarışmalarının yeni olduğunu vurgulayarak, bu yıl önceki yıla ilave olarak 11 farklı yarışmanın eklendiğini belirtti.

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

TUSAŞ ANKA 3 teknik özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı : 6500 kg

: 6500 kg Faydalı Yük Kapasitesi : 1200kg

: 1200kg Servis İrtifası : 40kft

: 40kft Dayanım : 10 saat @ 30kf

: 10 saat @ 30kf Seyir Hızı : 250kts/0.42M @ 30kf

: 250kts/0.42M @ 30kf Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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