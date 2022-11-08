Teknofest Çip Tasarım Yarışması başvuruları sürüyor: Çip krizine yerli çözümler aranıyor

Tam Boyutta Gör Hammadde üretimindeki problemler nedeniyle uzun zamandır dünya genelinde çip sıkıntısı yaşanıyor. Çip krizi nedeniyle teknolojik ürünlerde fiyat artışlarına ve özellik kısıtlamalarına şahit olduk. Türkiye’nin bu tip küresel sorunlardan mümkün olduğunca az etkilenebilmesi ve yerli çip çalışmalarına katkı sağlanması için bir yarışma düzenleniyor.

Teknofest kapsamında Çip Tasarım Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya başvurular 20 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. İlk kez bu sene Teknofest 2022 kapsamında çip yarışması düzenlenmişti. Teknofest 2023 ile ikinci kez yerli çip yarışması düzenlenmiş olacak.

Çip Tasarım Yarışması, "Sayısal İşlemci Tasarım", "Analog Tasarım" ve "Sayısal Görüntü İşleme Tasarım" olmak üzere 3 ayrı kategori düzenleniyor. TÜBİTAK BİLGEM ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması başvurusu için son günler 1 gün önce eklendi

Çip Tasarım Yarışmasının amacı, öğrencilerin mikro elektronik teknolojilere olan ilgilerini artırmak ve bu alandaki potansiyellerini geliştirmek olarak açıklandı. Yarışmacılardan ön tasarım ve detay tasarım olmak üzere iki ayrı rapor isteniyor. Raporların değerlendirilmesinin ardından proje demosu ve final sunumunun hazırlanması istenecek.

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmanın her kategorideki birincilerin 100 bin Tl, ikincilerine 80 bin TL, üçüncülerine ise 60 bin TL ödül verilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru iiçin kaynak bölümündeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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Teknofest Çip Tasarım Yarışması başvuruları sürüyor