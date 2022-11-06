Teknofest'in Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvuru için son günler

- Uçan arabaların karışacağı kazaların önlenmesine yönelik yapay zeka teknolojileri yarışacak
- Yarışmaya kimler başvurabilir?
- Birincilik ödülü 100 bin TL
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Uçan arabaların karışacağı kazaların önlenmesine yönelik yapay zeka teknolojileri yarışacak
Bu yarışmayla; ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm geliştirilmesi, ulaşım alanında bilgi birikiminin artırılması ve parlak zekaların keşfedilmesi amaçlanıyor. Sınırlı yol kapasitesi, artan araç ve yaya trafiği, hareketliliğin artması gibi nedenleden dolayı alternatif ulaşım sistemleri giderek popülerlik kazanıyor. Bu yarışmada, gelecekte hayatımıza girmesi beklenen uçan araçların yapay zeka tabanlı teknolojiler ile yönlendirilerek çevresel farkındalığının artırılması ve uçan arabaların karşılaşabileceği kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerine yön veren teknolojilerin kullanıldığı yarışmada algoritmaların gerçek zamanlı izleme ve alt-görüş kamera görüntüleri kullanılarak nesnelerin tespit edilmesi hedefleniyor.
Yarışmaya kimler başvurabilir?
Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka yarışmasına lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise ve üniversite mezunları da katılabiliyor. Yarışmaya bireysel olarak veya takım halinde başvurabilirsiniz. Başvurular 20 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
Birincilik ödülü 100 bin TL
Yarışma kapsamında öğrencilerden araçların şehir içinde bulunan alanlara iniş ve kalkış yaptıkları esnada görsel iniş asistanı konumunda hareket etmesi bekleniyor. Geliştirdikleri yazılımlar eşliğinde uçan araba park (UAP) ve uçan araba ambulans iniş (UAİ) alanlarını tespit eden yarışmacılar, çevrelerini analiz ederek bu alanların iniş için uygunluğunu kontrol ediyor.
Zorlu hava şartları, gece ve gündüz görüşleri göz önünde bulundurularak kontrol ve optimizasyon problemlerine çözüm üreten yarışmacılar, uçan arabaların daha güvenli bir hizmet vermesini sağlıyor.
Yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye ise 60 bin TL ödül verilecek.
Başvuru ve detaylı bilgi için: Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka YarışmasıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence