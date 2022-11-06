Teknofest'in Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvuru için son günler

Tam Boyutta Gör Teknoloji, havacılık ve uzay yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvurular devam ediyor. TEKNOFEST açıklamasına göre, uçan arabaların tespiti ve yönlendirilmesine yönelik yapay zeka teknolojileri yarışacak. Yarışma, Cezeri, ASELSAN ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor.

Uçan arabaların karışacağı kazaların önlenmesine yönelik yapay zeka teknolojileri yarışacak

Bu yarışmayla; ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm geliştirilmesi, ulaşım alanında bilgi birikiminin artırılması ve parlak zekaların keşfedilmesi amaçlanıyor. Sınırlı yol kapasitesi, artan araç ve yaya trafiği, hareketliliğin artması gibi nedenleden dolayı alternatif ulaşım sistemleri giderek popülerlik kazanıyor. Bu yarışmada, gelecekte hayatımıza girmesi beklenen uçan araçların yapay zeka tabanlı teknolojiler ile yönlendirilerek çevresel farkındalığının artırılması ve uçan arabaların karşılaşabileceği kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerine yön veren teknolojilerin kullanıldığı yarışmada algoritmaların gerçek zamanlı izleme ve alt-görüş kamera görüntüleri kullanılarak nesnelerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya kimler başvurabilir?

Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka yarışmasına lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise ve üniversite mezunları da katılabiliyor. Yarışmaya bireysel olarak veya takım halinde başvurabilirsiniz. Başvurular 20 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

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Birincilik ödülü 100 bin TL

Yarışma kapsamında öğrencilerden araçların şehir içinde bulunan alanlara iniş ve kalkış yaptıkları esnada görsel iniş asistanı konumunda hareket etmesi bekleniyor. Geliştirdikleri yazılımlar eşliğinde uçan araba park (UAP) ve uçan araba ambulans iniş (UAİ) alanlarını tespit eden yarışmacılar, çevrelerini analiz ederek bu alanların iniş için uygunluğunu kontrol ediyor.

Zorlu hava şartları, gece ve gündüz görüşleri göz önünde bulundurularak kontrol ve optimizasyon problemlerine çözüm üreten yarışmacılar, uçan arabaların daha güvenli bir hizmet vermesini sağlıyor.

Yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye ise 60 bin TL ödül verilecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için: Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

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