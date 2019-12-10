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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek

    Teknofest 2020 nerede yapılacak? 2019'da İstanbul'da düzenlenen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçiyi ağırlayan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2020 yılında Gaziantep'te yapılacak.
    2 gün
    2,6b
    1
    16
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek
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    2020’de üçüncüsü düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek. Gaziantep, Teknofest 2020’ye ev sahipliği yapacak.

    Ayrıca Bkz. "En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı"

    Teknofest 2020, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası yarışmalar, gösteriler, aktiviteler ve ürün lansmanları yapılacak. Bunların yanı sıra ziyaretçiler milli imkanlarla geliştirilen teknoloji, havacılık ve savunma sanayi ürünlerini canlı canlı görme fırsatı elde edecek.

    Teknofest 2019, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlendi ve festivale 1 milyon 720 bin katılım gerçekleşti. Teknofest 2019’da çektiğimiz fotoğraflara aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.



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    1ses1 2 gün en beğenilen
    Milli olan herşeye varım. Eleştirininde yapıcı olanına sonunakadar saygı duyarım. Ama gerisi boş beleş , daha doğrusu boş adam lafları.
    Yanıtla +18
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    MustafaC53 2 gün sissil
    ilk ikisinde olduğu gibi mi ?

    Gaziantep de 300 bin kişi gitse, bu İstanbula nazara çok az kişi gitti diye kötü bişey mi olacak yani ?!

    Gaziantepdekiler insan degil mi.
    ilk ikisinde olduğu gibi mi ? Gaziantep de 300 bin kişi gitse, bu İstanbula nazara çok az kişi gitti diye kötü bişey mi olacak yani ?! Gaziante...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    bypangea 2 gün
    İstanbul'u kaybedince malum kesim başka yerde yapacağına adım gibi emindim. Belediye başkanı geçen gün demişti: "Bunlar İstanbul'un fethini bile İstanbul dışında kutlamaya başlar"
    İstanbul'u kaybedince malum kesim başka yerde yapacağına adım gibi emindim. Belediye başkanı geçen gün demişti: "Bunlar İstanbul'un fethini bile İstanbul dışınd...
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    Yanıtla +6
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    DH Misafiri 1 gün
    THY zengin olucak
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    bypangea 2 gün
    İstanbul'u kaybedince malum kesim başka yerde yapacağına adım gibi emindim. Belediye başkanı geçen gün demişti: "Bunlar İstanbul'un fethini bile İstanbul dışında kutlamaya başlar"
    Yanıtla +6
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    Recepk1 2 gün yeni yorumcu
    Bu zaten ikinci defa düzenlenmiyor mu ?
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    Sedunar 2 gün
    Azdan az, çoktan çok gider
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    1ses1 2 gün en beğenilen
    Milli olan herşeye varım. Eleştirininde yapıcı olanına sonunakadar saygı duyarım. Ama gerisi boş beleş , daha doğrusu boş adam lafları.
    Yanıtla +18
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    AirSupport 2 gün
    Açıkcası saçma olmuş. Atatürk Havalimanında Metro varken bile 1.750m kişi anca geldi. Gaziantep’e bu kadar insanı dışarıdan getirmek çok zor olacak. İstanbul’da iken insanlar haftasonu bir iki saat olsa da gelip gezdiler. Kimsenin kalkıp Gaziantep’e gidebileceğini düşünmüyorum. Ayrıca bu sene Teknofest’in gösteri kısımlarında bir düşüş keşfedildi. (İlk seneye nazaran) Gaziantep’e sadece Thvkk’nın statik alana uçakları getirilir. 2020’de rekor beklentileri yok veya bütçeleri aşırı kısılmış.





    Not : Gaziantep’te olmasının en güzel tarafı bölge insanının dikkatini çekmek olacaktır.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 gün
    Kuduruyorsunuz değil mi :)
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    ürüng ayıg toyon 2 gün
    Sebep???
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    sissil 2 gün
    kimse gitmeyince ne yapacaklar çok merak ediyorum
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    MustafaC53 2 gün sissil
    ilk ikisinde olduğu gibi mi ?

    Gaziantep de 300 bin kişi gitse, bu İstanbula nazara çok az kişi gitti diye kötü bişey mi olacak yani ?!

    Gaziantepdekiler insan degil mi.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Spider_hip 2 gün sissil
    Gaziantep kim de diye tahmin etmeme rağmen bir bakayım dedim Akp çıktı. Salldım tuttu herhalde.
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    D-NZ-93 2 gün
    Yakında Yozgat ve Bayburt gibi küçük şehirlerde yapılır inşallah
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    Galeri, teknofest ve
    8 etiket daha teknofest 2020 teknofest 2020 nerede düzenlenecek gaziantep Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Diğer Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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