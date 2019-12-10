Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek

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2020’de üçüncüsü düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek. Gaziantep, Teknofest 2020’ye ev sahipliği yapacak.

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Teknofest 2020, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası yarışmalar, gösteriler, aktiviteler ve ürün lansmanları yapılacak. Bunların yanı sıra ziyaretçiler milli imkanlarla geliştirilen teknoloji, havacılık ve savunma sanayi ürünlerini canlı canlı görme fırsatı elde edecek.

Teknofest 2019, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlendi ve festivale 1 milyon 720 bin katılım gerçekleşti. Teknofest 2019’da çektiğimiz fotoğraflara aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.