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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı

    Merakla beklenen Redmi K30 akıllı telefon tanıtıldı. İşte Snapdragon 765G yonga seti, 5G desteği ve altı adet kamerasıyla dikkat çeken Redmi K30 fiyatı ve özellikleri!
    2 gün
    8,6b
    2
    48
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı
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    Ülkemizde Xiaomi Mi 9T adıyla bilinen Redmi K20'nin devam modeli duyuruldu. Redmi K30 isimlendirmesiyle karşımıza çıkan yeni model, fiyatına oranla sahip olduğu özellikler ile öne çıkmayı başarıyor. Model 4G ve 5G versiyonları ile gelecek.

    Redmi K30 4G özellikleri ve fiyatı

    Redmi K30 4G modelinde 6.67 inçlik LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 120Hz seviyesine çıkarak oyuncu tarafında da iddialı olmayı amaçlıyor. Ön kısımdaki oval çentik tasarımına çift kamera sığdırılmış. Agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan telefonun arka kısmında da daire desen içerisinde dikey kamera yuvası yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Telefon Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alıyor. 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 4500mAh kapasiteli batarya 27W hızlı şarj teknolojisine sahip.

    Redmi K30 4G ilk kez Sony IMX686 sensörüne yer veren telefon ünvanını aldı. IMX686 sensörü 64MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip. Çözünürlük olarak ise 9248 x 6944 piksel seviyesine çıkıyor. Sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller elde edebiliyor. Sony’nin önceki nesilde olduğu gibi gerçek 64MP çözünürlüğünde sensör tasarladığı ve Samsung GW1 sensöründen bu açıdan önde olduğu tahmin ediliyor. İlk testler yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

    En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı
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    Ana sensöre 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör eşlik ediyor. Çift ön kamera ise 20MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü barındırıyor. Redmi 30K 4G modeli için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

    Redmi K30 4G 6GB RAM+64GB depolama: 227$

    Redmi K30 4G 6GB RAM+128GB depolama: 241$

    Redmi K30 4G 8GB RAM+128GB depolama: 270$

    Redmi K30 4G 8GB RAM+256GB depolama: 312$

    En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı
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    Redmi K30 5G özellikleri ve fiyatı

    Redmi K30 5G modeli ana tasarım hatlarıyla 4G versiyonu ile aynı. Önemli farklılıklardan birisi yonga seti durumunda. Telefona 7nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 765G yonga seti eşlik ediyor. 2+6 formatında Cortex-A76 tabanlı Kryo 475 çekirdekleri ile daha hızlı Adreno 620 grafik birimi yer alıyor. Modem tarafında ise Snapdragon X52 yer almış.

    Ayrıca makro kamera 5MP çözünürlüğünde, çift bant GPS desteği sunuluyor. En ucuz 5G akıllı telefonu olacak Redmi K30 5G için fiyatlandırma şu şekilde:

    Redmi K30 5G 6GB RAM+64GB depolama: 284$

    Redmi K30 5G 6GB RAM+128GB depolama: 327$

    Redmi K30 5G 8GB RAM+128GB depolama: 369$

    Redmi K30 5G 8GB RAM+256GB depolama: 412$



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    aytek66 2 gün en beğenilen
    Allah rızası için şu telefon speclerini roman gibi yazmayın mini bir tablo gibi yazın bizde düzgün şekilde görelim ne var ne yok.
    1 Yanıt Yanıtla +41
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    pro-üye 2 gün
    biz bu telefonun bu özelliklerine rağmen nasıl bu fiyata çıkar diye tartışmamız gerekirken, 5g tartışıyoruz. size ne isteyen 5g li alır istemeyen almaz.

    biraz şu yeni işlemciyi, yeni sensörü, 120 hz i konuşun ya
    biz bu telefonun bu özelliklerine rağmen nasıl bu fiyata çıkar diye tartışmamız gerekirken, 5g tartışıyoruz. size ne isteyen 5g li alır istemeyen almaz.
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    Yanıtla +17
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    bio technolog 2 gün ~Lion King~
    Neden ? Şuanki 3G li telefonlara ne oldu. Çalışmıyorlar mı sorun mu var çekmiyor mu internete girmiyor mu 5G çıkınca 3G kapatılacak mı... Adamın sadece Whatsupp vb prog kullanıyorsa şuan 2G Edge bile yetiyor
    Neden ? Şuanki 3G li telefonlara ne oldu. Çalışmıyorlar mı sorun mu var çekmiyor mu internete girmiyor mu 5G çıkınca 3G kapatılacak mı... Adamın sadece Whatsup...
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    Yanıtla +10
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    bjkyener 6 sa.
    Kamera dışında Mi 9T K30 dan daha iyi
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    Angel of the Lord 7 sa.
    K20, Mi9T olarak gelmişti. Bu model nasıl gelecek bu taraflara merak konusu.
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    Kayrabey 1 gün
    Acaba globale Mi10T olarak mı gelir?
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    emre1393 2 gün
    ulan bu ekranlar niye uzuyor kavak gibi.
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    dr_mrh 7 sa. emre1393
    Ben de tam aynı şeyleri düşünüyorum, bı video açsan çerçevesiz ekranda koca koca çerçeveler çıkıyor. 😁
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    Ferucci 2 gün
    Yurtdışı fiyatı çok iyi xiaomi gerçekten fiyat/performans teriminin hakkını veriyor.
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    DaggeredByRuhtan 2 gün
    k20 de amoled ekran dan parmak izi varken k30 da neden parmak izi yan tarafa alınmış ve ekran ips olmuş ?
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    kesbi 1 gün DaggeredByRuhtan
    Bence Yandaki tuştan okutma hem daha hızlı, hem daha pratik, hem de daha kararlı çalışır. IPS de bana göre amolede göre hem daha doğru ve gerçekçi renkler sunuyor, hem de gözü daha az yoruyor. Amolede kamerada bakın pır pır edip durduğunu göreceksiniz. Üstelik bu ıps ekran 120Hz çok iyi. Ben alacağım inşallah 765li olanını.
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    mcebi001 2 gün
    Yuhhh 165mm .....firincidan direk küreği alsaydiniz bu ne!!
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    RaiTaR0 2 gün
    Xiaomi Mi 9T almak yerine bunu beklemek mantıklı olur mu acaba
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    Kayrabey 2 gün RaiTaR0
    Aynısını düşünmüyor değilim...
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    kreat 2 gün RaiTaR0
    m.gsmarena.com/...



    İki cihaz da neredeyse aynı özelliklere sahip ama;

    K30 = Hafıza kartı desteği, Kızılötesi, 4500 pil ve daha hızlı şarj gibi ciddi farklara sahip hocam.Bir de ekran İPS.
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    DH Misafiri 2 gün
    Tam tersi 5G'li telefon almak parayı çöpe atmak anlamına geliyor. Neden derseniz, ülkemizde 5G minumum 2 yıl sonra kullanılmaya başlayacak. 2 yıl sonra bu almış olduğunuz 5G'li telefon ömrünü yetirmeye başlamış olacak ve 5G'li oyun vs.( 5G çekim oranı ve internet paketi olayına hiç girmiyorum) uygulamalarda yetersiz kalacağı kesin. 5G'li telefon alıp paranızı çöpe atmayın :)
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    Gunpower-storm 2 gün
    Mi Mix 2'den sonra geçeceğim telefonu belirledim diyecek gibiyim. 5G versiyonu iyi gibi.
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