En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı

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Ülkemizde Xiaomi Mi 9T adıyla bilinen Redmi K20'nin devam modeli duyuruldu. Redmi K30 isimlendirmesiyle karşımıza çıkan yeni model, fiyatına oranla sahip olduğu özellikler ile öne çıkmayı başarıyor. Model 4G ve 5G versiyonları ile gelecek.

Redmi K30 4G özellikleri ve fiyatı

Redmi K30 4G modelinde 6.67 inçlik LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 120Hz seviyesine çıkarak oyuncu tarafında da iddialı olmayı amaçlıyor. Ön kısımdaki oval çentik tasarımına çift kamera sığdırılmış. Agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan telefonun arka kısmında da daire desen içerisinde dikey kamera yuvası yer alıyor.

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Telefon Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alıyor. 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 4500mAh kapasiteli batarya 27W hızlı şarj teknolojisine sahip.

Redmi K30 4G ilk kez Sony IMX686 sensörüne yer veren telefon ünvanını aldı. IMX686 sensörü 64MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip. Çözünürlük olarak ise 9248 x 6944 piksel seviyesine çıkıyor. Sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller elde edebiliyor. Sony’nin önceki nesilde olduğu gibi gerçek 64MP çözünürlüğünde sensör tasarladığı ve Samsung GW1 sensöründen bu açıdan önde olduğu tahmin ediliyor. İlk testler yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

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Ana sensöre 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör eşlik ediyor. Çift ön kamera ise 20MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü barındırıyor. Redmi 30K 4G modeli için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Redmi K30 4G 6GB RAM+64GB depolama: 227$

Redmi K30 4G 6GB RAM+128GB depolama: 241$

Redmi K30 4G 8GB RAM+128GB depolama: 270$

Redmi K30 4G 8GB RAM+256GB depolama: 312$

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Redmi K30 5G özellikleri ve fiyatı

Redmi K30 5G modeli ana tasarım hatlarıyla 4G versiyonu ile aynı. Önemli farklılıklardan birisi yonga seti durumunda. Telefona 7nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 765G yonga seti eşlik ediyor. 2+6 formatında Cortex-A76 tabanlı Kryo 475 çekirdekleri ile daha hızlı Adreno 620 grafik birimi yer alıyor. Modem tarafında ise Snapdragon X52 yer almış.

Ayrıca makro kamera 5MP çözünürlüğünde, çift bant GPS desteği sunuluyor. En ucuz 5G akıllı telefonu olacak Redmi K30 5G için fiyatlandırma şu şekilde:

Redmi K30 5G 6GB RAM+64GB depolama: 284$

Redmi K30 5G 6GB RAM+128GB depolama: 327$

Redmi K30 5G 8GB RAM+128GB depolama: 369$

Redmi K30 5G 8GB RAM+256GB depolama: 412$