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    Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?

    Teknofest Karadeniz'in ilk günü geride kaldı. Teknofest Karadeniz'in ilk gününde gösteriler, yeni ürün sergileri ve yarışmalar yapıldı. Festivalin ilk günü hakkında detaylar haberimizde.
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    Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?
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    Samsun’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Karadeniz, dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz, 4 Eylül’de sona erecek. Etkinliğe ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

    Festivalin ilk gününde açılış töreni, uçuş gösterileri, Teknofest yarışmaları, sergiler ve yeni iş birliği duyuruları yapıldı. Ayrıca Bayraktar Kızılelma prototipi ve Milli Muharip Uçak prototipi sergilendi. Ziyaretçiler, sergi alanında Türk yapımı savunma sanayi, havacılık ve teknoloji ürünlerini yakından görme fırsatı elde etti.

    Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?
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    Bayraktar Kızılelma ilk kez halkın karşısına çıktı

    Baykar, insansız hava araçlarından elde ettiği bilgi ve birikimi şimdi de insansız savaş uçağına taşıyor. Teknofest Karadeniz’de Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, ilk kez halkın karşısına çıktı. Kızılelma’nın ikinci üretim prototip versiyonu sergilendi. İlk uçuşunu 2023’ün ilk çeyreğinde yapması planlanıyor.

    Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?
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    Kale Arge  tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru KTJ-3200, ilk defa Teknofest Karadeniz’de sergileniyor. KTJ-3200, SOM seyir füzesi ve Atmaca gemisavar füzesine güç verecek. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli turbofan motoru TEI-TF6000, ilk kez sergileniyor. TEI-TF6000 turbofan motorunun imalatının 2023'ün ilk aylarında tamamlanması ve yılın ilk çeyreğinde çalıştırılması hedefleniyor.

    Festivalde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’ın geliştirdiği silahlı insansız hava araçları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Azerbaycan'ın yerli kamikaze SİHA'sı "İti Kovan” festival alanında sergilendi.

    Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?
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    Sergi alanında Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” isimli eseri sergileniyor. Platenaryum alanında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin dijital görüntüsü kubbe şeklinde tavana yansıtılıyor. Dünyanın dört bir yanından drone yarışmacılarının hünerlerini sergilediği World Drone Cup yarışları yapılıyor.

    Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?
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    Teknofest Karadeniz stantlarında ilkokul, lise, üniversite ve mezun gençler kendi geliştirdikleri teknolojik çözümleri sergiledi. Kokuları ayırt edebilen yapay zeka sistemi, enkaz altı insansız arama kurtarma aracı, 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket gibi yenilikçi projeler sergilendi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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