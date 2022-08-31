Teknofest Karadeniz'in ilk gününde neler oldu?

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Samsun’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Karadeniz, dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz, 4 Eylül’de sona erecek. Etkinliğe ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Festivalin ilk gününde açılış töreni, uçuş gösterileri, Teknofest yarışmaları, sergiler ve yeni iş birliği duyuruları yapıldı. Ayrıca Bayraktar Kızılelma prototipi ve Milli Muharip Uçak prototipi sergilendi. Ziyaretçiler, sergi alanında Türk yapımı savunma sanayi, havacılık ve teknoloji ürünlerini yakından görme fırsatı elde etti.

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Bayraktar Kızılelma ilk kez halkın karşısına çıktı

Baykar, insansız hava araçlarından elde ettiği bilgi ve birikimi şimdi de insansız savaş uçağına taşıyor. Teknofest Karadeniz’de Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, ilk kez halkın karşısına çıktı. Kızılelma’nın ikinci üretim prototip versiyonu sergilendi. İlk uçuşunu 2023’ün ilk çeyreğinde yapması planlanıyor.

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Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru KTJ-3200, ilk defa Teknofest Karadeniz’de sergileniyor. KTJ-3200, SOM seyir füzesi ve Atmaca gemisavar füzesine güç verecek. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli turbofan motoru TEI-TF6000, ilk kez sergileniyor. TEI-TF6000 turbofan motorunun imalatının 2023'ün ilk aylarında tamamlanması ve yılın ilk çeyreğinde çalıştırılması hedefleniyor.

Bayraktar TB2 gökyüzünde 500 bin uçuş saatini tamamladı 6 gün önce eklendi

Festivalde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’ın geliştirdiği silahlı insansız hava araçları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Azerbaycan'ın yerli kamikaze SİHA'sı "İti Kovan” festival alanında sergilendi.

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Sergi alanında Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” isimli eseri sergileniyor. Platenaryum alanında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin dijital görüntüsü kubbe şeklinde tavana yansıtılıyor. Dünyanın dört bir yanından drone yarışmacılarının hünerlerini sergilediği World Drone Cup yarışları yapılıyor.

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Teknofest Karadeniz stantlarında ilkokul, lise, üniversite ve mezun gençler kendi geliştirdikleri teknolojik çözümleri sergiledi. Kokuları ayırt edebilen yapay zeka sistemi, enkaz altı insansız arama kurtarma aracı, 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket gibi yenilikçi projeler sergilendi.

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