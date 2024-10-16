Siber dolandırıcılıkta sonra nokta: Sahte kiralık katiller

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnternetin geniş kitlelere yayılması ile birlikte ve özellikle kripto paraların kullanıma sunulması ile derin web denilen ve kanun dışı alış verişlerin yapıldığı anonim siteler ortaya çıkmaya başladı. Silk Road gibi bilinen sitelerin yanında dolandırıcıların kol gezdiği sahte kiralık katil siteleri de gündemde.

Bahaneyle çalışan sahte kiralık katiller

Guardian ve The Telegraph gibi önemli sitelere konu olan araştırma da siber dolandırıcılarla ilgili. Teknoloji gazetecisi Karl Miller ve meslektaşı Chris Monteiro, 4 yıllık uzun bir araştırma sonucunda kiralık katil ya da kundakçı tutabileceğiniz korkunç bir sitenin çözülmesine yardımcı oldu.

Bir alış veriş sitesi gibi görünen bu platformda sıradan insanlar birinin öldürülmesini veya evinin yakılmasını istiyor, bununla ilgili detaylı bilgileri sunuyor ve katil kiralamak istiyorlardı. Gazeteciler sitenin açıklarından yararlanarak veri tabanındaki 600 kurbandan oluşan ölüm listesini ele geçirdi ve dehşete düştü.

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Kiralık katil tutmak isteyenler ise sıradan insanlardı. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen adam, iş ortağını ortadan kaldırarak şirkete konmak isteyen iş adamı, babasının mirasına göz diken evlat hiç çekinmeden ölüm emri verebiliyordu.

Gazeteciler işin derinine indikleri zaman ise gerçek ortaya çıktı. Romen bir kişi tarafından yönetilen bu site aslında sahte kiralık katiller ayarlıyordu. Google’da kiralık katil tutma ile ilgili aramalarda bu site en başta çıkıyordu. Verilen ölüm görevlerini ise polis baskını ya da yanlış adres gibi bahanelerle yerine getiremiyordu ve daha fazla para istiyordu.

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Yani aslında bir mizansen söz konusuydu ancak kritik olan ölüm emrini veren sıradan müşterilerdi. Zira bu istekler suç teşkil ediyordu ve sahte kiralık katil sitesi olmasa bile bu insanların yarın bu suçu işlemeyeceklerine dair bir garanti yoktu.

Gazeteciler polis birimlerini ve ölüm listesindeki kişileri bu listeye inandırabilmek için büyük çaba sarf etti ancak en sonunda istediklerini elde ettiler. 11 farklı ülkede güvenlik güçleri operasyonlar yaptı ve 34 kişi tutuklandı. Bazı tutukluların evlerinde silah ve patlayıcı bulundu. Tutuklulardan 28 kişi ise toplamda 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Carl Miller siber suçların ne kadar yaygınlaştığı ve polis birimlerinin bu tarz soruşturmalarda modası geçmiş teknikler kullandığı konusunda farkındalık oluşturmayı ümit ediyor. Bu bakımdan pek çok konferansta söz alarak katılımcılara yaşadıklarını anlatıyor. Sıra dışı araştırma teknoloji dünyasını da derinden sarsmış durumda.

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Teknoloji dünyası şokta: Kiralık katil arayan sıradan insanlar