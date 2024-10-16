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    Siber dolandırıcılıkta sonra nokta: Sahte kiralık katiller

    Teknoloji gazetecisi Karl Miller ve meslektaşı Chris Monteiro, insanların kiralık katil tutabildiği siteyi açığa çıkardığında, devasa bir operasyonunda fitilini ateşledi.
    Siber saldırı Tam Boyutta Gör
    İnternetin geniş kitlelere yayılması ile birlikte ve özellikle kripto paraların kullanıma sunulması ile derin web denilen ve kanun dışı alış verişlerin yapıldığı anonim siteler ortaya çıkmaya başladı. Silk Road gibi bilinen sitelerin yanında dolandırıcıların kol gezdiği sahte kiralık katil siteleri de gündemde. 

    Bahaneyle çalışan sahte kiralık katiller

    Guardian ve The Telegraph gibi önemli sitelere konu olan araştırma da siber dolandırıcılarla ilgili. Teknoloji gazetecisi Karl Miller ve meslektaşı Chris Monteiro, 4 yıllık uzun bir araştırma sonucunda kiralık katil ya da kundakçı tutabileceğiniz korkunç bir sitenin çözülmesine yardımcı oldu. 

    Bir alış veriş sitesi gibi görünen bu platformda sıradan insanlar birinin öldürülmesini veya evinin yakılmasını istiyor, bununla ilgili detaylı bilgileri sunuyor ve katil kiralamak istiyorlardı. Gazeteciler sitenin açıklarından yararlanarak veri tabanındaki 600 kurbandan oluşan ölüm listesini ele geçirdi ve dehşete düştü. 

    Kiralık katil tutmak isteyenler ise sıradan insanlardı. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen adam, iş ortağını ortadan kaldırarak şirkete konmak isteyen iş adamı, babasının mirasına göz diken evlat hiç çekinmeden ölüm emri verebiliyordu. 

    Gazeteciler işin derinine indikleri zaman ise gerçek ortaya çıktı. Romen bir kişi tarafından yönetilen bu site aslında sahte kiralık katiller ayarlıyordu. Google’da kiralık katil tutma ile ilgili aramalarda bu site en başta çıkıyordu. Verilen ölüm görevlerini ise polis baskını ya da yanlış adres gibi bahanelerle yerine getiremiyordu ve daha fazla para istiyordu. 

    Teknoloji dünyası şokta: Kiralık katil arayan sıradan insanlar Tam Boyutta Gör

    Yani aslında bir mizansen söz konusuydu ancak kritik olan ölüm emrini veren sıradan müşterilerdi. Zira bu istekler suç teşkil ediyordu ve sahte kiralık katil sitesi olmasa bile bu insanların yarın bu suçu işlemeyeceklerine dair bir garanti yoktu. 

    Gazeteciler polis birimlerini ve ölüm listesindeki kişileri bu listeye inandırabilmek için büyük çaba sarf etti ancak en sonunda istediklerini elde ettiler. 11 farklı ülkede güvenlik güçleri operasyonlar yaptı ve 34 kişi tutuklandı. Bazı tutukluların evlerinde silah ve patlayıcı bulundu. Tutuklulardan 28 kişi ise toplamda 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

    Carl Miller siber suçların ne kadar yaygınlaştığı ve polis birimlerinin bu tarz soruşturmalarda modası geçmiş teknikler kullandığı konusunda farkındalık oluşturmayı ümit ediyor. Bu bakımdan pek çok konferansta söz alarak katılımcılara yaşadıklarını anlatıyor. Sıra dışı araştırma teknoloji dünyasını da derinden sarsmış durumda. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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