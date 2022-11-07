Gelecekteki insanlar teknoloji kaynaklı anormalliklere sahip olabilir

TollFreeForwarding tarafından yaptırılan araştırma projesi, teknolojiyi çok fazla kullanmanın anatomik bozukluklar oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar günlük teknolojik kullanımdan yola çıkarak “gelecekteki insan” modelini oluşturdular. Araştırmacılar oluşturulan 3D modele Mindy adını verdi.
Teknolojinin insan vücudu üzerindeki, özellikle uzun bir kullanım süresi sonucunda oluşan etkiyi göstermek isteyen ekip, konuyla ilgili bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle teknolojinin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde çalıştı. Görüntüdeki tasarım, akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların ve diğer teknoloji türlerinin sürekli kullanımına dayandırılarak oluşturuldu.
Geleceğin insanı kambur olabilir
Kamburluğun yanında telefona uzun saatler bakmanın sonucunda boyun kaslarının da etkilenebileceği aktarılıyor. Zira aşağıya ne kadar bakarsanız boyun kaslarınız o kadar zorlanır. Doğal olarak boynunuzdaki kasların başınızı desteklemek için ekstra çaba sarf etmesi gerekir. Bunun sonucunda ise daha kalın bir boyun oluşabilir ve yukarıya bakmakta zorlanabiliriz.
Kollar ve eller değişebilir
İkinci göz kapağı
Tüm bunlara ek olarak gelecekteki insanların sorunu sadece dış görünüş olmayacak. Mindy'nin fiziksel değişiminde gösterilmeyen ancak teknolojiden etkilenen başka bir unsuru daha var: zihinsel durumu. Günümüz araştırmaları sosyal medyanın kaygı ve depresyon ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/health/future-humans-may-have-abnormalities-from-using-technology-too-much https://tollfreeforwarding.com/blog/from-text-claw-to-tech-neck-how-technology-affects-our-bodies/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence