Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gelecekteki insanlar teknoloji kaynaklı anormalliklere sahip olabilir

    Yapılan yeni araştırma geleceğin insanlarının teknolojiyi çok fazla kullanmaktan kaynaklanan anormalliklere sahip olabileceğini gösteriyor. İkinci bir göz kapağına sahip olabiliriz.
    Oy Ver
    Teknoloji yüzünden 3000 yılında insanlar böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör
    Teknolojik gelişmeler yaşanması ve yaygınlaşması insanların çalışma şekillerini bütünüyle değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor. Bununla birlikte teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı da bir gerçek. Ancak uzun ve sık kullanım sonucunda vücudumuzun etkilenme olasılığı da bulunuyor.

    TollFreeForwarding tarafından yaptırılan araştırma projesi, teknolojiyi çok fazla kullanmanın anatomik bozukluklar oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar günlük teknolojik kullanımdan yola çıkarak “gelecekteki insan” modelini oluşturdular. Araştırmacılar oluşturulan 3D modele Mindy adını verdi.

    Teknolojinin insan vücudu üzerindeki, özellikle uzun bir kullanım süresi sonucunda oluşan etkiyi göstermek isteyen ekip, konuyla ilgili bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle teknolojinin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde çalıştı. Görüntüdeki tasarım, akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların ve diğer teknoloji türlerinin sürekli kullanımına dayandırılarak oluşturuldu.

    Geleceğin insanı kambur olabilir

    Teknoloji yüzünden 3000 yılında insanlar böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar Mindy’nin 3000 yılının insanı olduğunu aktarırken gelecekteki insanların kambur olabileceğini tahmin ediyor. Bunun arka planında ise halihazırda modern teknolojik aletlerin kullanımından kaynaklı oturma ve ayakta durma şeklimiz yatıyor. Sürekli olarak bir akıllı telefona veya bilgisayar ekranına bakmanın vücudun bazı kısımlarını zorlayarak, kemerli sırt ve omurgada yanlış hizalamaya yol açabileceği belirtiliyor.

    Kamburluğun yanında telefona uzun saatler bakmanın sonucunda boyun kaslarının da etkilenebileceği aktarılıyor. Zira aşağıya ne kadar bakarsanız boyun kaslarınız o kadar zorlanır. Doğal olarak boynunuzdaki kasların başınızı desteklemek için ekstra çaba sarf etmesi gerekir. Bunun sonucunda ise daha kalın bir boyun oluşabilir ve yukarıya bakmakta zorlanabiliriz.

    Kollar ve eller değişebilir

    Teknoloji yüzünden 3000 yılında insanlar böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör
    3D model üzerinde de görebileceğimiz üzere geleceğin insanının elleri ve kollarında değişiklikler yer alıyor. Aktarılanlara göre gelecekte kübital tünel sendromu oldukça yaygın olabilir. Bu sendrom, akıllı telefonun uzun süreli kullanımından kaynaklanan dirsek ve parmaklarda uyuşmaya neden olan bir sinir durumudur. Bu terim, günümüzde de görülen ve elin nasıl pençe şeklini aldığını açıklamak için oluşturuldu.

    İkinci göz kapağı

    Teknoloji yüzünden 3000 yılında insanlar böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör
    Çalışma, geleceğin insanlarının beyninin akıllı telefonlardan veya diğer aletlerden gelen radyasyondan korumak için daha kalın bir kafatasına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak insanların gözlerinin, mavı ışıktan korunmak için ikincil bir göz kapağı geliştireceği tahmin ediliyor.

    Tüm bunlara ek olarak gelecekteki insanların sorunu sadece dış görünüş olmayacak. Mindy'nin fiziksel değişiminde gösterilmeyen ancak teknolojiden etkilenen başka bir unsuru daha var: zihinsel durumu. Günümüz araştırmaları sosyal medyanın kaygı ve depresyon ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/health/future-humans-may-have-abnormalities-from-using-technology-too-much https://tollfreeforwarding.com/blog/from-text-claw-to-tech-neck-how-technology-affects-our-bodies/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Profil resmi
    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız