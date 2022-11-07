Gelecekteki insanlar teknoloji kaynaklı anormalliklere sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Teknolojik gelişmeler yaşanması ve yaygınlaşması insanların çalışma şekillerini bütünüyle değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor. Bununla birlikte teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı da bir gerçek. Ancak uzun ve sık kullanım sonucunda vücudumuzun etkilenme olasılığı da bulunuyor.

TollFreeForwarding tarafından yaptırılan araştırma projesi, teknolojiyi çok fazla kullanmanın anatomik bozukluklar oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar günlük teknolojik kullanımdan yola çıkarak “gelecekteki insan” modelini oluşturdular. Araştırmacılar oluşturulan 3D modele Mindy adını verdi.

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Teknolojinin insan vücudu üzerindeki, özellikle uzun bir kullanım süresi sonucunda oluşan etkiyi göstermek isteyen ekip, konuyla ilgili bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle teknolojinin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde çalıştı. Görüntüdeki tasarım, akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların ve diğer teknoloji türlerinin sürekli kullanımına dayandırılarak oluşturuldu.

Geleceğin insanı kambur olabilir

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar Mindy’nin 3000 yılının insanı olduğunu aktarırken gelecekteki insanların kambur olabileceğini tahmin ediyor. Bunun arka planında ise halihazırda modern teknolojik aletlerin kullanımından kaynaklı oturma ve ayakta durma şeklimiz yatıyor. Sürekli olarak bir akıllı telefona veya bilgisayar ekranına bakmanın vücudun bazı kısımlarını zorlayarak, kemerli sırt ve omurgada yanlış hizalamaya yol açabileceği belirtiliyor.

Kamburluğun yanında telefona uzun saatler bakmanın sonucunda boyun kaslarının da etkilenebileceği aktarılıyor. Zira aşağıya ne kadar bakarsanız boyun kaslarınız o kadar zorlanır. Doğal olarak boynunuzdaki kasların başınızı desteklemek için ekstra çaba sarf etmesi gerekir. Bunun sonucunda ise daha kalın bir boyun oluşabilir ve yukarıya bakmakta zorlanabiliriz.

Kollar ve eller değişebilir

Tam Boyutta Gör 3D model üzerinde de görebileceğimiz üzere geleceğin insanının elleri ve kollarında değişiklikler yer alıyor. Aktarılanlara göre gelecekte kübital tünel sendromu oldukça yaygın olabilir. Bu sendrom, akıllı telefonun uzun süreli kullanımından kaynaklanan dirsek ve parmaklarda uyuşmaya neden olan bir sinir durumudur. Bu terim, günümüzde de görülen ve elin nasıl pençe şeklini aldığını açıklamak için oluşturuldu.

İkinci göz kapağı

Tam Boyutta Gör Çalışma, geleceğin insanlarının beyninin akıllı telefonlardan veya diğer aletlerden gelen radyasyondan korumak için daha kalın bir kafatasına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak insanların gözlerinin, mavı ışıktan korunmak için ikincil bir göz kapağı geliştireceği tahmin ediliyor.

Tüm bunlara ek olarak gelecekteki insanların sorunu sadece dış görünüş olmayacak. Mindy'nin fiziksel değişiminde gösterilmeyen ancak teknolojiden etkilenen başka bir unsuru daha var: zihinsel durumu. Günümüz araştırmaları sosyal medyanın kaygı ve depresyon ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

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