Telefon pazarında faaliyet kârı en yüksek firma; Apple

Akıllı telefon pazarında yarış hız kesmeden sürüyor. Android güç kazanıyor, MeeGo merakla bekleniyor, iOS ve Blackberry istikrarını koruyor. Ancak bu haberimizde yarışa farklı bir açıdan göz atacağız.

Canaccord Genuity'in analistlerinden T. Michael Walkley, telefon pazarındaki yarışa farklı açıdan yaklaştığı araştırmasını Fortune aracılığıyla yayınladı. Araştırmanın kriteri ne satış sayısı üzerinden ne de kullanıcı memnuniyeti.

Fortune'da yayınlanan Walkley'in araştırmasına göre; Apple bu dönemde 17 milyon iPhone satışı gerçekleştirirken; Nokia, Samsung ve LG üçlüsüyse 400 milyonluk satış gerçekleştirmiş. Bu verilere bakıldığında Apple, rakiplerinin oldukça gerisinde kalıyor. Fakat endüstriyel kârı göz önüne aldığımızdaysa roller değişiyor. Endüstriyel kâr pastasından Apple, %39 ile en büyük dilimi alırken; 400 milyonu aşkın telefon satışı yapan Nokia, Samsung ve LG ise %32'lik dilim alabiliyor. Geri kalan %29'luk dilim ise 190 milyon adet telefon satışı yapan diğer üreticilerin oluyor.

Asymco'nun yayınlandığı farklı bir grafik ise, pazardaki firmalara göre pazardaki kâr oranlarının 2007'nin ikinci çeyreğinden 2010'un ikinci çeyreğine kadar nasıl değiştiğini gözler önüne koyuyor. Grafiğe bakıldığında RIM'de Apple gibi rakiplerine göre çok daha az sayıda telefon satmasına rağmen, kâr yüzdesinin yüksek olması gözlerden kaçmıyor.

Asymco'nun hazırladığı diğer bir grafik ise geride bıraktığımız 3 senede firmaların pazar payı ve kâr oranlarındaki değişimi vektörel olarak kartezyen koordinat sisteminde gösteriyor;

Araştırmadan farklı okuyucularımızın farklı yorumlar çıkaracağı ortada. Kimi okuyucularımız Apple'ın iPhone'ları yüksek fiyattan sattığı için bu kadar büyük kâr elde ettiğini söyleyeceklerdir. Kimi okuyucularımızsa; düşük fiyatlı/ alt segmente hitap eden telefonların firmaların kâr hanesine çok da etki yapmadığını, firmalar için önemli olan üst sınıf telefonların olduğunu söyleyeceklerdir.