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Telefon pazarında faaliyet kârı en yüksek firma; Apple

8 yıl
4,8b
1
36
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında yarış hız kesmeden sürüyor. Android güç kazanıyor, MeeGo merakla bekleniyor, iOS ve Blackberry istikrarını koruyor. Ancak bu haberimizde yarışa farklı bir açıdan göz atacağız.

Canaccord Genuity'in analistlerinden T. Michael Walkley, telefon pazarındaki yarışa farklı açıdan yaklaştığı araştırmasını Fortune aracılığıyla yayınladı. Araştırmanın kriteri ne satış sayısı üzerinden ne de kullanıcı memnuniyeti.

Fortune'da yayınlanan Walkley'in araştırmasına göre; Apple bu dönemde 17 milyon iPhone satışı gerçekleştirirken; Nokia, Samsung ve LG üçlüsüyse 400 milyonluk satış gerçekleştirmiş. Bu verilere bakıldığında Apple, rakiplerinin oldukça gerisinde kalıyor. Fakat endüstriyel kârı göz önüne aldığımızdaysa roller değişiyor. Endüstriyel kâr pastasından Apple, %39 ile en büyük dilimi alırken; 400 milyonu aşkın telefon satışı yapan Nokia, Samsung ve LG ise %32'lik dilim alabiliyor. Geri kalan %29'luk dilim ise 190 milyon adet telefon satışı yapan diğer üreticilerin oluyor.

Telefon pazarında faaliyet kârı en yüksek firma; Apple
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Asymco'nun yayınlandığı farklı bir grafik ise, pazardaki firmalara göre pazardaki kâr oranlarının 2007'nin ikinci çeyreğinden 2010'un ikinci çeyreğine kadar nasıl değiştiğini gözler önüne koyuyor. Grafiğe bakıldığında RIM'de Apple gibi rakiplerine göre çok daha az sayıda telefon satmasına rağmen, kâr yüzdesinin yüksek olması gözlerden kaçmıyor.

Telefon pazarında faaliyet kârı en yüksek firma; Apple
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Asymco'nun hazırladığı diğer bir grafik ise geride bıraktığımız 3 senede firmaların pazar payı ve kâr oranlarındaki değişimi vektörel olarak kartezyen koordinat sisteminde gösteriyor;

Telefon pazarında faaliyet kârı en yüksek firma; Apple
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Araştırmadan farklı okuyucularımızın farklı yorumlar çıkaracağı ortada. Kimi okuyucularımız Apple'ın iPhone'ları yüksek fiyattan sattığı için bu kadar büyük kâr elde ettiğini söyleyeceklerdir. Kimi okuyucularımızsa; düşük fiyatlı/ alt segmente hitap eden telefonların firmaların kâr hanesine çok da etki yapmadığını, firmalar için önemli olan üst sınıf telefonların olduğunu söyleyeceklerdir.


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clopin 8 yıl
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canberx 8 yıl
Apple'a yakışanda bu zaten fazla söze gerek yok adamlar yaptığı teknolojinin hakkını alıyorlar bizede teknolojinin son damlasına kadar verdiklerini düşünüyorum...
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Exxcrea 8 yıl
demek 10a mal edip 100 e satiyor ki bukadar az rakamla bukadar büyük paralar kazanıyor. digerlerinin 400 milyondan ettigi karı 17 milyonla ediyor. hala övülüyor bide üstüne üstlük ilginç....macbooklara bakıyorsun aynı donanımdaki laptoplarin 2 kati fiyat. paranın nereye gittigi belli oldu
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1 HiT u DowN 8 yıl
apple harbiden iyi, yani belki burda özellik olarak yazsak andriodli bazı telefonlar samsung galaxy s falan iphone 4 ten iyi görünecektir, ama elinize alıp tuttuğunuz an iphone 4 ü herşey değişiyor :)Özellik olarak lafım yok fakat hiç kaliteli hissettirmiyor bence htcler ve sgs.
Ayrıca 2. elleri yine iyi fiyata satılıyor iphoneların, daha önce n97im vardı 1500 den çıkmıştı galiba ben sattığımda 0 ı yaklaşık 1200 liraydı, ben 600 e zar zor satabilmiştim.İyiki kurtuldum o telefondan birdaha asla symbiana dokunmam.
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murdocklawless 8 yıl
@EmR_3153
belli olmaz. nokia'da olabilir. ama bunun için öncelikle insanların bıktığı symbian'dan vazgeçmeleri lazım. en azından üst segment telefonlarda symbian kullanmamaları gerekir bu saatten sonra. orta ve alt seviyede ise kimse symbian olup olmadığına bakmaz zaten. orada kullanabilirler, yani tamamen vazgeçmelerine gerek yok kendi çocuklarından. geçenlerde android kullanmayacaklarını ilan ettiler garip bir şekilde. ben windows kullanacaklarını tahmin ediyorum yeni gelen ceo'nın microsoft'tan geldiğini düşünerekten. hoş winmo 7 ne kadar başarılı olacak o da meçhul? her ne olursa olsun ben nokia ceo'su olsam android'i kapı dışarı etmezdim kesinlikle. bir kaç sene içinde konumu çok güçlenecek çünkü. ama ben winmo 7 nin iyi bişey olacağını düşünüyorum. bu sefer bayağı çalıştı ms bunun için. hoş nokia bu, smybian 4 ü çıkardık biz bile diyebilir yani.
asıl olarak htc'den çok ümitliyim ben. ilk modellerdeki takoz görünüm yok artık. modeller genel manada şıklar ve donanım olarakta gayet dolular. htc'den sağlam bir atak bekliyorum ben 2011 yılında.
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murdocklawless 8 yıl
@EmR_3153
nokia üst segment telefonlarda başarısız olduğu için ceo'sunu değiştirdi bile. ama orta ve alt segmentte rakipsizler. o yüzden de dünyanın en çok telefon satan firması nokia.
apple ise sadece üst segment modeli üretiyor ve oradada şu anda rakipsizler. bunuda telefonlarını istedikleri fiyattan satarak çok güzel kullanıyorlar. ama bu böyle gider mi? elbette gitmez. htc güzel çıkış yakaladı ve ürünleri hiç fena değil. keza samsung'un son çıkan modelleri revaçta. iphone üst segmette insanların ne istediğini iyi analiz edip burada lider oldu ve oradan indirmek zor olacak rakipleri tarafından. birde şu var ki insanlarda artık pek maymun iştahlı oldular. bir tüketim manyaklığı sürecindeyiz ve sürekli aynı markanın aynı modelinin herkesin elinde olmasından da rahatsızlık başlayacaktır bir zaman sonra.
ben 2-3 sene içinde apple'ın liderlikten ineceği düşüncesindeyim. karlılıkta yine lider olur ama üst segment satışında birisi çıkıp liderliği alır ondan.
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CoNneCtinG_04 8 yıl

murdocklawless

@EmR_3153

nokia üst segment telefonlarda başarısız olduğu için ceo'sunu değiştirdi bile. ama orta ve alt segmentte rakipsizler. o yüzden de dünyanın en çok telefon satan firması nokia.

apple ise sadece üst segment modeli üretiyor ve oradada şu anda rakipsizler. bunuda telefonlarını istedikleri fiyattan satarak çok güzel kullanıyorlar. ama bu böyle gider mi? elbette gitmez. htc güzel çıkış yakaladı ve ürünleri hiç fena değil. keza samsung'un son çıkan modelleri revaçta. iphone üst segmette insanların ne istediğini iyi analiz edip burada lider oldu ve oradan indirmek zor olacak rakipleri tarafından. birde şu var ki insanlarda artık pek maymun iştahlı oldular. bir tüketim manyaklığı sürecindeyiz ve sürekli aynı markanın aynı modelinin herkesin elinde olmasından da rahatsızlık başlayacaktır bir zaman sonra.

ben 2-3 sene içinde apple'ın liderlikten ineceği düşüncesindeyim. karlılıkta yine lider olur ama üst segment satışında birisi çıkıp liderliği alır ondan.

2-3 yıl sonra atıyorum belki mozilla 1.sırada olur.bir kere konseptlerini bir arkadaş forumda paylaşmıştı.mükemmel birşeydi.2-3 yıl sonra ne olacağı hiç belli olmaz ama nokia olacağını sanmıyorum
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murdocklawless 8 yıl
@EmR_3153
nokia n97 kaç tane sattı ki? zaten ölü doğdu n97, o bakımdan da o telefondan söz etmenin anlamı yok.
ayrıca konu ikinci eli güçlü telefon modelleri de değil. kimin ne kadar satışla kar pastasından ne kaptığı.
buradaki tablo açık ve net gösteriyor ki apple korkunç karlarla telefon satıyor.
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CoNneCtinG_04 8 yıl

murdocklawless

@EmR_3153

nokia n97 kaç tane sattı ki? zaten ölü doğdu n97, o bakımdan da o telefondan söz etmenin anlamı yok.

ayrıca konu ikinci eli güçlü telefon modelleri de değil. kimin ne kadar satışla kar pastasından ne kaptığı.

buradaki tablo açık ve net gösteriyor ki apple korkunç karlarla telefon satıyor.

ya nokia da kar etmek istiyor ama adam akıllı telefon yapmadan satıyor.nokia'nın ölü doğmayan hangi telefonu var ki.çıkardığı telefon için kim sıraya girmiş,kim aylarca beklemiş.ben n97'nin çıkış fiyatını hatırlıyorum 1500 civarlarıydı şimdi 500'e satılmaz.yani değersiz telefon üretiyorlar.iphone çıktıktan sonra hepsi avuçlarını yaladı.yani nokia'nın da elinde olsa o da korkunç karlarla satmaya kalkar ama elinde değil yapamıyor.oysa iphone olmadan önce nokia'dan şaşmam diye bir tabirleri bile vardı ama artık diyecek söz yok...
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murdocklawless 8 yıl
apple toplam satış adedi = 17 milyon
nokia + samsung + lg satış rakamı = 400 milyon
ve apple kar rekortmeni oluyorsa anlayın telefonları kaça mal edip kaça sattığını?
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CoNneCtinG_04 8 yıl

murdocklawless

apple toplam satış adedi = 17 milyon
nokia + samsung + lg satış rakamı = 400 milyon

ve apple kar rekortmeni oluyorsa anlayın telefonları kaça mal edip kaça sattığını?

nokia bedavaya veriyor galiba
n97 çıkış fiyatı neydi hatırlatır mısın bana.peki şimdi satmaya kalksan kaça satarsın onu da söyle.hiç olmazsa iphone satmaya kalksan da para ediyor.diğer telefonlar gibi ölmüyor.
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Rock_Rage 8 yıl
Her yukselisin bir sonu vardır dunya uzerinde herhalde kuruldugu andan itibaren surekli yukseliste olan bir firma yoktur.
1-Apple olmayanı yaptı ve insanlar bunu sevdiler
2 Apple kullanıcılarına optimum performansı sundu ne eksigi ne fazlası
3 Apple tasarım onem verdi bunu bi elektronik bir cihaz olarak degilde bir dekoratif sus esyası gibi olması ilgi cekti.
1 Artık diger firmalarda olmayan seye yatırım yaptı ve insanların dikkatini cekmeye basladılar
2 Microsoft samsung vs artık sistemlere bir limit koydular ve her uygulama için optimimum performansı saglamaya calısıyorlar
3 Artık diger firmalarda tasarım onem veriyorlar
Sonuc insalar suan ac ama doyma noktasına gelince kacınılmaz olan gerceklesecek cokus baslayacak bu sırada birisi cıkıp yeni apple ı icat edicek populer olucak.Bu dunyanın degismez kuralı istediginiz kadar destekleyin bir gun sizde sıkılacaksınız.
SAYGILARLA
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Error 404 8 yıl
şu ovi store konularında nokia gibi basit bir marka ile kıyaslayanlar iyi okur umarım bu haberi.
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Batuist 8 yıl

Rock_Rage

Her yukselisin bir sonu vardır dunya uzerinde herhalde kuruldugu andan itibaren surekli yukseliste olan bir firma yoktur.

SAYGILARLA

yenisin sen galiba.. appleın iflas noktasında olduğu ve bill amcadan borç para aldığı günleri filan bilmiyorsun sanırım.. öyle bilmeden sallamak olmaz..
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speedman 8 yıl
elmanın tadıda farklı,rengide...
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Batuist 8 yıl
Apple az iş yapıyor öz yapıyor demektir bu.. Adamlar yılda bir telefon çıkarıyorlar ama varını yokunu bu telefon üzerinde çalışıyorlar diğerleri senede sayısını bile sayamayacağımız kadar telefon çıkarıyorlar sonra bekle ki güncelleme gelecek.. Telefonunuz hemen unutuluyor.. Örnek çok.. yazcaktım vazgeçtim.. :))
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umutech 8 yıl
Evet bu kar işinde ürün çeşitinin az olmasıda büyük bir etkendir bence ayrıca gsm operatörleri ile yapılan anlaşmalarda etkilidir diye tahmin ediyorum.
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Fashionality 8 yıl

Batuist

Apple az iş yapıyor öz yapıyor demektir bu.. Adamlar yılda bir telefon çıkarıyorlar ama varını yokunu bu telefon üzerinde çalışıyorlar diğerleri senede sayısını bile sayamayacağımız kadar telefon çıkarıyorlar sonra bekle ki güncelleme gelecek.. Telefonunuz hemen unutuluyor.. Örnek çok.. yazcaktım vazgeçtim.. :))


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bilgehankalkan 8 yıl
Batuist

Apple az iş yapıyor öz yapıyor demektir bu.. Adamlar yılda bir telefon çıkarıyorlar ama varını yokunu bu telefon üzerinde çalışıyorlar diğerleri senede sayısını bile sayamayacağımız kadar telefon çıkarıyorlar sonra bekle ki güncelleme gelecek.. Telefonunuz hemen unutuluyor.. Örnek çok.. yazcaktım vazgeçtim.. :))


Öyle düşününce ürünlerde sorun olmaması gerekiyor ama anten sorunu çıktı mesela. Beyaz versiyon hala çıkmadı. Kalite olarak kaliteli ama sorunlar başka modellerden fazla olduğu oluyor.
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Androidd 8 yıl
ipad te yenilensin kar üstüne kar yapar.17 milyon iphone içnde söylenecek söz yok: ).neden yok sattıgı belli: )
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