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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telefonlardan Çin yapımı uygulamaları silen bir uygulama viral oldu

    Hindistan'da Google Play Store ücretsizleri arasında bir numaraya yükselen yeni bir uygulama, telefonunuzda Çin yapımı uygulamaları tespit ediyor ve dilerseniz silmeniz için imkan sağlıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Telefonlardan Çin yapımı uygulamaları silen bir uygulama viral oldu

    Çin karşıtı aktivite son zamanlarda gittikçe artsa da telefonların donanımlarında ve yazılımlarında ülkenin devasa payı yok sayılamaz. Buna rağmen, Hindistan’da bir firma tarafından Play Store üzerinde kullanıma sunulan bir uygulama, Çin yapımı uygulamaları tespit edip telefondan temizliyor ve daha şimdiden 1 milyondan fazla indirildi.

    17 Mayıs’ta kullanıma sunulan uygulama, şu an için ülkede ücretsiz uygulamalar sıralamasında en başta yer alıyor. Uygulamanın yapımcısı firma OneTouch AppLabs, uygulamanın Play Store açıklamasında “sadece eğitim amaçlı geliştirilmektedir ve uygulamaların üretildiği ülkeleri tespit eder” ibaresi yer alıyor. Uygulama, açıklamadakinin aksine bu Çin yapımı uygulamaları sadece tespit etmekle kalmayıp kullanıcıya uygulamadan ayrılmadan bunları silme imkanı sağlıyor.

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    Telefonlardan Çin yapımı uygulamaları silen bir uygulama viral oldu

    Uygulamayla yapılan bazı testlerde, Çin yapımı uygulamaların çoğu tespit edilse de önemli bir eksiklik, Tencent Games yapımı PUBG Mobile olarak görünüyor. Uygulamaya göre bu, Çin yapımı değil ve “silinmesi gerekmiyor.”

    Uygulama ayrıca sadece kullanıcı tarafından sonradan yüklenmiş uygulamaları dikkate aldığı için pek de isabetli denilemez. Üreticisi Çin merkezli olan akıllı telefonlar ve bunlarda yüklü gelen birinci parti uygulamaların hiçbiri uygulamaya göre Çin menşeli değil.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz GLB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Google Play Store kullanım koşullarına göre uygulamaların telefonlarda diğer uygulamalarla etkileşime girmesi yasak ve bu uygulama, bu kurallara uyuyor mu emin değiliz. Eğer uyumsuzsa uygulamanın kısa süre içinde mağazadan kaldırılacağını söylemek mümkün.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chinaappsremover&hl=tr_TR



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa.
    sahte troll hesapları bulan bir program yapsalarda kurtulsak şu 50-100 mesajlıların hangisi trol hangisi gerçek anlasak.
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    faniseyler (halit özdemir) 17 sa.
    Artık hemen hemen her uygulama bizden veri alıyor. Tel no konum bilgisi gibi. Burda Çinliler ne kadar riskliyse Rusu amerikani israililisi de o kadar riskli. Hatta uygulama türk bir hackera da hizmet ediyorsa oda riskli tâbi olarak. Kısacası mahremiyeti özellikle sosyal medyada daha fazla dikkatli korumalıyız.
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    DH Misafiri 1 gün
    Çin ve Hindistan savaşın eşiginde. Bu nedenle hindistan bu tür uygulamalar geliştirebilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Bu salgın yüzünden Çin düşmanlığı artacak dünyada, öyle gözüküyor.
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    V4LKyR 1 gün
    Ne yaptı bu Çin size, her türlü teknoloji aletini üretmekten başka...
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    cy2828 (Y C) 1 gün yeni yorumcu
    Çinlilere bak ya hiçbir şekilde boş durmuyorlar ki aklım almıyor nasıl bu şekilde çalışıyorlar
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    FlyingUnderpants 1 gün
    Bütün uygulamaları opsiyonel ve silinebilir yapan, güvenlik ve kullanıcı odaklı bir marka çıksın, hemen alırım.
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    yorumculuklar 1 gün
    Cinliler veri toplamanın yolunu bulmuş yine, helal
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    cy2828 (Y C) 1 gün yeni yorumcu yorumculuklar
    Çinliler işte ne denir ki arada böcek falan yemeyi bırakıp böyle değişik şeylerde yapıyorlar ..

    kafaları o şekilde çalışıyor sanırım
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    whoisata 1 gün
    hadi bakalim ucuz androidciler aglasin... huawei zaomi oppo yok bilmem ne...
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    yusuf-33 8 sa. yeni yorumcu whoisata
    Hocam bunlar ucuz mu yav. Ben vestel kullanıyorum daha ucuz.
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    FoBç (Fırat Orak) 1 gün yeni yorumcu
    Xiaomi kullanan bir kişi bunu indirirse telefon da bir şey kalmaz o zaman birde çok saçma ne gerek var böyle bir uygulamaya hangisi çin üretimi uygulamaysa adam kendisi kaldırsın niye bir daha uygulama indirerek uygulamaları kaldırıyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 1 gün FoBç
    Xiaomi kullanıyorum. Play storea girince uygulama ülkeniz için mevcut değil uyarısı çıkıyor, bölge değiştirerek yüklenebilir. Neyse apk sını indirdim denedim, 1 tane bile uygulama çıkmadı
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    3868 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    android uygulama, çin malı ve
    4 etiket daha çin yapımı uygulama play store hindistan Mobil Teknolojiler
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