Telefonlardan Çin yapımı uygulamaları silen bir uygulama viral oldu

Çin karşıtı aktivite son zamanlarda gittikçe artsa da telefonların donanımlarında ve yazılımlarında ülkenin devasa payı yok sayılamaz. Buna rağmen, Hindistan’da bir firma tarafından Play Store üzerinde kullanıma sunulan bir uygulama, Çin yapımı uygulamaları tespit edip telefondan temizliyor ve daha şimdiden 1 milyondan fazla indirildi.

17 Mayıs’ta kullanıma sunulan uygulama, şu an için ülkede ücretsiz uygulamalar sıralamasında en başta yer alıyor. Uygulamanın yapımcısı firma OneTouch AppLabs, uygulamanın Play Store açıklamasında “sadece eğitim amaçlı geliştirilmektedir ve uygulamaların üretildiği ülkeleri tespit eder” ibaresi yer alıyor. Uygulama, açıklamadakinin aksine bu Çin yapımı uygulamaları sadece tespit etmekle kalmayıp kullanıcıya uygulamadan ayrılmadan bunları silme imkanı sağlıyor.

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Uygulamayla yapılan bazı testlerde, Çin yapımı uygulamaların çoğu tespit edilse de önemli bir eksiklik, Tencent Games yapımı PUBG Mobile olarak görünüyor. Uygulamaya göre bu, Çin yapımı değil ve “silinmesi gerekmiyor.”

Uygulama ayrıca sadece kullanıcı tarafından sonradan yüklenmiş uygulamaları dikkate aldığı için pek de isabetli denilemez. Üreticisi Çin merkezli olan akıllı telefonlar ve bunlarda yüklü gelen birinci parti uygulamaların hiçbiri uygulamaya göre Çin menşeli değil.

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Google Play Store kullanım koşullarına göre uygulamaların telefonlarda diğer uygulamalarla etkileşime girmesi yasak ve bu uygulama, bu kurallara uyuyor mu emin değiliz. Eğer uyumsuzsa uygulamanın kısa süre içinde mağazadan kaldırılacağını söylemek mümkün.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chinaappsremover&hl=tr_TR

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