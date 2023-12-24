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    Anlık Bildirim

    Telefonların yerini alacağı söylenen Humane Ai Pin için tarih verildi

    Eski Apple çalışanları tarafından tasarlanan Humane AI Pin için ilk sevkiyat tarihi paylaşıldı. Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihaz, 2024'ün ilk çeyreğinde kullanıcılara sunulacak.
    Telefonların yerini alacak: Humane Ai Pin için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane, bir süredir akıllı telefonların yerini alacağı söylenen Ai Pin ile gündemde. Öyle ki geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılan bu cihaz, ön siparişe açılmış ve özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Humane Ai Pin için ilk sevkiyat tarihi paylaşıldı. 

    Humane Ai Pin için tarih verildi

    X üzerinden yaptığı paylaşımda Humane, AI Pin'in ilk sevkiyatların Mart 2024'te başlayacağını duyurdu. Sevkiyat aşaması ise kullanıcı siparişlerinin sırasına göre önceliklendirilecek ve ilk sipariş verenlere öncelik tanınacak.

    Kaçıranlar için Humane'nin arkasında Apple'da 21 yıldan fazla tasarım geçmişi bulunan Imran Chaudhri ve 8 yıldan fazla iOS ile macOS  üzerinde görev yapmış Bethany Bongiorno yer alıyor. 699 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan Humane AI Pin içinse, yapay zeka tarafından desteklenen giyilebilir bir cihaz diyebiliriz.

    Pin'in birincil görevi, şirketin AI Mic adını verdiği yazılım aracılığıyla GPT-4 gibi AI modellerine bağlanmak. Özel bir projektör ve Snapdragon yonga setinden güç alan giyilebilir cihaz, hemen aşağıda görebileceğiniz gibi AI entegrasyonu, dil çevirisi, ses tabanlı mesajlaşma, bilgi arama ve e-posta kontrolü gibi birçok işleve olanak tanıyor. 

    Humane Ai Pin, halihazırda ABD'de bulunan kullanıcılar tarafından ön sipariş edilebiliyor. Ancak etkin bir şekilde kullanabilmek ve oluşturulan içerikleri yönetmek için kullanıcılardan aylık 24 dolarlık T-Mobile aboneliği talep ediliyor. Giyilebilir cihazın küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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