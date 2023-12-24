Telefonların yerini alacağı söylenen Humane Ai Pin için tarih verildi

Humane Ai Pin için tarih verildi
X üzerinden yaptığı paylaşımda Humane, AI Pin'in ilk sevkiyatların Mart 2024'te başlayacağını duyurdu. Sevkiyat aşaması ise kullanıcı siparişlerinin sırasına göre önceliklendirilecek ve ilk sipariş verenlere öncelik tanınacak.
Kaçıranlar için Humane'nin arkasında Apple'da 21 yıldan fazla tasarım geçmişi bulunan Imran Chaudhri ve 8 yıldan fazla iOS ile macOS üzerinde görev yapmış Bethany Bongiorno yer alıyor. 699 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan Humane AI Pin içinse, yapay zeka tarafından desteklenen giyilebilir bir cihaz diyebiliriz.
Pin'in birincil görevi, şirketin AI Mic adını verdiği yazılım aracılığıyla GPT-4 gibi AI modellerine bağlanmak. Özel bir projektör ve Snapdragon yonga setinden güç alan giyilebilir cihaz, hemen aşağıda görebileceğiniz gibi AI entegrasyonu, dil çevirisi, ses tabanlı mesajlaşma, bilgi arama ve e-posta kontrolü gibi birçok işleve olanak tanıyor.
Humane Ai Pin, halihazırda ABD'de bulunan kullanıcılar tarafından ön sipariş edilebiliyor. Ancak etkin bir şekilde kullanabilmek ve oluşturulan içerikleri yönetmek için kullanıcılardan aylık 24 dolarlık T-Mobile aboneliği talep ediliyor. Giyilebilir cihazın küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.