Telefonların yerini alacağı söylenen Humane Ai Pin için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane, bir süredir akıllı telefonların yerini alacağı söylenen Ai Pin ile gündemde. Öyle ki geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılan bu cihaz, ön siparişe açılmış ve özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Humane Ai Pin için ilk sevkiyat tarihi paylaşıldı.

Humane Ai Pin için tarih verildi

X üzerinden yaptığı paylaşımda Humane, AI Pin'in ilk sevkiyatların Mart 2024'te başlayacağını duyurdu. Sevkiyat aşaması ise kullanıcı siparişlerinin sırasına göre önceliklendirilecek ve ilk sipariş verenlere öncelik tanınacak.

Kaçıranlar için Humane'nin arkasında Apple'da 21 yıldan fazla tasarım geçmişi bulunan Imran Chaudhri ve 8 yıldan fazla iOS ile macOS üzerinde görev yapmış Bethany Bongiorno yer alıyor. 699 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan Humane AI Pin içinse, yapay zeka tarafından desteklenen giyilebilir bir cihaz diyebiliriz.

Humane AI Pin tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

Pin'in birincil görevi, şirketin AI Mic adını verdiği yazılım aracılığıyla GPT-4 gibi AI modellerine bağlanmak. Özel bir projektör ve Snapdragon yonga setinden güç alan giyilebilir cihaz, hemen aşağıda görebileceğiniz gibi AI entegrasyonu, dil çevirisi, ses tabanlı mesajlaşma, bilgi arama ve e-posta kontrolü gibi birçok işleve olanak tanıyor.

Humane Ai Pin, halihazırda ABD'de bulunan kullanıcılar tarafından ön sipariş edilebiliyor. Ancak etkin bir şekilde kullanabilmek ve oluşturulan içerikleri yönetmek için kullanıcılardan aylık 24 dolarlık T-Mobile aboneliği talep ediliyor. Giyilebilir cihazın küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Telefonların yerini alacak: Humane Ai Pin için tarih verildi!