Devrimsel Humane AI Pin cihazının ne kadar sattığı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında bir devrim yapacağını iddia ederek piyasaya çıkan Humane AI Pin cihazı adeta çakıldı. Kötü kullanıcı incelemelerinin yanında donanım problemleri bir anda satışları bıçak gibi kesti.

Humane AI Pin ne kadar sattı?

Bu yıl genelinde 100 bin adet satış rakamına ulaşacağını düşünen Humane AI bunun onda birine ancak ulaşabildi. New York Times gazetesi AI Pin cihazının 10 bin adet civarında satış yapabildiğini belirtiyor.

Ai Pin’i geliştiren Humane, alıcı arıyor 2 hf. önce eklendi

700$ satış fiyatı olan cihaz 4G aboneliği de dahil edilince 7.24 milyon dolar civarında bir gelir elde etti. Yatırımcıları arasında OpenAI patronu Sam Altman’ın da olduğu Humane AI geçen yıl 230 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Ortaya çıkan vahim tablo nedeniyle şirket yönetimi muhtemel bir satış için kolları sıvadı. 1 milyar dolar civarında bir bedel belirleyen şirketin HP ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor ancak bu enkazın asıl kaldırılacağı merak konusu.

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Humane AI Pin hayal kırıklığı oldu