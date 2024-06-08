Devrimsel Humane AI Pin cihazının ne kadar sattığı belli oldu

Humane AI Pin ne kadar sattı?
Bu yıl genelinde 100 bin adet satış rakamına ulaşacağını düşünen Humane AI bunun onda birine ancak ulaşabildi. New York Times gazetesi AI Pin cihazının 10 bin adet civarında satış yapabildiğini belirtiyor.
700$ satış fiyatı olan cihaz 4G aboneliği de dahil edilince 7.24 milyon dolar civarında bir gelir elde etti. Yatırımcıları arasında OpenAI patronu Sam Altman’ın da olduğu Humane AI geçen yıl 230 milyon dolar yatırım toplamıştı.
Ortaya çıkan vahim tablo nedeniyle şirket yönetimi muhtemel bir satış için kolları sıvadı. 1 milyar dolar civarında bir bedel belirleyen şirketin HP ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor ancak bu enkazın asıl kaldırılacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.