Akıllı telefonların yerini alacak Humane AI Pin kutusunda yanma riski

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında devrim yapma iddiasıyla yola çıkan Humane AI Pin cihazında sorunlar üst üste geliyor. Vadedilen kullanıcı deneyimlerini sunamaması nedeniyle eleştirilen cihazın aksesuarında bu kez donanımsal problem ortaya çıktı.

Humane AI duyuru yaptı

Cihazın yavaş çalışması, ısınması, dahili projektörün iyi çalışmaması ve zayıf pil ömrü gibi yazılımsal problemlerin yanına bir de donanım problemi eklendi. Cihazın şarj kutusunun yanma riski ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Ai Pin’i geliştiren Humane, alıcı arıyor 2 hf. önce eklendi

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre şarj kutusunda kullanılan ve üçüncü taraf bir firmadan tedarik edilen bataryada kalite sorunu yaşanıyor. Bu da şarj esnasında kutunun alev alma riski ortaya çıkarıyor.

Firma herhangi bir geri çağırma duyurusu yapmadı ancak 149$’lık şarj kutusunun kullanılmamasını istiyor. Bunun yerine şarj matı veya batarya güçlendirici aksesuarların güvenli olduğu belirtiliyor. Kutuyu satın alan müşterilere de iki aylık 4G bağlantı aboneliği hediye edilecek.

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Humane AI Pin donanımsal sorunla karşı karşıya