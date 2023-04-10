Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cep telefonunun mucidi hangi akıllı telefonu kullandığını açıkladı

    İlk cep telefonunu üreten ekibe liderlik eden ve "Cep telefonunun babası" olarak anılan Martin Cooper hangi akıllı telefonu kullandığını açıkladı.               
    4
    Cep telefonunun mucidi hangi akıllı telefonu kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    Eski bir Motorola çalışanı ve cep telefonunun mucidi olan 94 yaşındaki Martin Cooper, hala sıkı bir teknoloji düşkünü ve her yıl yeni akıllı telefonlar ve akıllı saatler satın alıyor.

    Gazeteciler, onun modern teknolojiyle nasıl bir ilişki kurduğunu öğrenmek için Martin Cooper ile röportaj yaptılar. 94 yaşındaki adamın ateşli bir Apple hayranı olduğu ortaya çıktı. Cooper'ın teknolojik cihazlara olan tutkusu yaşına göre inanılmaz. Her yıl yeni bir iPhone ve yeni bir Apple Watch satın alıyor.

    iPhone 14 Pro Max kullanıyor

    Cep telefonunun mucidi şu anda bir iPhone 14 Pro Max ve bir Apple Watch 8'e sahip. Teknolojiye olan sevgisine rağmen iPhone'unu sadece arama yapmak, mesajlaşmak ve işitme cihazlarını kontrol etmek için kullanıyor.

    Cep telefonunun mucidi hangi akıllı telefonu kullanıyor? Tam Boyutta Gör
    Cooper her yıl yeni nesil cihazlar satın aldığını çünkü teknolojinin daha iyi ve daha kullanışlı hale gelmesinden hoşlandığını söylüyor. Öte yandan akıllı telefonların kalp atış hızını ölçebildiği ve fiziksel aktiviteyi izleyebildiği için, gelecekte hastalıklarla savaşmaya yardımcı olacağına dair inancı da tam.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    emrahmt 5 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigara saklama yerleri y=x doğrusuna göre simetrik fonksiyon zeytinburnu miting alanı araba kullanma steelseries garanti bosch no frost buzdolabı buzlanma sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız