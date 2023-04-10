Cep telefonunun mucidi hangi akıllı telefonu kullandığını açıkladı

Gazeteciler, onun modern teknolojiyle nasıl bir ilişki kurduğunu öğrenmek için Martin Cooper ile röportaj yaptılar. 94 yaşındaki adamın ateşli bir Apple hayranı olduğu ortaya çıktı. Cooper'ın teknolojik cihazlara olan tutkusu yaşına göre inanılmaz. Her yıl yeni bir iPhone ve yeni bir Apple Watch satın alıyor.
iPhone 14 Pro Max kullanıyor
Cep telefonunun mucidi şu anda bir iPhone 14 Pro Max ve bir Apple Watch 8'e sahip. Teknolojiye olan sevgisine rağmen iPhone'unu sadece arama yapmak, mesajlaşmak ve işitme cihazlarını kontrol etmek için kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı