Cep telefonunun mucidi hangi akıllı telefonu kullandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Eski bir Motorola çalışanı ve cep telefonunun mucidi olan 94 yaşındaki Martin Cooper, hala sıkı bir teknoloji düşkünü ve her yıl yeni akıllı telefonlar ve akıllı saatler satın alıyor.

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Gazeteciler, onun modern teknolojiyle nasıl bir ilişki kurduğunu öğrenmek için Martin Cooper ile röportaj yaptılar. 94 yaşındaki adamın ateşli bir Apple hayranı olduğu ortaya çıktı. Cooper'ın teknolojik cihazlara olan tutkusu yaşına göre inanılmaz. Her yıl yeni bir iPhone ve yeni bir Apple Watch satın alıyor.

iPhone 14 Pro Max kullanıyor

Cep telefonunun mucidi şu anda bir iPhone 14 Pro Max ve bir Apple Watch 8'e sahip. Teknolojiye olan sevgisine rağmen iPhone'unu sadece arama yapmak, mesajlaşmak ve işitme cihazlarını kontrol etmek için kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Cooper her yıl yeni nesil cihazlar satın aldığını çünkü teknolojinin daha iyi ve daha kullanışlı hale gelmesinden hoşlandığını söylüyor. Öte yandan akıllı telefonların kalp atış hızını ölçebildiği ve fiziksel aktiviteyi izleyebildiği için, gelecekte hastalıklarla savaşmaya yardımcı olacağına dair inancı da tam.

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