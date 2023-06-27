Telegram'a en çok istenen özelliklerden biri dahil ediliyor

Durov: Telegram Hikayeler çok isteniyordu
Telegram kullanıcıları, diğer platformlarda olduğu gibi belli bir süre sonra kaybolan fotoğraf veya video paylaşabilecek. Ancak, Telegram rakiplerinden farklı olarak kullanıcılara hikaye süresini seçme imkanı verecek. 6, 12, 24 veya 48 saat sonra hikaye kaybolacak. Bu noktada çoğu uygulamada hikayelerin 24 saat sonra kaybolduğunu belirtelim.
Kıyaslama açısından, Instagram’da hikayeler herkese açık veya yakın arkadaşlarla paylaşılabiliyor. Telegram, kullanıcıların her hikaye için farklı kişiler listesi oluşturmasına izin verecek. Bu, kullanıcıların bir hikayeyi yalnızca iş arkadaşları veya en iyi arkadaşlarıyla paylaşabileceği anlamına geliyor. Sohbet listesinin en üstünden paylaşılan hikayeler görüntülenebilecek.
Telegram patronu Durov, “Hikayeler her yerde olduğu için başlangıçta buna karşıydık. Ancak, kullanıcılarımızı dinlemeseydik ve mevcut formatlarda yenilik yapmasaydık Telegram, Telegram olmazdı” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D