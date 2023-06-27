Telegram'a en çok istenen özelliklerden biri dahil ediliyor

Tam Boyutta Gör Telegram patronunun açıklamasına göre Hikayeler, kullanıcıların platformda en çok görmek istediği özellikler arasında. Hikayelerin önümüzdeki aydan itibaren kullanılabilir olacağı söylendi. Peki, Telegram Stories nasıl olacak?

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Durov: Telegram Hikayeler çok isteniyordu

Telegram kullanıcıları, diğer platformlarda olduğu gibi belli bir süre sonra kaybolan fotoğraf veya video paylaşabilecek. Ancak, Telegram rakiplerinden farklı olarak kullanıcılara hikaye süresini seçme imkanı verecek. 6, 12, 24 veya 48 saat sonra hikaye kaybolacak. Bu noktada çoğu uygulamada hikayelerin 24 saat sonra kaybolduğunu belirtelim.

Kıyaslama açısından, Instagram’da hikayeler herkese açık veya yakın arkadaşlarla paylaşılabiliyor. Telegram, kullanıcıların her hikaye için farklı kişiler listesi oluşturmasına izin verecek. Bu, kullanıcıların bir hikayeyi yalnızca iş arkadaşları veya en iyi arkadaşlarıyla paylaşabileceği anlamına geliyor. Sohbet listesinin en üstünden paylaşılan hikayeler görüntülenebilecek.

Telegram patronu Durov, “Hikayeler her yerde olduğu için başlangıçta buna karşıydık. Ancak, kullanıcılarımızı dinlemeseydik ve mevcut formatlarda yenilik yapmasaydık Telegram, Telegram olmazdı” diyor.

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