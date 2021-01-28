Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek

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Belki de internet tarihinde en fazla sohbet uygulaması arası geçişler yıl başında yaşandı. WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesindeki kriterleri değiştirmesi ile başlayan tartışmalar on milyonlarca insanın farklı uygulamalara geçmesine neden oldu.

Telegram fırsatı kaçırmadı

WhatsApp kullanmak istemeyenlerin ilk adresleri genelde Telegram ve Signal uygulamaları oluyor. Telegram son haftalarda rekor büyüme yakalayarak 500 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Platform şimdi geçişleri daha da kolaylaştırıyor.

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İlk olarak App Store üzerinde yayınlanan Telegram 7.4 güncellemesinde yer verilen özellik WhatsApp, Line, KakaoTalk gibi uygulamalardaki sohbetlerinizi aktarmanızı sağlıyor. Böylece eski uygulamaya dönerek sohbeti hatırlama ihtiyacınız olmuyor.

Özellik aslında bir süredir kullanımdaydı ancak Telegram resmi olarak bir duyuru yapmadı. Kullandığınız mevcut sohbet uygulamasında bireysel veya grup sohbeti penceresinde Dışarı Aktar yapmanız yeterli. Sonrasında Share Sheet özelliği ile bu arşivi alabiliyorsunuz.

Telegram sohbet arşivini hangi grup veya kişi ile ilişkilendirmek istediğinizi öğrendikten sonra senkronizasyon yapıyor. Haliyle karşıdaki kişinin veya grubunuzun Telegram’da da olması gerekiyor. 7.4 güncellemesi Android tarafına ne zaman sunulacak bilinmiyor.

https://9to5mac.com/2021/01/27/amid-whatsapp-privacy-backlash-telegram-building-new-tool-for-importing-chats-from-other-apps/

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