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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek

    iOS tarafında başlayan Share Sheet özelliği diğer uygulamalardan dışarı aktardığınız sohbet arşivlerinizi Telegram uygulamasına entegre edebilmenizi sağlıyor.
    31 dk.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek
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    Belki de internet tarihinde en fazla sohbet uygulaması arası geçişler yıl başında yaşandı. WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesindeki kriterleri değiştirmesi ile başlayan tartışmalar on milyonlarca insanın farklı uygulamalara geçmesine neden oldu.

    Telegram fırsatı kaçırmadı

    WhatsApp kullanmak istemeyenlerin ilk adresleri genelde Telegram ve Signal uygulamaları oluyor. Telegram son haftalarda rekor büyüme yakalayarak 500 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Platform şimdi geçişleri daha da kolaylaştırıyor.

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    İlk olarak App Store üzerinde yayınlanan Telegram 7.4 güncellemesinde yer verilen özellik WhatsApp, Line, KakaoTalk gibi uygulamalardaki sohbetlerinizi aktarmanızı sağlıyor. Böylece eski uygulamaya dönerek sohbeti hatırlama ihtiyacınız olmuyor.

    Özellik aslında bir süredir kullanımdaydı ancak Telegram resmi olarak bir duyuru yapmadı. Kullandığınız mevcut sohbet uygulamasında bireysel veya grup sohbeti penceresinde Dışarı Aktar yapmanız yeterli. Sonrasında Share Sheet özelliği ile bu arşivi alabiliyorsunuz.

    Telegram sohbet arşivini hangi grup veya kişi ile ilişkilendirmek istediğinizi öğrendikten sonra senkronizasyon yapıyor. Haliyle karşıdaki kişinin veya grubunuzun Telegram’da da olması gerekiyor. 7.4 güncellemesi Android tarafına ne zaman sunulacak bilinmiyor.



    https://9to5mac.com/2021/01/27/amid-whatsapp-privacy-backlash-telegram-building-new-tool-for-importing-chats-from-other-apps/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Peki bundan WhatsApp, Line ve KakaoTalk'ın haberi var mı?
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