Telegram’a Brezilya’dan yasak

Tam Boyutta Gör

WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmaları sonrasında hızlı bir şekilde yükselişe geçen ve 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Telegram’ın başı sahte haberlerle dertte. Gerçi bir yanlış anlaşılma olduğu iddia ediliyor.

Telegram’ın başı dertte

Önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu Brezilya’da Telegram biraz daha aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro yandaşları tarafından tercih ediliyor zira Facebook ve Twitter sahte haberlere karşı oldukça sıkı tedbirler uyguluyor.

Telegram 8.6 güncellemesi neler sunuyor? 1 hf. önce eklendi

Telegram da son dönemde sahte haberler konusunda oldukça fazla şikayet almıştı ve farklı hukuk mercileri bu haberlerin kaldırılması ile ilgili talimatlar göndermişti. Brezilya Yüksek Mahkemesi sosyal ağın bu taleplere cevap vermemesini gerekçe göstererek kullanımını yasakladı.

Google ve Apple’ın mağazalarından derhal uygulamayı kaldırması istendi. Kaldırmadığı her gün için 20 bin dolar ceza kesilecek. Ayrıca VPN üzerinden uygulamaya erişmeye çalışan vatandaşlar yakalandığı takdirde 20 bin dolar ceza ödeyecekler.

Başkan Bolsonaro mahkeme kararını büyük bir talihsizlik olarak niteledi. Adalet Bakanı Anderson Torres ise milyonlarca Brezilyalının hakkını çiğneyen monokratik bir karar olarak niteledi. Telegram geliştiricisi Pavel Durov, yeni iletişim kanallarının mahkeme kalemine gönderilmesine rağmen işleme alınmadığını ve bu nedenle eski email adresine taleplerin yapıldığını belirtiyor. Durov talepleri hızlıca işleme alacaklarını ve bu bakımdan kararın uygulanmaması için başvuru yapacaklarını da vurguladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.