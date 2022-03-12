Telegram yeni güncellemesi ile canlı yayınlar kolaylaşıyor

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Özellikle WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmaları ile adeta patlama yapan Telegram platformu kendisini sürekli geliştiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte indirme yöneticisi, canlı yayınlar ve ek menüsü geliştirildi.

Telegram 8.6 güncellemesi

Telegram 8.6 güncellemesi ile ilk olarak iOS uygulamasında indirme yöneticisi elden geçirildi. Yeniden tasarlanan eklenti menüsü indirme durumunu ve öncelik kontrolünü sunabiliyor. Android tarafında ise İndirilenler kısmından son durum kontrol edilebiliyor.

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iOS tarafında ayrıca eklenti menüsü de iyileştirildi. Kullanıcılar birden fazla dosya seçebiliyor. Android kullanıcıları ise başlık kısmı şeffaf, gövde kısmı yarı şeffaf gece modu olan bir tasarıma kavuşuyor.

Son olarak canlı yayın modu artık OBS Studio ve XSplit Broadcaster gibi yayın araçları ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Yine eklenti göndermeden önce medya albümlerini ön izleme özelliği eklenmiş durumda.

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Telegram Messenger Social Networking Ücretsiz 205,3 MB

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