Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram yeni güncellemesi ile canlı yayınlar kolaylaşıyor

    Telegram 8.6 güncellemesi ile birlikte yeniden tasarlanmış indirme yöneticisi, elden geçirilmiş eklenti menüsü, şeffaf gece modu, canlı yayın desteği gibi özellikler sunuluyor. 
    Oy Ver

    Telegram 8.6 güncellemesi
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmaları ile adeta patlama yapan Telegram platformu kendisini sürekli geliştiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte indirme yöneticisi, canlı yayınlar ve ek menüsü geliştirildi.

    Telegram 8.6 güncellemesi

    Telegram 8.6 güncellemesi ile ilk olarak iOS uygulamasında indirme yöneticisi elden geçirildi. Yeniden tasarlanan eklenti menüsü indirme durumunu ve öncelik kontrolünü sunabiliyor. Android tarafında ise İndirilenler kısmından son durum kontrol edilebiliyor.

    iOS tarafında ayrıca eklenti menüsü de iyileştirildi. Kullanıcılar birden fazla dosya seçebiliyor. Android kullanıcıları ise başlık kısmı şeffaf, gövde kısmı yarı şeffaf gece modu olan bir tasarıma kavuşuyor.

    Son olarak canlı yayın modu artık OBS Studio ve XSplit Broadcaster gibi yayın araçları ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Yine eklenti göndermeden önce medya albümlerini ön izleme özelliği eklenmiş durumda.

    Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram FZ-LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Telegram Messenger Telegram Messenger Telegram Messenger Telegram Messenger Social Networking Ücretsiz 205,3 MB

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 2 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509FA-EJ950
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız