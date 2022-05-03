Telegram, ücretli abonelik seçeneği Telegram Premium üzerinde çalışıyor

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Popüler güvenilir mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni para kazanma stratejilerini test ediyor. Geçen yıl Facebook ve WhatsApp'ın altı saatten fazla çöktüğü bir günde yaklaşık 70 milyon yeni kullanıcı kazanan Telegram, v8.7.2 beta sürümü ile yeni Telegram Premium aboneliğini iOS kullanıcılarına sundu. İşte Telegram Premium'un size sunacakları:

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Telegram Premium ile özel tepkiler ve çıkartmalar gönderebilirsiniz

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Telegram artık kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki seçenek sunacak. Ücretli seçenek olan Telegram Premium'u tercih eden kullanıcılar, özel tepkilere ve stickerlara sahip olacak. Fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmayan Telegram Premium'un, kullanıcılarına ekstra güvenlik önlemleri sağlayıp sağlamayacağı da henüz bilinmiyor. Sadece özel stickerların değil daha fazla özelliğin zamanla Telegram Premium'a ekleneceği tahmin ediliyor.

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Telegram ücretli abonelik seçeneği getiriyor: Telegram Premium