Telegram, ücretli abonelik seçeneği Telegram Premium üzerinde çalışıyor

Popüler güvenilir mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni para kazanma stratejilerini test ediyor. Geçen yıl Facebook ve WhatsApp'ın altı saatten fazla çöktüğü bir günde yaklaşık 70 milyon yeni kullanıcı kazanan Telegram, v8.7.2 beta sürümü ile yeni Telegram Premium aboneliğini iOS kullanıcılarına sundu. İşte Telegram Premium'un size sunacakları:
Telegram Premium ile özel tepkiler ve çıkartmalar gönderebilirsiniz
Telegram artık kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki seçenek sunacak. Ücretli seçenek olan Telegram Premium'u tercih eden kullanıcılar, özel tepkilere ve stickerlara sahip olacak. Fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmayan Telegram Premium'un, kullanıcılarına ekstra güvenlik önlemleri sağlayıp sağlamayacağı da henüz bilinmiyor. Sadece özel stickerların değil daha fazla özelliğin zamanla Telegram Premium'a ekleneceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.