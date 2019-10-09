Televizyon izleme süresi hızlıca düşüyor

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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya ve dijital video platformlarda harcanan vakit, her geçen gün artıyor. Bu da TV’ye ayrılan sürenin düşmesine neden oluyor.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan “Televizyon İzleme Eğilimleri” araştırması, günlük televizyon izleme süresindeki ortalamanın her yıl düştüğünü doğruluyor.

RTÜK’ün araştırmasına göre yıllara göre günlük ortalama televizyon izleme süresi şöyle:

2006: 308 dakika

2009: 263 dakika

2012: 234 dakika

2018: 214 dakika

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En çok izlenen program türünün haberler ve yerli diziler olduğu gözlenirken, kadınların haber ve dizi, erkeklerinse spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği belirlendi. Türkiye’de sosyal medya ve dijital medya kullanımı, geleneksel medyayı geride bıraktı. Netflix, 1.5 milyon aboneye ulaşarak Digiturk, D-smart gibi ücretli yayın platformlarını geçti. Pek çok dizinin YouTube’daki izlenme sayısı, TV’de yayınlandığı esnadaki izlenme sayısını geçti. Yapılan bağımsız araştırmalara göre dijital ve sosyal medyanın büyüme hızı giderek artacak. İnsanlar TV’yi yalnızca canlı yayınlanan içerikleri takip etmek için kullanacak.

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/televizyon-izleme-suresi-her-gecen-yil-azaliyor/