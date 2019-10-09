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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Televizyon izleme süresi hızlıca düşüyor

    Yaklaşık 100 yıl önce icat edilen, dünyayı etkisi altına alan "televizyon" ölüyor. RTÜK'ün araştırmasına göre Türkiye'de günlük televizyon izleme süresi her sene azalıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    44
    Televizyonlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Televizyon izleme süresi hızlıca düşüyor
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    Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya ve dijital video platformlarda harcanan vakit, her geçen gün artıyor. Bu da TV’ye ayrılan sürenin düşmesine neden oluyor.


    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan “Televizyon İzleme Eğilimleri” araştırması, günlük televizyon izleme süresindeki ortalamanın her yıl düştüğünü doğruluyor.

    RTÜK’ün araştırmasına göre yıllara göre günlük ortalama televizyon izleme süresi şöyle:

    • 2006: 308 dakika
    • 2009: 263 dakika
    • 2012: 234 dakika
    • 2018: 214 dakika

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi"

    En çok izlenen program türünün haberler ve yerli diziler olduğu gözlenirken, kadınların haber ve dizi, erkeklerinse spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği belirlendi. Türkiye’de sosyal medya ve dijital medya kullanımı, geleneksel medyayı geride bıraktı. Netflix, 1.5 milyon aboneye ulaşarak Digiturk, D-smart gibi ücretli yayın platformlarını geçti. Pek çok dizinin YouTube’daki izlenme sayısı, TV’de yayınlandığı esnadaki izlenme sayısını geçti. Yapılan bağımsız araştırmalara göre dijital ve sosyal medyanın büyüme hızı giderek artacak. İnsanlar TV’yi yalnızca canlı yayınlanan içerikleri takip etmek için kullanacak.



    https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/televizyon-izleme-suresi-her-gecen-yil-azaliyor/ Yorum Yaz
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    Akasha_Ether 1 gün en beğenilen
    Hangi kanalı açsam o çıkıyor karşıma.
    Psikolojim bozuldu.
    Yanıtla +90
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    orhanyaltir 2 gün
    Normal değil mi? RTÜK yüzünden bu değerler daha çok düşer
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    m_keskin 2 gün
    Televizyonu açma sebebim netfilix, Konsol vb şeyler. Tv kanallarını açıp da dizi izlemeye tahammülüm yok.
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    hepsinerede 4 sa.
    2000 den beri yemek yerken sadece haberlere bakarım .
    orda da taraflı saçma sapan şeyler çıkıyor.
    ahaber le fox tv yi izleyince tv ye balkondan aşşa atsam çocuklar kızarmı diye düşünürüm :)
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    Red_devil33 5 sa.
    Uydu yayını hiç bir zaman bitmez
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    Sedunar 5 sa.
    Yeni nesil artık izlemiyor, yemek programları ve diziler başka bir şey yok, yemek yemek olalı böyle eziyet görmedi.
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    Blindfallen 22 sa.
    Bilgisayar gibi teknolojiler varken neden televizyon izlemeye ihtiyaç duyayım ki?
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    CoreXXX 23 sa.
    TV izlenme oranı neden düşük rtük düşündümü acaba. oto b..a sansür koyarsanız olacağı bu. özel paralı olarak satın aldığımız film kanalları bile süper sansürlü. 2 kişinin öpüşmesini porno sanan zihniyet ile yönetilirse rtük olacağı bu
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    DPLALİ 1 gün
    Eskiden bu kadar yüksek olmasının sebebi Kurtlar Vadisi, Ezel, Asmalı Konak, Deli Yürek gibi nice efsane diziler bulunmasıydı. O zamanlar her dizi ayrı bir kaliteliydi şimdi konsept aynı zengin adam fakir kız konakta saçma sapan hikayeler insanlar böyle diziler değil insanı kendine çeken düzgün bir hikayesi olan diziler istiyor ama Kurtlar Vadisi vardı en son böyle bir dizi onuda 11. sezondan sonra malamat ettiler diziyi akp ele geçirdi final yaptı. Türk Televizyonculuğu ölmüştür arkadaşlar eski efsaneler bir daha geri dönmeyecek şu an TV açma sebebimde sadece bu eski efsane dizileri izlemek o kadar.
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    kmlkszhacker 1 gün
    RTÜK'ün amacı bu değil miydi???
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    TIGERSHARK 1 gün
    Tv ler adam gibi film göstermiyor ki izleyelim.sabah öğlen recep tayip akşamları da dandik türk dizileri yada yarışma programları neyi izliyeyim ki . Açıyorum tv yi hemen kablolu tv nin sinema kanaları açıyorum .
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    Umutcan 1 gün
    TV'yi pc'ye bağlı ekran olarak kullanıyorum sadece, yayın izlemiyoruz yıllardır.
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    pcwolf28 1 gün
    Yıllardır izlemiyorum evlenirken evime de almadım.
    İzleyecek olursam da belgesel tarzı izliyorum.
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    televizyon izleme süresi, rtük ve
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