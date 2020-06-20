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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Televizyon pazarında akıllı telefon üreticileri asıl oyuncuları zorluyor

    Akıllı telefon pazarındaki tecrübelerini akıllı televizyon segmentine aktarmaya başlayan Xiaomi, Huawei, OnePlus gibi markalar asıl oyuncuların pazar paylarını zorlamaya başladı.
    4 sa.
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Televizyon pazarında akıllı telefon üreticileri asıl oyuncuları zorluyor

    80 yıldan fazla bir süredir evlerimizde olan televizyon sektöründe bugüne kadar belli başlı markaların egemenliği ile gelinmişti. Samsung, LG, Philips, Panasonic, Grundig, Arçelik, Beko gibi yerli ve yabancı pek çok marka saymak mümkün. Ne var ki televizyonlar akıllanmaya başlayınca sektörde de büyük bir değişim yaşandı.

    Akıllı telefon üreticileri hakim hale geldi

    Yapılan araştırmalara göre televizyonların akıllı özellikler kazanması ile birlikte akıllı telefon üreticileri sektöre hamle yapmaya başladı. Yavaş yavaş ülke bazında da olsa bu üreticilerin lider olduklarını görüyoruz.

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    Akıllı telefon pazarından televizyon sektörüne erken geçiş yapan Xiaomi hali hazırda Hindistan pazarında liderlik kovalıyor. Firmanın global pazardaki payı ise yüzde 7 seviyesine ulaşmış durumda.

    OnePlus ve alt markası Realme de ilk akıllı televizyonlarını Hindistan’da piyasaya sürdü. 1.5 milyara yaklaşan nüfusu ile Hindistan pazarı uygun fiyatlı televizyonlar için oldukça cezbedici bir pazar durumunda.

    Diğer taraftan Huawei ve Honor markaları da kendi akıllı televizyonları ile pazarda boy göstermeye başladı. Yine Nokia ve Flipkart perakendecisi de Hindistan’da ortak televizyon üretimi yapıyor.

    Elbette sektörün dev isimleri halen yüksek pazar paylarını koruyorlar ancak önümüzdeki yıllarda yeni oyuncular bu payları daha fazla eritecek potansiyele sahip gibi görünüyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/19/smartphone-makers-are-slowly-capturing-the-smart-tv-market/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    firat_kilic 2 sa. en beğenilen
    Bizimkiler uyusun, haber okusun. Teknoloji Bakanımız acaba bu sayfaları okuyor mu? küçük küçük bakancıklar geçiyor sayfadan herkes okuyor bakıyor ama iş yok. Herkes okuyor ama üreten yok. Okuda geç bari bir sonraki habere işte günlerinde böyle geçiyor.

    Halbuki ben bakan olsam. Üniversiteleri toplarım tvyi açtırırım plastik elektronik bileşenlerine ayırtırım. Önce plastiğinden vidasından itibaren yeniden yapmayı denerim. Vestelin eskiden lg ile bir ortaklığı vardı. Panel üretiyor biliyordum. Eğer üretmiyor ise çinden bir panel üretiic satın alırım. Bu arada nasıl yapıldığını öğrenirim! Elektronik devresini aselsana yaptırırım. Android tv opensource uyarlaması vs. en önemlisi ise kendi ülkeme yurtdışı tv fiyatları ile karşılaştırıp doları TLye çevirip satmam ! Satma kazanma amaçlı değil savunma amaçlı. Dışarıdan giren tvleri seni vuran bir füze gibi düşün ! Atatürk gibi düşün. "Her fabrika bir KALE'dir." Kalelerimizi dışarı satanlara güvenenler var hala buralarda !!! içerden füze yapıp içeri atacaklar. Düşmana içeride cephane fabrikası açıp halkıda önüne kurşuna dizmeye koyuyorlar, adam hala milli füze yaptık haberini okuyor ! Daha anlayamamış ! Dön bi daha oku !
    Bizimkiler uyusun, haber okusun. Teknoloji Bakanımız acaba bu sayfaları okuyor mu? küçük küçük bakancıklar geçiyor sayfadan herkes okuyor bakıyor ama iş yok. He...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hugzho (Umut Yavuz) 1 sa.
    Ben senelerdir Sony kullanıyorum gayet te memnunum hiçbir sorun çıkarmadı.
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    Seyrim (Devrim Derin) 2 sa.
    10 yıldır aynı LCD tv yi kullanıyorum.. Gayette memnunum.. Tüketim toplumu olduk iyice..
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    firat_kilic 2 sa. en beğenilen
    Bizimkiler uyusun, haber okusun. Teknoloji Bakanımız acaba bu sayfaları okuyor mu? küçük küçük bakancıklar geçiyor sayfadan herkes okuyor bakıyor ama iş yok. Herkes okuyor ama üreten yok. Okuda geç bari bir sonraki habere işte günlerinde böyle geçiyor.

    Halbuki ben bakan olsam. Üniversiteleri toplarım tvyi açtırırım plastik elektronik bileşenlerine ayırtırım. Önce plastiğinden vidasından itibaren yeniden yapmayı denerim. Vestelin eskiden lg ile bir ortaklığı vardı. Panel üretiyor biliyordum. Eğer üretmiyor ise çinden bir panel üretiic satın alırım. Bu arada nasıl yapıldığını öğrenirim! Elektronik devresini aselsana yaptırırım. Android tv opensource uyarlaması vs. en önemlisi ise kendi ülkeme yurtdışı tv fiyatları ile karşılaştırıp doları TLye çevirip satmam ! Satma kazanma amaçlı değil savunma amaçlı. Dışarıdan giren tvleri seni vuran bir füze gibi düşün ! Atatürk gibi düşün. "Her fabrika bir KALE'dir." Kalelerimizi dışarı satanlara güvenenler var hala buralarda !!! içerden füze yapıp içeri atacaklar. Düşmana içeride cephane fabrikası açıp halkıda önüne kurşuna dizmeye koyuyorlar, adam hala milli füze yaptık haberini okuyor ! Daha anlayamamış ! Dön bi daha oku !
    Yanıtla +5
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    yorumculuklar 2 sa.
    Bu akıllı TV sektörü ilk başlarda hoşuma gitti de şuan çok gereksiz görüyorum. Cihazlara o kadar kötü donanım koyuyorlar ki kullanmak eğlenceli değil. Samsung'un büyük ekran akılsız bir şeyini alıp Chromecast takmak daha efektif. Bunun yanında bu firmalar, TV panellerini asıl üreticiden aldığı için aman aman zorlanmazlar diye düşünüyorum.
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 sa. yorumculuklar
    samsund lcd - led üretmeyi beceremiyor
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    gun (Gün Oksay) 58 dk. yorumculuklar
    Teknoloji ilerledikçe ve ucuzladıkça Google android tv pazarına daha fazla önem verdikçe büyük markaların yanında bu şekilde esnek firmalar daha fazla yer bulmaya başlayacak.



    Vestel ve Arçelik gibi firmalar telefon işine odaklanacaklarına Akıllı TV işine odaklansalar daha iyi olur bence.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa.
    Televizyonlar akıllanmaya başlayınca

    tüketiciler de akıllandı.
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa.
    vay be bir zamanların trinitron devi sony bile artık listelerde yer almıyor , ne oldum değil ne olacağım demek lazımmış (:
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    rochendol 3 sa. khytr89
    Hocam çeviri yapılan haberde tek bir büyük markanın ismi dahi geçmiyor. Sony bizim editörlerin azizliğine uğruyor maalesef.
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