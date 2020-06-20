Televizyon pazarında akıllı telefon üreticileri asıl oyuncuları zorluyor

80 yıldan fazla bir süredir evlerimizde olan televizyon sektöründe bugüne kadar belli başlı markaların egemenliği ile gelinmişti. Samsung, LG, Philips, Panasonic, Grundig, Arçelik, Beko gibi yerli ve yabancı pek çok marka saymak mümkün. Ne var ki televizyonlar akıllanmaya başlayınca sektörde de büyük bir değişim yaşandı.
Akıllı telefon üreticileri hakim hale geldi
Yapılan araştırmalara göre televizyonların akıllı özellikler kazanması ile birlikte akıllı telefon üreticileri sektöre hamle yapmaya başladı. Yavaş yavaş ülke bazında da olsa bu üreticilerin lider olduklarını görüyoruz.İlginizi Çekebilir Samsung QLED televizyonlar oyuna odaklanıyor
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Akıllı telefon pazarından televizyon sektörüne erken geçiş yapan Xiaomi hali hazırda Hindistan pazarında liderlik kovalıyor. Firmanın global pazardaki payı ise yüzde 7 seviyesine ulaşmış durumda.
OnePlus ve alt markası Realme de ilk akıllı televizyonlarını Hindistan’da piyasaya sürdü. 1.5 milyara yaklaşan nüfusu ile Hindistan pazarı uygun fiyatlı televizyonlar için oldukça cezbedici bir pazar durumunda.
Diğer taraftan Huawei ve Honor markaları da kendi akıllı televizyonları ile pazarda boy göstermeye başladı. Yine Nokia ve Flipkart perakendecisi de Hindistan’da ortak televizyon üretimi yapıyor.
Elbette sektörün dev isimleri halen yüksek pazar paylarını koruyorlar ancak önümüzdeki yıllarda yeni oyuncular bu payları daha fazla eritecek potansiyele sahip gibi görünüyor.
https://www.gizmochina.com/2020/06/19/smartphone-makers-are-slowly-capturing-the-smart-tv-market/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Halbuki ben bakan olsam. Üniversiteleri toplarım tvyi açtırırım plastik elektronik bileşenlerine ayırtırım. Önce plastiğinden vidasından itibaren yeniden yapmayı denerim. Vestelin eskiden lg ile bir ortaklığı vardı. Panel üretiyor biliyordum. Eğer üretmiyor ise çinden bir panel üretiic satın alırım. Bu arada nasıl yapıldığını öğrenirim! Elektronik devresini aselsana yaptırırım. Android tv opensource uyarlaması vs. en önemlisi ise kendi ülkeme yurtdışı tv fiyatları ile karşılaştırıp doları TLye çevirip satmam ! Satma kazanma amaçlı değil savunma amaçlı. Dışarıdan giren tvleri seni vuran bir füze gibi düşün ! Atatürk gibi düşün. "Her fabrika bir KALE'dir." Kalelerimizi dışarı satanlara güvenenler var hala buralarda !!! içerden füze yapıp içeri atacaklar. Düşmana içeride cephane fabrikası açıp halkıda önüne kurşuna dizmeye koyuyorlar, adam hala milli füze yaptık haberini okuyor ! Daha anlayamamış ! Dön bi daha oku !