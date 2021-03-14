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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek”

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Sputnik'e açıklamalarda bulundu. Kotil, MMU’nun ilk uçuşunu 2025 yılında yapacağını ve 2029'da envantere gireceğini söyledi.
    14 Mart 2021, 23:59 (1 gün)
    2,7b
    1
    98
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    12

    Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek”
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Rusya merkezli haber ajansı Sputnik’in sorularını yanıtladı. TUSAŞ’ın yürüttüğü çalışmalar ve özellikle Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bilgiler paylaşan Kotil, MMU’nun ilk uçuşunu 2025 yılında yapacağını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”"

    T-129 ATAK helikopterlerinden F-16 uçaklarının modernizasyonuna kadar birçok projede görev alan TUSAŞ’ın başarılı grafiğini değerlendiren Kotil, 2020 yılı için bir değerlendirmede de bulundu. Temel Kotil bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Dünyanın ilk 100 savunma ve havacılık firmasının sıralandığı Defense New Top 100 listesinde 16 basamak birden yükseldik. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarımızı yüzde 40’ın üzerine taşıyarak yeni nesil hava araçlarının geliştirilmesi için öncü vasfımızı perçinledik. Böylece ülkemizin savunma sanayisinde bağımsızlık vizyonu için projeler geliştirmeye devam ettik.” sözlerine yer verdi.

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    İlk uçuş 2025 yılında

    Şirketin üstlendiği en önemli projelerden biri olan MMU için de tarih vererek konuşan Kotil, şunları söyledi:

    Diğer taraftan en önemli projelerimiz arasında yer alan global havacılık ekosisteminin merakla beklediği, ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5’inci nesil avcı uçağımız MMU’nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz.  MMU, 2025’te ilk uçuşunu yapacak, 2029’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz.

    Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek”

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR İHA’lara değinen Kotil, Tunus’a ilk ANKA ihracatının gerçekleştirildiğini belirtirken TSK çatısı altındaki kuvvetlere de 20’den fazla teslimat yapıldığı bilgisini paylaştı. Kotil, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu Blok 30 F-16’ların modernizasyonu için ise “F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerine yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında mühendislerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçaklarımızın 8 bin saat olan uçuş ömrünü 12 bin saate çıkarmış bulunuyoruz.” dedi.

    Ülkemiz savunma sanayiinin en büyük projesi olan 5. Nesil savaş uçağı projesi MMU için önümüzdeki süreçte umarız çok daha güzel haberler almaya devam ederiz.



    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103131044021159-tusas-genel-muduru-temel-kotil-milli-muharip-ucak-2025te-ilk-ucusunu-yapacak/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Kraaz
    f16 varken neden f35 peşinde koştuk
    neden f22, f15 varken f35 geliştiriliyor
    neden hem baykar hem de tusaş iha üretiyor
    neden bmw varken mercedes kuruldu
    gibi gibi sorular

    5. seviye uçak iddialı. fakat tei'nin yerli motoru, baykar ile tai'nin de faal güçlü ihaları var. o sebeple er ya da geç buna da kavuşuruz gibime geliyor. 5 yıl öncesine göre haftada bir savunma sanayinden başarılı haber alır olduk.
    f16 varken neden f35 peşinde koştuk neden f22, f15 varken f35 geliştiriliyor neden hem baykar hem de tusaş iha üretiyor neden bmw varken mercedes kuru...
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    1 Yanıt Yanıtla +39
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Muharip uçak yapmayı iha yapmak sanıyorlar, yada insanları kandırmaktan keyif alıyorlar. Prototipi 2025 te hazır olsa bile, en az 10 sene test edilmesi geliştirilmesi lazım. Ayrıca ortada fabrika yok, yapılan prototip el yapımı.
    Yani 4 senede hem fabrika kurup hem normalde 10 sene süren testleri ve düzeltmeleri mi yapacak insanlar?

    Gerçekçi bir hedef söylenmiş olsa, mesela 2030 da prototip tamamlanacak, 2035 de seri üretime başlanacak ve 2039 da envantere girecek gibi.
    O zaman gerçekçi olurdu.

    Hedeflerin bu kadar yakın söylenmesinin tek sebebi popülizm üzerinden oy kazanmak.
    Muharip uçak yapmayı iha yapmak sanıyorlar, yada insanları kandırmaktan keyif alıyorlar. Prototipi 2025 te hazır olsa bile, en az 10 sene test edilmesi geliştir...
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Arkadaşlar, tezatlık şurada. Sen 2029 da ben kendi uçağımı envantere koyacağım diyorsun. Ama gidip su57 veya f35 muharip uçağını almaya çalışıyorsun. Sizin anlamadığınız şey şu, eğer biz 6 senede uçak üretebilir seviyeye geliyorsak zaten su57 almamıza gerek yok, elimizdeki uçaklar bizi 2030 a kadar idare eder.

    Rusya ile bugün anlaşsanız su57 için, siz sanıyorsunuz ki yarın 20 tane su57 gelecek karadenizden gemilerle.Siz o anlaşmayı bugün yapsanız, parasını peşin verseniz o uçakların gelmesi, personel eğitimi vb protokolleri ile zaten 10 sene sürüyor hepsinin teslim olması.

    Bu tarz silah anlaşmalarında anlaşmalar uzun vadeli oluyor zaten.Çünkü Rusya alıp bize elindeki uçakları göndermeyecek, Türk ordusuna özel, bizim kullanabileceğimiz ve bizim sistemlerimiz ile uyumlu bize özel uçak üretecekler.

    Mesele, burada hükümetin bu projede hedeflerinin gerçekçi olmaması.Ve bunun farkında olup "Bize 2030 da uçak lazım gidip rusyadan mı alsak f35 mi alsak" diye tartışıyor olması.

    Uzun lafın kısası hükümet bile bu söylediği hedefin gerçekçi olmadığının farkında.
    Arkadaşlar, tezatlık şurada. Sen 2029 da ben kendi uçağımı envantere koyacağım diyorsun. Ama gidip su57 veya f35 muharip uçağını almaya çalışıyorsun. Sizin anla...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Rindaman ( -) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkınca konuşuruz.
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Projenin mevcut durumu goz onune alininca hic gercekci bir takvim degil. Ilk prototip ucusu ile envantere girme suresi arasinda 4 senelik bir sure basli basina KOMIK. TAI'de 3 ay staj yapmis yeni mezun muhendisin bile bilecegi bir gercegi genel mudurun bilmemesi absurt.

    Gerceklikten uzak takvimin uzerine bir de AKP'nin benzer konularda daha once soyledigi sayisiz yalan goz onunde bulunudurulunca ne yazik ki halki kandirmaya yonelik bir hayal olmaktan oteye gidemeyen bir iddia.

    Keske inanilabilir olsa, mutlu olurum.
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    pars.42 2 sa. ( Mesaj Silindi ) hulkibey
    Bravo
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    R race_2007 (Muttalip Yener) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğer projeden desteği kesmezlerse program sarksasa bir şekilde yapılabilir
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 Yılındayız ve 4 Sene Sonra Uçacak Yani Bu Uçak..... Azıcık Gerçekçi Atmaya Davet Ediyorum......
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    D dejurerak (rasim kah) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mmu 2011 yılında kavramsal tasarımı başladı, 2029 da uçak teslim edilecek deniyor. Demek ki 18 yıllık bir serüven olacak. Bir uçak geliştirmek için makul gözüküyor. Ayrıca fabrika daha yok diyen arkadaşlara f16 ların modernizasyon yapıldığı yer adres olarak gösterilebilir. Ayda 2 tane üretilmesi için orada yer ayarlanabileceğine eminim ki inşaat sektöründe ki kabiliyetimiz 1 yılda yeni yer yaptırır ihtiyaç duyulursa. Hurjeti takip etmek lazım. Eğer orası az sorunlu geçerse mmu daha rahat ortaya çıkarılabilecektir. Burada en önemli konu motor üretimi. 2030larda da o konu tamamiyle çözüleceği ümidindeyim. Teorik olarak bilgi tam, gerisi metalürji meselesi, bu tempoda gitsin kafi, mutlaka ürün çıkar.
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tutturmuşlar bir "Altay tankı da Altay tankı" Tamam proje başarılı olamadı. Bir çok sebebi var bu başarısızlığın. Bu; diğer projelerin de başarısız olacağı anlamı mı gelir?

    Ben de çıkar derim ki Almanya'nın Fransa'nın başarılı olmadığı İHA / SİHA alanında biz harika ürünler yaptık! Araştırın, bakın da görün, geliştirmeye çalıştırdıkları İHA ların nasıl çuvalladığını. Hem de savaş uçağı yapan bir ülke yapamadı bu İHA ları! Buna ne dersin? Demek ki bu millet bir şeyi çok isterse yapar, elinden kurtulmaz! Yeter ki içerdekiler takoz olmasın!

    Hem siz, Türk tarihi de mi okumadınız yahu! Nedir bu eziklik? Nedir bu aşağılık kompleksi! M.Kemal'i mandaya ikna etmeye çalışan zihniyetten yok farkınız.



    https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ekonomi/fransanin-silahlandirmak-istedigi-ihasi-patroller-yine-cakildi-2035829?page=2



    https://www.haber7.com/dunya/haber/3064436-turkiyeden-almanyaya-surpriz-iha-teklifi
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    pars.42 2 sa. ( Mesaj Silindi ) homebird
    Arkadaş bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma.ilim gökden inmez ,tahsil edilir.Ben 47 yaşında makina mühendisiyim.Bugün tank üreten ülkelerin çoğu ,bu işe 1930 lu 1940 lı yıllarda başladılar.Altay tankı denen tank k2 black panther çakması.yollarda gördüğün doğan,şahin otolar fiat regeta.murat 124=fiat 124 ,murat 131=fiat 131.Tank üretmek için en az 10 yıllık ar-ge lazım.Taşıma suyla değirmen dönmez.motorunu üretemiyorsan ne tank ne helikopter ne uçak üretemezsin o motor için istediği fiyatı çeker göndermez isterse ambargo koyar gene göndermez.tank yapmayı bisiklet yapmak gibimi sanıyorsunuz.Çabuk Üretmek için üretim teknolojisini tamamen almak lazım fakat sana vermezler.Dünyada ilk 400 e giremeyen doğru dürüst bilim üretemeyen eksi netle öğrenci alan üniversitelerinle hiçbir yere gidemezsin.Bu işler ciddiyet ister 207 üniversite yerine adam gibi eğitim veren hazineden bol kaynak alan 27 tane üniversite türkiyeyi kalkındırmaya yeter.benim isyanım Siyasi rant için şunu üretiyoruz bunu üretiyoruz yalanlarına.2025 yılına bir savaş uçağı üretmek için öncedende üretiyor olman lazım bilgi birikimi lazım ,sıfırdan başaldığında en az 10 yıl sürer oda paran varsa
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    xgny58x (Günay Erat) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu trollere ilk şunu sormak lazım Altay tankı ne zaman istenildi 2007’de yıl kaç 2021 kaç yıl olmuş 14 elde ne var hiçbir şey. Tank motorunu bile yapamamisken avci uçağı gibi çok komplike bir sistemi üretmek öyle kolay mi? Dünya devleri bile 10 sene test ediyor sen 5 senede uçağı uçuracağım diyorsun kim inanır buna saflar tabii ki. Uçak dediğiniz şey tak motoru yap gövde kanadı uçsun bir şey mi? İha gibi basit zannediyorlar. Bu uçağın en erken envantere girişi 2035’dir ondan öncesi imkansız başka bir şey değil. İlk önce bir tank motorunu yapalimda daha sonra turbofan motora geçeriz.
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    pSy! (caglayan sular) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    takvim imkansız , uçak yapılır bizimkiler tersine mühendisliği baya çözdüler bknz atmaca-harpoon vs. ama 2025 yılında 0 dan herhangi bir uçak üretmek para umrunda olmasa bile zor , ha inglizler bu ara bize baya yakın teknoloji trasnferi ile baya yol alınır ama bence imkansız
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    hsngencer (hasan gencer) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    tek bişey söyliycem altay tankıda 2018 de envanterde olucaktı. ki tank ile ucak cok farklı seyler. ucak icin en az abartmadan soyluyorum 20 yıl var.
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    ugah6aiw 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    masalın 2 cildide başlamış... hiç inemeyen meşhur uçakta artık piste teker basar...

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