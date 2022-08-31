Volkswagen T-Roc, Temmuz ayında Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Jato Dynamics'in açıkladığı verilere göre Avrupa'da yeni otomobil satışları temmuz ayında yüzde 10 düştü. 2021'in temmuz ayında 966 bin 453 adet olan satışlar bu yılın aynı ayında 866 bin 38 adette kaldı.
27 Avrupa ülkesini kapsayan verilere göre ilk yedi ayda 6.398.609 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da yıllık bazda yüzde 13 oranında düşüş anlamına geliyor. Jato analisti Felipe Munoz'a göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde pandeminin endüstriye etkisi en yüksek derecedeydi. Bu yıl daha da düşüş yaşanması, çip krizi ve müşteri talebindeki düşüşün en az pandemi kadar etkili olduğunu gösteriyor.
Temmuz ayında şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) satışlarında da yüzde 22 oranında düşüş yaşandı. Uzmanlar bazı ülkelerde PHEV'lerin artık belli teşvik paketlerine uymamasının bu durumda büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Öte yandan bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları ise yüzde 20 artışla 90 bin 139 adet seviyesinde gerçekleşti ve Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yüzde 10.4'ünü oluşturdu.
Jato'nun açıklamasına göre küresel çip krizi Volkswagen'in sonuçlarını kötü etkiledi. Alman üretici ID.3 modeli başta olmak üzere elektrikli araç teslimatlarında takvime uyum sağlayamadı. Bu durum Stellantis ve Renault gibi rakiplere yaradı. Stellantis, satışlarını yıllık bazda yüzde 41 artırırken Renault da yüzde 66 oranında büyüme kaydetti.
Çinli üreticiler de satışlarda kendilerini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Örneğin MG, satışlarını yüzde 56 artışla 3 bin adete yükseltti. Munoz, Çinli üreticilerin Avrupa'da yavaş fakat istikrarlı şekilde yürüdüğünü ve daha erişilebilir bir elektrikli araç arayan kişiler için dikkat çekici bir alternatif haline geldiğini belirtti.
Avrupa'daki yeni otomobil satışlarında temmuz ayının lideri Volkswagen T-Roc oldu. 19.938 adet satışla yüzde 15 büyüme kaydeden crossover'ı 16.632 adetle Dacia Sandero, 16.317 adetle Peugeot 208 izledi. Aşağıdaki listede temmuz ayında Avrupa'da en çok satılan 10 modeli görebilirsiniz:
|Model
|Adet
|Değişim (2021'e göre)
|Volkswagen T-Roc
|19.938
|+%15
|Dacia Sandero
|16.632
|-%19
|Peugeot 208
|16.317
|+%51
|Toyota Yaris
|14.923
|-%21
|Dacia Duster
|14.920
|-%21
|Fiat 500
|14.859
|+%20
|Hyundai Tucson
|14.399
|-%3
|Volkswagen Golf
|14.374
|-%26
|Opel Corsa
|13.992
|+%12
|Kia Sportage
|12.698
|+%37
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: