Volkswagen T-Roc, Temmuz ayında Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

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Jato Dynamics'in açıkladığı verilere göre Avrupa'da yeni otomobil satışları temmuz ayında yüzde 10 düştü. 2021'in temmuz ayında 966 bin 453 adet olan satışlar bu yılın aynı ayında 866 bin 38 adette kaldı.

27 Avrupa ülkesini kapsayan verilere göre ilk yedi ayda 6.398.609 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da yıllık bazda yüzde 13 oranında düşüş anlamına geliyor. Jato analisti Felipe Munoz'a göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde pandeminin endüstriye etkisi en yüksek derecedeydi. Bu yıl daha da düşüş yaşanması, çip krizi ve müşteri talebindeki düşüşün en az pandemi kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Temmuz ayında şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) satışlarında da yüzde 22 oranında düşüş yaşandı. Uzmanlar bazı ülkelerde PHEV'lerin artık belli teşvik paketlerine uymamasının bu durumda büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Öte yandan bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları ise yüzde 20 artışla 90 bin 139 adet seviyesinde gerçekleşti ve Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yüzde 10.4'ünü oluşturdu.

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Jato'nun açıklamasına göre küresel çip krizi Volkswagen'in sonuçlarını kötü etkiledi. Alman üretici ID.3 modeli başta olmak üzere elektrikli araç teslimatlarında takvime uyum sağlayamadı. Bu durum Stellantis ve Renault gibi rakiplere yaradı. Stellantis, satışlarını yıllık bazda yüzde 41 artırırken Renault da yüzde 66 oranında büyüme kaydetti.

Çinli üreticiler de satışlarda kendilerini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Örneğin MG, satışlarını yüzde 56 artışla 3 bin adete yükseltti. Munoz, Çinli üreticilerin Avrupa'da yavaş fakat istikrarlı şekilde yürüdüğünü ve daha erişilebilir bir elektrikli araç arayan kişiler için dikkat çekici bir alternatif haline geldiğini belirtti.

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Avrupa'daki yeni otomobil satışlarında temmuz ayının lideri Volkswagen T-Roc oldu. 19.938 adet satışla yüzde 15 büyüme kaydeden crossover'ı 16.632 adetle Dacia Sandero, 16.317 adetle Peugeot 208 izledi. Aşağıdaki listede temmuz ayında Avrupa'da en çok satılan 10 modeli görebilirsiniz:

Temmuz 2022'de Avrupa'da en çok satılan otomobiller Model Adet Değişim (2021'e göre) Volkswagen T-Roc 19.938 +%15 Dacia Sandero 16.632 -%19 Peugeot 208 16.317 +%51 Toyota Yaris 14.923 -%21 Dacia Duster 14.920 -%21 Fiat 500 14.859 +%20 Hyundai Tucson 14.399 -%3 Volkswagen Golf 14.374 -%26 Opel Corsa 13.992 +%12 Kia Sportage 12.698 +%37

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Temmuz 2022'de Avrupa'da en çok satılan otomobiller