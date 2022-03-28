TEMSA'nın elektrikli otobüsleri Fransa'da yollara çıktı

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Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığıyla faaliyet gösteren TEMSA, Fransa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bugüne kadar Fransa'ya 5 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştiren; geçen yıllarda da bölgede kendi dağıtım ve servis ağı organizasyonunu oluşturan şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği elektrikli araçlarını pazara sundu.

Dünyanın birçok şehrinde demo sürüşleri yapılan MD9 electriCITY model elektrikli araçlar Fransa’da da tanıtıldı. Bölgeden gelen talep üzerine demo sürüşlerine başlanan 3 adet MD9 electriCITY, Fransa'nın en büyük operatör şirketlerinden olan UTP'ye teslim edildi. Çevreci ulaşıma önemli katkılar sunması hedeflenen araçlar, Güney Fransa bölgesinde hizmet verecek. Sıfır emisyon hedefiyle "Akıllı Şehirler" vizyonuna katkı sağlayacak araçların önümüzdeki dönemde bölgede sayısının artırılması hedefleniyor.

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2 saatte şarj edilebiliyor

Çevreci ulaşıma önemli katkı sunması hedeflenen MD9 electriCITY, Avrupa Birliği normlarına uyumlu ekipmanları, ulaşım sistemine entegre yolcu bilgilendirme ekipmanları ile erişilebilir ve güvenli bir ulaşım çözümü sunuyor. Programlanabilir rejenerasyon özelliği ile MD9 electriCITY aynı zamanda, aracın yolculuk esnasında elektrik üreterek batarya kapasitesinden maksimum seviyede faydalanabilmesine olanak tanıyor. Yüksek yolcu kapasitesi ile 30+2 kişiye kadar çıkabilen ve 3 farklı şarj opsiyonu bulunan araç, 2 saatte şarj edilebiliyor. Sıfır karbon emisyonuna sahip 9 metre uzunluğundaki çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı son teknolojinin izlerini taşıyor.

MD9 electriCITY teknik özellikleri

9.496 mm uzunluk - 30 koltuk

250 kW - 2600 Nm elektrik motoru

200 kWsa batarya - 230 km sürüş menzili

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