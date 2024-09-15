Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Snapdragon 8 Gen 1'den yavaş

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli "Made by Google"etkinliğinde merakla beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modellerini tanıttı. Ayrıca etkinlik kapsamında Tensor G4 yonga seti karşımıza çıktı. Peki Google'ın yeni işlemcisi, rakibi Qualcomm ve MediaTek'e karşı neler sunuyor. Resmi kıyaslama sonuçları çıktı.

Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Golden Reviewer’ın paylaştığı performans tablosuna göre Tensor G4, 3DMark Wild Life Extreme testinde 2.618 puan alıyor. Selefi olduğu Tensor G3'ün ise bu testte 2.445 puana sahip olduğunu hatırlatalım. GPU tarafında ise Tensor G4, önceki nesil G3’e göre fazla bir değişiklik göstermiyor. Ancak okları Qualcomm'a çevirdiğimizde, 2021'de piyasaya çıkan Snapdragon 8 Gen 1'in Tensor G4'ü geçtiğini görüyoruz.

Bu da Google'ın performans odaklı bir işlemci geliştirme konusunda daha da kat etmesi gereken bir yol olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta Tensor G4, verimlilik anlamında önemli ilerleme kaydediyor. İşlemci, Samsung’un 4nm üretim süreci sayesinde hem Tensor G3’e hem de Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla çok daha düşük güç tüketimine sahip.

Tam Boyutta Gör Tabloda görüldüğü gibi Google Tensor G4 5.6 watt güç tüketirken, Snapdragon 8 Gen 1 8.3 watt tüketiyor. Ayrıca Google’ın bir sonraki amiral gemisi çipi Tensor G5’in TSMC’nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretileceği ve InFO-POP paketleme teknolojisinin kullanılacağı gümdemde. Bu yeni teknoloji, güç verimliliğini daha da artırabilir ve işlemcinin boyutunu küçülterek daha fazla performans kazanımı sağlayabilir.

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Sonuç olarak, Google Tensor G4 performans testlerinde rekabetin gerisinde kalsa da enerji verimliliği konusundaki başarısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca Pixel 9 serisinin özellikle AI ve kamera özellikleriyle dikkat çektiğini belirtelim.

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Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki ne kadar hızlı?