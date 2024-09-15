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    Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Snapdragon 8 Gen 1'den yavaş

    Google'ın en yeni işlemcisi Tensor G4'ü kullanan Pixel 9 serisi bir süredir piyasada. Erken performans sızıntıları ise işlemcinin ciddi şekilde geride kaldığını gösteriyor. 
    Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli "Made by Google"etkinliğinde merakla beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modellerini tanıttı. Ayrıca etkinlik kapsamında Tensor G4 yonga seti karşımıza çıktı. Peki Google'ın yeni işlemcisi, rakibi Qualcomm ve MediaTek'e karşı neler sunuyor. Resmi kıyaslama sonuçları çıktı.

    Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Golden Reviewer’ın paylaştığı performans tablosuna göre Tensor G4, 3DMark Wild Life Extreme testinde 2.618 puan alıyor. Selefi olduğu Tensor G3'ün ise bu testte 2.445 puana sahip olduğunu hatırlatalım. GPU tarafında ise Tensor G4, önceki nesil G3’e göre fazla bir değişiklik göstermiyor. Ancak okları Qualcomm'a çevirdiğimizde, 2021'de piyasaya çıkan Snapdragon 8 Gen 1'in Tensor G4'ü geçtiğini görüyoruz. 

    Bu da Google'ın performans odaklı bir işlemci geliştirme konusunda daha da kat etmesi gereken bir yol olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta Tensor G4, verimlilik anlamında önemli ilerleme kaydediyor. İşlemci, Samsung’un 4nm üretim süreci sayesinde hem Tensor G3’e hem de Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla çok daha düşük güç tüketimine sahip.

    Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Tabloda görüldüğü gibi Google Tensor G4 5.6 watt güç tüketirken, Snapdragon 8 Gen 1 8.3 watt tüketiyor. Ayrıca Google’ın bir sonraki amiral gemisi çipi Tensor G5’in TSMC’nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretileceği ve InFO-POP paketleme teknolojisinin kullanılacağı gümdemde. Bu yeni teknoloji, güç verimliliğini daha da artırabilir ve işlemcinin boyutunu küçülterek daha fazla performans kazanımı sağlayabilir.

    Sonuç olarak, Google Tensor G4 performans testlerinde rekabetin gerisinde kalsa da enerji verimliliği konusundaki başarısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca Pixel 9 serisinin özellikle AI ve kamera özellikleriyle dikkat çektiğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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