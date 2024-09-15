Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Snapdragon 8 Gen 1'den yavaş

Tensor G4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Golden Reviewer’ın paylaştığı performans tablosuna göre Tensor G4, 3DMark Wild Life Extreme testinde 2.618 puan alıyor. Selefi olduğu Tensor G3'ün ise bu testte 2.445 puana sahip olduğunu hatırlatalım. GPU tarafında ise Tensor G4, önceki nesil G3’e göre fazla bir değişiklik göstermiyor. Ancak okları Qualcomm'a çevirdiğimizde, 2021'de piyasaya çıkan Snapdragon 8 Gen 1'in Tensor G4'ü geçtiğini görüyoruz.
Bu da Google'ın performans odaklı bir işlemci geliştirme konusunda daha da kat etmesi gereken bir yol olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta Tensor G4, verimlilik anlamında önemli ilerleme kaydediyor. İşlemci, Samsung’un 4nm üretim süreci sayesinde hem Tensor G3’e hem de Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla çok daha düşük güç tüketimine sahip.
Sonuç olarak, Google Tensor G4 performans testlerinde rekabetin gerisinde kalsa da enerji verimliliği konusundaki başarısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca Pixel 9 serisinin özellikle AI ve kamera özellikleriyle dikkat çektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.