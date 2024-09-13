MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları çıktı
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim’de tanıtılması beklenirken, MediaTek Dimensity 9400 ise bundan biraz daha erken sahne alacak. Bu tarih henüz açıklanmamış olsa da, daha önceki raporlar da dahil olmak üzere işlemcinin performansı netleşmeye başladı. Üstelik bu sefer geleneksel bir CPU testi yerine işlemcinin AI performansına bakıyoruz.
Buna göre Dimensity 9400, tek hassasiyette 1.501 puan, yarım hassasiyette 1.906 puan ve niceliksel görevlerde 1.793 puan alıyor. Ayrıca en önemli gelişme, kıyaslamanın Dimensity 9400'ün sekiz çekirdekli konfigürasyonunu da doğruluyor olması. İşlemci, 3.63 GHz'de çalışan tek bir yüksek performanslı Cortex-X5 çekirdeği, ek güç için 2.80 GHz'de çalışan üç Cortex-X4 çekirdeği ve günlük görevler için 2.10 GHz'de çalışan dört Cortex-A725 çekirdeği ile geliyor.
Peki bu iyileştirme, Qualcomm ve Apple rakipleri için yeterli mi? Görmek için beklememiz gerek. Dimensity 9400'ün ilk olarak hangi telefonlarda kullanılacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Vivo X200 serisi, ardından muhtemelen aynı çipi kullanan Oppo Find X8 serisi gelecek .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.