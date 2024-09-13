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    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları çıktı

    Amiral gemisi telefonlara güç vermesi beklenen Dimensity 9400 için kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Peki Snapdragon 8 Gen 4'ün rakibi neler sunacak? İşte erken sonuçlar...
    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları çıktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi MediaTek, özellikle Dimensity serisi mobil işlemciler ile akıllı telefon pazarında önemli başarı yakaladı. Şirketin bir sonraki yonga seti Dimensity 9400'ün ise Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, platforma ait kıyaslama sonuçları internete sızdı. Peki Snapdragon 8 Gen 4'e karşı neler sunacak? İşte detaylar...

    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları çıktı

    Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim’de tanıtılması beklenirken, MediaTek Dimensity 9400 ise bundan biraz daha erken sahne alacak. Bu tarih henüz açıklanmamış olsa da, daha önceki raporlar da dahil olmak üzere işlemcinin performansı netleşmeye başladı. Üstelik bu sefer geleneksel bir CPU testi yerine işlemcinin AI performansına bakıyoruz. 

    Buna göre Dimensity 9400, tek hassasiyette 1.501 puan, yarım hassasiyette 1.906 puan ve niceliksel görevlerde 1.793 puan alıyor. Ayrıca en önemli gelişme, kıyaslamanın Dimensity 9400'ün sekiz çekirdekli konfigürasyonunu da doğruluyor olması. İşlemci, 3.63 GHz'de çalışan tek bir yüksek performanslı Cortex-X5 çekirdeği, ek güç için 2.80 GHz'de çalışan üç Cortex-X4 çekirdeği ve günlük görevler için 2.10 GHz'de çalışan dört Cortex-A725 çekirdeği ile geliyor.

    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları çıktı Tam Boyutta Gör
    İlk bakışta, Dimensity 9400 için 3.63 GHz'lik tepe hızı, rekabete kıyasla yetersiz görünebilir. Keza Snapdragon 8 Gen 4 söylentileri, 4.32 GHz'lik bir saat hızına işaret ediyordu. Ayrıca Apple'ın A18 serisinin 4.04 GHz'e ulaştığı varsayılıyor. Ancak, önceki sızıntılara bakarsak, işlemci %30 performans iyileştirmesi, %35 daha iyi enerji verimliliği ve AI performansında tam %40'lık bir artış sağlayacak.

    Peki bu iyileştirme, Qualcomm ve Apple rakipleri için yeterli mi? Görmek için beklememiz gerek. Dimensity 9400'ün ilk olarak hangi telefonlarda kullanılacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Vivo X200 serisi, ardından muhtemelen aynı çipi kullanan Oppo Find X8 serisi gelecek .

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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