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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi MediaTek, özellikle Dimensity serisi mobil işlemciler ile akıllı telefon pazarında önemli başarı yakaladı. Şirketin bir sonraki yonga seti Dimensity 9400'ün ise Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, platforma ait kıyaslama sonuçları internete sızdı. Peki Snapdragon 8 Gen 4'e karşı neler sunacak? İşte detaylar...

MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları çıktı

Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim’de tanıtılması beklenirken, MediaTek Dimensity 9400 ise bundan biraz daha erken sahne alacak. Bu tarih henüz açıklanmamış olsa da, daha önceki raporlar da dahil olmak üzere işlemcinin performansı netleşmeye başladı. Üstelik bu sefer geleneksel bir CPU testi yerine işlemcinin AI performansına bakıyoruz.

Buna göre Dimensity 9400, tek hassasiyette 1.501 puan, yarım hassasiyette 1.906 puan ve niceliksel görevlerde 1.793 puan alıyor. Ayrıca en önemli gelişme, kıyaslamanın Dimensity 9400'ün sekiz çekirdekli konfigürasyonunu da doğruluyor olması. İşlemci, 3.63 GHz'de çalışan tek bir yüksek performanslı Cortex-X5 çekirdeği, ek güç için 2.80 GHz'de çalışan üç Cortex-X4 çekirdeği ve günlük görevler için 2.10 GHz'de çalışan dört Cortex-A725 çekirdeği ile geliyor.

Tam Boyutta Gör İlk bakışta, Dimensity 9400 için 3.63 GHz'lik tepe hızı, rekabete kıyasla yetersiz görünebilir. Keza Snapdragon 8 Gen 4 söylentileri, 4.32 GHz'lik bir saat hızına işaret ediyordu. Ayrıca Apple'ın A18 serisinin 4.04 GHz'e ulaştığı varsayılıyor. Ancak, önceki sızıntılara bakarsak, işlemci %30 performans iyileştirmesi, %35 daha iyi enerji verimliliği ve AI performansında tam %40'lık bir artış sağlayacak.

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Peki bu iyileştirme, Qualcomm ve Apple rakipleri için yeterli mi? Görmek için beklememiz gerek. Dimensity 9400'ün ilk olarak hangi telefonlarda kullanılacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Vivo X200 serisi, ardından muhtemelen aynı çipi kullanan Oppo Find X8 serisi gelecek .

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