Google Tensor G4 beklentileri aşabilir: İşte nedeni

Daha iyi ısı yönetimi ve güç verimliliği sunacak
Kaçıranlar için Tensor G4 hakkındaki daha önceki söylentiler, platformun G5 öncesinde küçük bir yükseltme olacağı yönündeydi. Ancak mümkün olan her açıdan G3'ten önde olacak gibi görünüyor. Kore'den gelen yeni bir rapor, işlemcinin Samsung Foundry tarafından üretileceğini doğruladı. Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor.
Hatta Tensor G3'ün, iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu belirtilmişti. Yakın tarihte tanıtılan Exynos 2400 ise, Samsung'un dökümhanesine daha fazla müşteri getirmiş olabilir.
Dolayısıyla yeni platformun, 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisinden destek alması muhtemel. Böylece daha iyi performans ve verimliliğin yanı sıra önerilen sıcaklık eşiğini koruyarak cihazın daha uzun süreler boyunca stabil kalması sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.