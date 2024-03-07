Google Tensor G4 beklentileri aşabilir: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Gelecek nesil Pixel telefonlara güç vermesi beklenen Google Tensor G4 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz gibi Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kalmış, hatta üç yıllık Apple A14 Bionic'i (iPhone 12) bile geçmeyi başaramamıştı. Son raporlar ise, Tensor G4'ün önemli gelişmeler sunacağını gösteriyor.

Daha iyi ısı yönetimi ve güç verimliliği sunacak

Kaçıranlar için Tensor G4 hakkındaki daha önceki söylentiler, platformun G5 öncesinde küçük bir yükseltme olacağı yönündeydi. Ancak mümkün olan her açıdan G3'ten önde olacak gibi görünüyor. Kore'den gelen yeni bir rapor, işlemcinin Samsung Foundry tarafından üretileceğini doğruladı. Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor.

Hatta Tensor G3'ün, iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu belirtilmişti. Yakın tarihte tanıtılan Exynos 2400 ise, Samsung'un dökümhanesine daha fazla müşteri getirmiş olabilir.

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Dolayısıyla yeni platformun, 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisinden destek alması muhtemel. Böylece daha iyi performans ve verimliliğin yanı sıra önerilen sıcaklık eşiğini koruyarak cihazın daha uzun süreler boyunca stabil kalması sağlanacak.

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