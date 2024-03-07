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    Google Tensor G4 beklentileri aşabilir: İşte nedeni

    Pixel 9 ve 9 Pro'ya güç vermesi beklenen Google Tensor G4, her anlamda beklentileri aşabilir. Samsung'un imzasını taşıyacak yonga seti, iyileştirilmiş ısı yönetimi ve güç verimliliğine sahip olacak
    Google Tensor G4 beklentileri aşabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Gelecek nesil Pixel telefonlara güç vermesi beklenen Google Tensor G4 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz gibi Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kalmış, hatta üç yıllık Apple A14 Bionic'i (iPhone 12) bile geçmeyi başaramamıştı. Son raporlar ise, Tensor G4'ün önemli gelişmeler sunacağını gösteriyor. 

    Daha iyi ısı yönetimi ve güç verimliliği sunacak

    Kaçıranlar için Tensor G4 hakkındaki daha önceki söylentiler, platformun G5 öncesinde küçük bir yükseltme olacağı yönündeydi. Ancak mümkün olan her açıdan G3'ten önde olacak gibi görünüyor. Kore'den gelen yeni bir rapor, işlemcinin Samsung Foundry tarafından üretileceğini doğruladı. Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor.

    Hatta Tensor G3'ün, iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu belirtilmişti. Yakın tarihte tanıtılan Exynos 2400 ise, Samsung'un dökümhanesine daha fazla müşteri getirmiş olabilir. 

    Dolayısıyla yeni platformun, 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisinden destek alması muhtemel.  Böylece daha iyi performans ve verimliliğin yanı sıra önerilen sıcaklık eşiğini koruyarak cihazın daha uzun süreler boyunca stabil kalması sağlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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