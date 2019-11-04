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    Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı

    Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton ikilisini bir araya getiren yeni Terminator filmi gişede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı
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    Kasım ayının merakla beklenen filmlerinden olan Terminator: Dark Fate nihayet sinemaseverlerle buluştu. Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona giren film ilk hafta performansıyla gişede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dark Fate, Kuzey Amerika'da açılış hafta sonunda yalnızca 29 milyon dolar hasılat etti.

    Variety tarafından verilen bilgilere göre Terminator: Dark Fate'in dünya genelindeki toplam gişe hasılat şu anda 124 milyon dolara ulaşmış. Dark Fate bazı Avrupa ülkelerinde bir hafta erken vizyona girmişti. Yani global rakamların önemli bir kısmı 10 günlük gişe hasılatını temsil ediyor. 

    Terminator: Dark Fate özellikle de dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de önemli bir hayal kırıklığı yaşamış. Buradaki açılış hafta sonu hasılatı 27 milyon dolar seviyesinde. Serinin bir önceki filmi olan Terminator: Genisys sadece ilk gününde Çin'de 26 milyon dolar hasılat yapmıştı. Çok büyük bir düşüş görülüyor.

    Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı
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    Arnold Scharzenegger, Linda Hamilton ve James Cameron üçlüsünü tam 28 yılın ardından tekrar bir araya getiren Terminator: Dark Fate, serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz hafta paylaşılan ilk eleştirilerin ardından bu beklentiler yerini yavaş yavaş hayal kırıklıklarına bırakmaya başladı. Dark Fate, özellikle de saçmalıklarla dolu olduğu belirtilen senaryosuyla çok fazla eleştiri alıyor.

    Paramount Pictures, Terminator: Dark Fate filmini 180 milyon dolarlık büyük bir bütçeyle hazırlamış. Paramount'un bu bütçeyi geri kazanması için Dark Fate'in gişede 470 milyon dolar gibi bir hasılat elde etmesi gerekiyor. Ancak ilk hafta performansına bakacak olursak filmin şu anda 300 milyon dolar hasılata ulaşması bile zor görünüyor.

    Joker, 1 milyar dolar hasılata ulaşmak üzere

    Yılın en büyük sürprizi olarak değerlendirilen Joker, gişede tam 1 milyar dolar hasılata ulaşmak üzere. Joker gişedeki beşinci hafta sonunda dünya genelinde tam 50 milyon dolar hasılat elde etti ve yine beklentilerin üzerinde bir performans göstermeyi başardı. Joker'in şu anki toplam hasılat 934 milyon dolara ulaşmış durumda. Birkaç hafta içerisinde 1 milyar dolar sınırını da geride bırakması bekleniyor.

    Joker son olarak Deadpool 2'yi geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi olmuştu.



    https://variety.com/2019/film/box-office/box-office-terminator-dark-fate-opening-weekend-misfire-1203391110/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SC0RPI0N 2 hf. en beğenilen
    Yani efsane filmleri dizi gibi seriye bağlamayacaksin 1,2,3 biter...
    Yanıtla +46
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    Lord Melkor 2 hf.
    Aynı şeyi Disney yapınca en kötü milyarı buluyor ama diğer stüdyolar yapınca çakılıyorlar.Bunun bi açıklaması var mı acaba
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    alito 2 hf.
    Atarlı kadın formülü bu sefer tutmamış anlaşılan. Bence bu serinin sorunu aslında hep aynı şeyleri izlememiz. Devamlı kendini tekrar eden bir hikaye örgüsü var ve içindeki aksiyon seyirciyi bir yere kadar idare ediyor. Zamanda seyahat olayının da bokunu çıkaran yegane yapım Terminator serisidir sanırım. Bence bu seriyi aksiyon yerine gerilim türüne çevirmeleri lazım.
    Atarlı kadın formülü bu sefer tutmamış anlaşılan. Bence bu serinin sorunu aslında hep aynı şeyleri izlememiz. Devamlı kendini tekrar eden bir hikaye örgüsü var ...
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    Yanıtla +14
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    DH Misafiri 4 gün
    Sinema dünyası ciddi ergen istilası altında ve birçok şeye onlar yön verir vaziyetteler.Bunlar göz önüne alınarak çekilmeyen filmler çakılıyor.Marvel ,DC Comics bir yetişkine göre içi inanılmaz boş ama bir ergene göre muhteşem filmler çekiyor.Çağın pokemonları. Hergün bir karaktere film çekseler yine "dark fate" filminden daha fazla gişe alır.
    James C.'nin senaryosunu rüyasında görüp yazdığı filmin geldiği nokta bulamaç oldu. Ergenlerin kafası karıştı.
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    scutaro 2 hf.
    3. Film de o kadar kötü değildi bence, ondan sonraki filmler bunun devamı niteliğinde yapılsaydı daha iyi olurdu, Salvation ve Genisys'den sonra başarı beklemek hayal olurdu zaten.
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    DaYWaLkeR 2 hf.
    Terminator Salvation iyiydi ondan sonra genisys falan çok saçmaydı. Dark Fate'i izleyince görürürüz ama iyi olacağını zannetmiyorum. Salvation sonrası çöp. Onun da iyi olmasının nedeni oyuncu kadrosunun sağlam olması ve ilk filmden esintilerinin olması Kyle Reese gibi.
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    Alpha Centauri 2 hf.
    sonunda filmi sinemaya gidip bizzat izledim. filmin konusu çok sade olmuş. herşeyi geçtim en kötüsü de Arnold'un 20 yıl boyunca günümüz dünyasında kalarak vicdan ve duygu geliştirmesi en büyük saçmalıktı,Arnold ile ilgili birkaç saçmalık daha var ama çok spoiler olur diye yazmıyorum
    zaten filmin ana saçmalıkları Arnold ile ilgili,filmin o kısmına gelince hayal kırıklığı iyice artıyor. keşke onu bir şekilde uyku modunda bir yerlerde bulup upgrade ederek yeniden aktif edebilecek bir senaryo kurgusu olsaydı     bu şekilde daha gerçekçi olurmuş. senaryo üstünde adam gibi düşünseler serinin ilk 2 serisini gerçekten özümsemiş birilerini ekibe dahil edip özgün birşeyler yaratmış olsalardı çok farklı şeyler konuşurduk
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    DH Misafiri 2 hf.
    "Kasım Ayının merakla beklenen" diye başlamasan keşke, demek ki merakla beklenmemiş...
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    m-99 2 hf.
    Kendi kaderi de ismi gibi kara oldu. Çıkmadan önce Çöp Fate demiştim yanılmadım. Bütün bir seriyi berbat ettiler.
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    BarGoS 2 hf.
    Film baya iyi aslında
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    DH Misafiri 2 hf.
    ne olacak hayran kitlesi izler sonra dvd bluray çıkar oradanda biraz para kazanırlar olur biter. James Cameron batacak değil ya
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    Burkiling 2 hf.
    Ergen filmleri gişe rekorları kırarken bu tip klasiklerin gişede çakılması tek bir şeyi gösterir; yetişkinler artık sinemaya eskisi kadar gitmiyor. Sinemaya sürekli giden kitle 90 sonrası doğanlar, dolayısıyla ben gişe başarısının filmin kalitesi konusunda paralellik göstermediğini düşünüyorum.
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    CoreXXX 2 hf.
    çıktığını şimdi gördüm:)
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