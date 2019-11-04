Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı

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Kasım ayının merakla beklenen filmlerinden olan Terminator: Dark Fate nihayet sinemaseverlerle buluştu. Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona giren film ilk hafta performansıyla gişede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dark Fate, Kuzey Amerika'da açılış hafta sonunda yalnızca 29 milyon dolar hasılat etti.

Variety tarafından verilen bilgilere göre Terminator: Dark Fate'in dünya genelindeki toplam gişe hasılat şu anda 124 milyon dolara ulaşmış. Dark Fate bazı Avrupa ülkelerinde bir hafta erken vizyona girmişti. Yani global rakamların önemli bir kısmı 10 günlük gişe hasılatını temsil ediyor.

Terminator: Dark Fate özellikle de dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de önemli bir hayal kırıklığı yaşamış. Buradaki açılış hafta sonu hasılatı 27 milyon dolar seviyesinde. Serinin bir önceki filmi olan Terminator: Genisys sadece ilk gününde Çin'de 26 milyon dolar hasılat yapmıştı. Çok büyük bir düşüş görülüyor.

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Arnold Scharzenegger, Linda Hamilton ve James Cameron üçlüsünü tam 28 yılın ardından tekrar bir araya getiren Terminator: Dark Fate, serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz hafta paylaşılan ilk eleştirilerin ardından bu beklentiler yerini yavaş yavaş hayal kırıklıklarına bırakmaya başladı. Dark Fate, özellikle de saçmalıklarla dolu olduğu belirtilen senaryosuyla çok fazla eleştiri alıyor.

Paramount Pictures, Terminator: Dark Fate filmini 180 milyon dolarlık büyük bir bütçeyle hazırlamış. Paramount'un bu bütçeyi geri kazanması için Dark Fate'in gişede 470 milyon dolar gibi bir hasılat elde etmesi gerekiyor. Ancak ilk hafta performansına bakacak olursak filmin şu anda 300 milyon dolar hasılata ulaşması bile zor görünüyor.

Joker, 1 milyar dolar hasılata ulaşmak üzere

Yılın en büyük sürprizi olarak değerlendirilen Joker, gişede tam 1 milyar dolar hasılata ulaşmak üzere. Joker gişedeki beşinci hafta sonunda dünya genelinde tam 50 milyon dolar hasılat elde etti ve yine beklentilerin üzerinde bir performans göstermeyi başardı. Joker'in şu anki toplam hasılat 934 milyon dolara ulaşmış durumda. Birkaç hafta içerisinde 1 milyar dolar sınırını da geride bırakması bekleniyor.

Joker son olarak Deadpool 2'yi geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi olmuştu.

https://variety.com/2019/film/box-office/box-office-terminator-dark-fate-opening-weekend-misfire-1203391110/