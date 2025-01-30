Tesla, 2024'te beklentilerin gerisinde kaldı: Net kârı yarı yarıya azaldı

Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %1,9 arttıran Tesla'nın net kârı ise %70 azalarak 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin 2023'ün dördüncü çeyreğindeki net kârı, 5,9 milyar dolarlık tek seferlik nakit olmayan vergi avantajını içeriyordu.
2024'te net kâr %53 azaldı
Tesla, 2024'un tamamında ise, bir önceki seneye göre %1 artışla 97,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin net kârı ise bir önceki seneye göre %53 azalışla 7,09 milyar dolar olarak kaydedildi.
Çinli elektrikli araç üreticilerinin yoğun rekabetine maruz kalan Tesla, yakın zamanda yenilenmiş Model Y'yi tanıtarak bu sene için satışlarını tekrardan arttırmayı hedefliyor. Şirketin aynı zamanda, daha uygun fiyatlı ve daha küçük gövdeli bir modeli (Model Q) 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iddia ediliyor.Kaynakça https://electrek.co/2025/01/29/tesla-tsla-releases-q4-2024-results-big-miss-leads-to-share-dropping/ https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q4-2024-Update.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P