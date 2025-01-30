Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, 2024'te beklentilerin gerisinde kaldı: Net kârı yarı yarıya azaldı

    Tesla, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve yılın geneline ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Gelirleri düz seyreden şirketin net kârı ise yarı yarıya azaldı.  
    Tesla, 2024'te beklentilerin gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve yılın geneline ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Son çeyrekte 25,7 milyar dolar gelir elde eden şirket, beklentilerin gerisinde kaldı.

    Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %1,9 arttıran Tesla'nın net kârı ise %70 azalarak 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin 2023'ün dördüncü çeyreğindeki net kârı, 5,9 milyar dolarlık tek seferlik nakit olmayan vergi avantajını içeriyordu.

    2024'te net kâr %53 azaldı

    Tesla, 2024'un tamamında ise, bir önceki seneye göre %1 artışla 97,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin net kârı ise bir önceki seneye göre %53 azalışla 7,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

    Tesla, 2024'te beklentilerin gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz haftalarda üretim ve teslimat rakamlarını açıklamış ve 10 yıldan uzun süre sonra satışlarda ilk defa düşüş yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Çinli elektrikli araç üreticilerinin yoğun rekabetine maruz kalan Tesla, yakın zamanda yenilenmiş Model Y'yi tanıtarak bu sene için satışlarını tekrardan arttırmayı hedefliyor. Şirketin aynı zamanda, daha uygun fiyatlı ve daha küçük gövdeli bir modeli (Model Q) 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iddia ediliyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/01/29/tesla-tsla-releases-q4-2024-results-big-miss-leads-to-share-dropping/ https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q4-2024-Update.pdf
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 47 dakika önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yenişehir evleri yorumları dot 3 dot 4 farkı 5 cl viski nerede satılır 17 yaşında sakal nasıl çıkar fiat linea 1.4 benzin lpg yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum