Tesla, 2024'te beklentilerin gerisinde kaldı: Net kârı yarı yarıya azaldı

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Tam Boyutta Gör Tesla, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve yılın geneline ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Son çeyrekte 25,7 milyar dolar gelir elde eden şirket, beklentilerin gerisinde kaldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini %1,9 arttıran Tesla'nın net kârı ise %70 azalarak 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin 2023'ün dördüncü çeyreğindeki net kârı, 5,9 milyar dolarlık tek seferlik nakit olmayan vergi avantajını içeriyordu.

2024'te net kâr %53 azaldı

Tesla, 2024'un tamamında ise, bir önceki seneye göre %1 artışla 97,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin net kârı ise bir önceki seneye göre %53 azalışla 7,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz haftalarda üretim ve teslimat rakamlarını açıklamış ve 10 yıldan uzun süre sonra satışlarda ilk defa düşüş yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Tesla’nın araçları “otonom” yetenekli olarak doğuyor 1 gün önce eklendi

Çinli elektrikli araç üreticilerinin yoğun rekabetine maruz kalan Tesla, yakın zamanda yenilenmiş Model Y'yi tanıtarak bu sene için satışlarını tekrardan arttırmayı hedefliyor. Şirketin aynı zamanda, daha uygun fiyatlı ve daha küçük gövdeli bir modeli (Model Q) 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iddia ediliyor.

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