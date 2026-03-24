    Tesla, Elon Musk'ın 5 trilyon dolarlık Terafab projesi için işe alımlara başladı

    Elon Musk tarafından geçtiğimiz gün tanıtılan TeraFab projesi, yarı iletken sektöründeki en iddialı girişimlerden biri olarak öne çıkarken, Tesla şimdiden işe alımlara başladı.

    Elon Musk tarafından geçtiğimiz gün tanıtılan TeraFab projesi, yarı iletken sektöründeki en iddialı girişimlerden biri olarak öne çıkarken, Tesla şimdiden işe alımlara başladı.

    Tesla, TeraFab için TSMC mühendislerini hedef alıyor

    Tesla, TeraFab projesi kapsamında dünyanın en iyi yarı iletken mühendislerini bünyesine katmak istiyor. Bu doğrultuda şirketin özellikle TSMC mühendislerini transfer etmeye çalıştığı ve bunun bölgede ciddi bir yetenek rekabeti başlatabileceği belirtiliyor.

    Elon Musk, birkaç gün önce yaptığı açıklamada TeraFab’ın hedeflerini paylaşmıştı. Buna göre tesis, hiçbir dökümhanenin ulaşamadığı bir seviyede üretim yapmayı amaçlıyor. Projenin yıllık 1 terawatt işlem gücü üretmesi planlanırken, bu kapasitenin %80’inin Dünya, %20’sinin ise uzay odaklı projelerde kullanılacağı ifade ediliyor.

    TeraFab projesi, sektör uzmanları tarafından temkinli karşılanırken Musk’ın bu eleştirilere aldırmadığı görülüyor. UDN kaynaklı habere göre Tesla, Tayvan’daki mühendisleri işe alarak projeye güç katmayı planlıyor. Bu durum, zaten sınırlı olan küresel çip yeteneği havuzunda sıkıntıyı daha da artırabilir.

    Şirketin resmi kariyer sayfasında yer alan “Module Process Engineer” pozisyonu da beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu rol için GAA ve FinFET gibi ileri transistor teknolojilerine hakimiyet, 10 yılı aşkın dökümhane deneyimi ve yüksek hacimli üretim süreçlerinde uzmanlık gibi kriterler aranıyor.

    2nm üretim ve dev ölçek hedefi

    TeraFab’ın ilk aşamada 2nm seviyesinde üretim yapması bekleniyor. Bu yaklaşım, Japonya merkezli Rapidus ile benzerlik gösteriyor. Ancak Tesla’nın planladığı üretim ölçeği, mevcut tüm fabrikaları geride bırakacak düzeyde.

    Öte yandan tesis yalnızca çip üretimiyle sınırlı kalmayacak, gelişmiş paketleme ve bellek üretimi gibi alanları da kapsayacak. Bu da projede görev alacak insan kaynağı ihtiyacını oldukça büyütüyor.

    Maliyet 5 trilyon dolara ulaşabilir

    Bernstein tarafından yapılan analizlere göre, TeraFab’ın hedeflediği kapasiteye ulaşması için gereken yatırım 5 trilyon dolara kadar çıkabilir. Bu rakam, mevcut yarı iletken sektörünün toplam değerinin yaklaşık beş katına denk geliyor. Analizde ayrıca NVIDIA’nın Vera Rubin, Rubin Ultra ve Blackwell platformlarının tedarik zinciri incelenerek bu devasa maliyet tahmini oluşturuldu.

    Tesla’nın işe alım faaliyetleri projenin ciddiyetle ilerlediğini gösterse de, TeraFab hala birçok uzman tarafından fazla iddialı bulunuyor. Projenin teknik ve finansal engellerinin nasıl aşılacağı ise belirsizliğini koruyor. Şu an için TeraFab, bazı çevreler tarafından bir vizyon projesi, hatta bir PR hamlesi olarak görülse de Tesla’nın attığı adımlar, bu girişimin tamamen teorik olmadığını gösteriyor.

