Tesla, araç maliyetlerini düşürüyor: Uygun fiyatlı modeller yolda

Tesla, araç maliyetlerini düşürüyor
Kısa süre önce Tesla, yarı elektrikli kamyonlarında ve uygun fiyatlı otomobillerinde lityum demir fosfat (LFP) pil teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu. Bilmeyenler için markanın mevcut elektrikli çözümleri, nikel bazlı pillerden güç alıyor. Ancak Elon Musk'ın uzun bir süredir (LFP) pil teknolojisinin savunucularından biri konumunda olduğunu hatırlatalım.
Musk da dahil olmak üzere LFP teknolojisinin arkasında yer alan birçok isim, demirin daha bol olması ve düşük maliyeti nedeniyle LFP hücrelerin avantajlarına dikkat çekiyor. Ancak bu pillerin daha büyük, daha ağır ve genellikle nikel bazlı hücrelerden daha az enerji hacmine kısaca menzile sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan daha düşük bir yangın riskine sahip.
Halihazırda Tesla, LFP piller için Çinli Contemporary Amperex Technology Co'ya güveniyor. Ancak Tesla'nın en büyük tedarikçilerinden LG Energy Solution, Arizona fabrikasında LFP pil üretimine başlamayı planlıyor. Bu nedenle iki şirket arasında yeni bir iş birliği görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı