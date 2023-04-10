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    Tesla, araç maliyetlerini düşürüyor: Uygun fiyatlı modeller yolda

    Elektrikli otomobil devi Tesla, uygun fiyatlı araçlar için lityum demir fosfat (LFP) pil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Peki yeni çözüm beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Tesla, araç maliyetlerini düşürüyor: Uygun fiyatlı modeller yolda Tam Boyutta Gör
    Otomotiv endüstrisinde içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara olan geçiş devam ediyor. Ancak pil başta olmak üzere artan maliyetler, üreticileri yeni çözüm arayışlarına sevk ediyor diyebiliriz. Şimdi pazarının öde gelen isimlerinden Tesla, bu durumu tersine çevirebilir.

    Tesla, araç maliyetlerini düşürüyor

    Kısa süre önce Tesla, yarı elektrikli kamyonlarında ve uygun fiyatlı otomobillerinde lityum demir fosfat (LFP) pil teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu. Bilmeyenler için markanın mevcut elektrikli çözümleri, nikel bazlı pillerden güç alıyor. Ancak Elon Musk'ın uzun bir süredir (LFP) pil teknolojisinin savunucularından biri konumunda olduğunu hatırlatalım.

    Musk da dahil olmak üzere LFP teknolojisinin arkasında yer alan birçok isim, demirin daha bol olması ve düşük maliyeti nedeniyle LFP hücrelerin avantajlarına dikkat çekiyor. Ancak bu pillerin daha büyük, daha ağır ve genellikle nikel bazlı hücrelerden daha az enerji hacmine kısaca menzile sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan daha düşük bir yangın riskine sahip.

    Tesla, araç maliyetlerini düşürüyor: Uygun fiyatlı modeller yolda Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre uygun fiyatlı Tesla çözümleri, Model Y ve Model 3'teki 75 kWh kapasiteye kıyasla 53 kWh kapasiteli LFP pilleri kullanacak. Ayrıca otomotiv devi, gelecek nesil araçlarında montaj maliyetlerini de yüzde 50 oranında düşürmeyi planlıyor.

    Halihazırda Tesla, LFP piller için Çinli Contemporary Amperex Technology Co'ya güveniyor. Ancak Tesla'nın en büyük tedarikçilerinden LG Energy Solution, Arizona fabrikasında LFP pil üretimine başlamayı planlıyor. Bu nedenle iki şirket arasında yeni bir iş birliği görebiliriz. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 4 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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