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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak!

    Sürekli yeni özellikler kazanan Tesla otomobiller, yakında sürücü ve yayalarla konuşmaya başlayacak. Elon Musk paylaştığı kısa bir videoda bu özelliği gösterdi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak!
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    Yayınladığı güncellemelerle otomobillerine sürekli farklı özellikler kazandıran Tesla, bu sefer araçların hem içerideki yolcular hem de dışarıdaki yayalarla konuşmasını sağlayacak bir yenilik üzerinde çalışıyor.

    Yapay zekâ teknolojilerine olan yatırımlarıyla bilinen şirket, yapay zekayı daha çok otonom sürüş özelliklerini kusursuzlaştırmak için kullanmak istese de Elon Musk, bu teknolojiyi farklı alanlarda da görmeye kararlı. Zira CEO’nun dün paylaştığı bir video, şirketin bu konudaki azminin bir göstergesi gibi duruyor.

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    Ayrıca Bkz. "Bu da Çinlilerin Rolls-Royce'u: Hongqi H9"

    Paylaşılan bir video da Tesla Model 3 bir aracın “boş boş bakacağına, atla da götüreyim” dediği duyulurken videonun devamında aracın çok da net anlaşılmayan başka bir ifade daha sarf ettiği duyuluyor.

    Şehir içinde yavaş seyreden elektrikli araçlar için getirilen zorunlu ses uygulamasıyla birlikte Model 3 araçların önüne bir hoparlör ızgarası ekleyen Tesla, anlaşılan bu yönetmeliğin getirdiği zorunluluğu farklı uygulamalarla çeşitlendirmek istiyor.

    Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak!
    Tam Boyutta Gör

    Musk’ın Tesla araçları Kara Şimşek dizisindeki KITT’e benzer özellikler kazandırmak istediği ve sürücüsüne cevap veren bir sistem geliştirmek istediği zaten biliniyordu. Bakalım önümüzdeki günlerde Musk, başka ne tür çılgın fikirlerle karşımıza çıkacak.



    https://electrek.co/2020/01/11/tesla-vehicles-talk-elon-musk-preview/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Escapetolife 1 hf. en beğenilen
    Bunu sövme dil paketiyle modlarlar.

    Tesla_Turkce_kufur_mod_(normal).rom

    Tesla_Turkce_kufur_mod_(ana_baci_dahil).rom
    Yanıtla +21
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    V4LKyR 1 hf.
    Elon Musk gibi bir adam yüzyılda 1 gelir.
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    Morphinz 1 hf.
    Bu olmazsa olmaz.
    Tesla_Turkce_LAZ_mod.rom



    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf.
    Saçma sapan bir özellik.
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    V4LKyR 1 hf.
    Elon Musk gibi bir adam yüzyılda 1 gelir.
    Yanıtla +9
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    Escapetolife 1 hf. en beğenilen
    Bunu sövme dil paketiyle modlarlar.

    Tesla_Turkce_kufur_mod_(normal).rom

    Tesla_Turkce_kufur_mod_(ana_baci_dahil).rom
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