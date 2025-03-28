Yeni Tesla Model Y için Türkiye’de test sürüşleri başladı

Yeni Model Y test sürüşünde
Yeni Tesla Model Y ile test sürüşüne çıkmak için buradan kayıt olmak gerekiyor. Öte yandan 2025 model Tesla Model Y, Türkiye’de Long Range Dört Çeker versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Şu anda envanterde bulunan Long Range versiyonlarının fiyatları 3.465.581 TL ile 3.638.035 TL arasında değişiyor.
Ancak, daha uygun fiyatlı ve beklenen Standard Range versiyonu henüz Türkiye’de satışa sunulmadı. Bu versiyonun mayıs-haziran aylarında ülkeye gelmesi bekleniyor. Yeni Tesla Model Y, aerodinamik tasarımı ve iç mekanında yapılan iyileştirmelerle dikkat çekiyor. 62.5 kWh’lik batarya ile 500 kilometreye kadar menzil sunan Standart Range, 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. Long Range versiyonları ise 600 kilometreye kadar menzil vadediyor ve çift motorlu modeller 586 kilometre menzil sunuyor. Tesla, LFP ve NMC batarya seçeneklerinde hızlı şarj desteği de sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo