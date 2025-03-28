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Tam Boyutta Gör Tesla'nın yenilenen Model Y'si, Türkiye'de test sürüşlerine açıldı. Tesla Türkiye'nin üst düzey yöneticisi Berk Tezveren, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen test sürüşlerinin başladığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Yeni Tesla Model Y, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulmuştu.

Yeni Model Y test sürüşünde

Yeni Tesla Model Y ile test sürüşüne çıkmak için buradan kayıt olmak gerekiyor. Öte yandan 2025 model Tesla Model Y, Türkiye’de Long Range Dört Çeker versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Şu anda envanterde bulunan Long Range versiyonlarının fiyatları 3.465.581 TL ile 3.638.035 TL arasında değişiyor.

2025 Tesla Model Y Türkiye'de! İşte yeni Tesla Model Y fiyatı 1 hf. önce eklendi

Ancak, daha uygun fiyatlı ve beklenen Standard Range versiyonu henüz Türkiye’de satışa sunulmadı. Bu versiyonun mayıs-haziran aylarında ülkeye gelmesi bekleniyor. Yeni Tesla Model Y, aerodinamik tasarımı ve iç mekanında yapılan iyileştirmelerle dikkat çekiyor. 62.5 kWh’lik batarya ile 500 kilometreye kadar menzil sunan Standart Range, 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. Long Range versiyonları ise 600 kilometreye kadar menzil vadediyor ve çift motorlu modeller 586 kilometre menzil sunuyor. Tesla, LFP ve NMC batarya seçeneklerinde hızlı şarj desteği de sağlıyor.

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Yeni Tesla Model Y için Türkiye’de test sürüşleri başladı