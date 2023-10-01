Otomobil üreticileri: Yeni yakıt standardı elektrikli otomobil geçişini engelleyebilir

Tam Boyutta Gör ABD'deki büyük otomobil üreticilerini temsil eden bir grup olan Otomotiv İnovasyonu İttifakı, önümüzdeki on yıl için önerilen yakıt ekonomisi standartları konusunda kırmızı bayrak çekti. Grup, yeni kuralların uygulanması halinde sektörün elektrikli araçlara geçişini engelleyeceğini iddia ediyor.

Yeni kurallar ter tepebilir

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) temmuz ayında, 2027-2032 model yılları için otomobil ve hafif kamyonlar bazında yakıt ekonomisi standartlarının belirlenmesine yönelik bir teklif yayınladı. Teklif, otomobillerin yakıt verimliliğini her yıl yüzde 2, hafif kamyonlarınkini ise yüzde 4 oranında artırmayı hedefliyordu. Bu, 2024-2026 model yılları için otomobillerde yıllık yüzde 8, hafif kamyonlarda ise yüzde 10 iyileştirme gerektiren önceki standartlara göre önemli bir artış anlamına geliyor.

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Automotive News'in haberine göre NHTSA'nın önerisi, önceki standartlara göre 2026'da yaklaşık 49 mpg olan filonun ortalama yakıt ekonomisinin 2032'ye kadar galon (3,78 litre) başına yaklaşık 58 mil (mpg) olacağı anlamına geliyor.

Ancak Otomotiv İnovasyonu İttifakı önerinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını savundu. Grubun temsilcisi Michael Hartrick, kamuya açık sanal bir oturumda, teklifin "maksimum fizibiliteyi aştığını" söyledi. Grup, bu durumun otomobil üreticilerinin dikkatini ve kaynaklarını elektrikli araçlara yatırım yapmaktan uzaklaştıracağını altını çiziyor. NHTSA ise ilgili yeni kuralları, otomobilleri daha verimli hale getirmenin ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak görüyor.

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Otomobil üreticileri yeni yakıt standardından çekiniyor