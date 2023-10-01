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    Otomobil üreticileri: Yeni yakıt standardı elektrikli otomobil geçişini engelleyebilir

    Görünüşe göre elektrikli otomobillere geçişte bazı engeller yaşanacak. Otomobil üreticileri yeni yakıt standartlarının elektrikli araçlara geçişi rayından çıkaracağından endişe duyuyor.
    Otomobil üreticileri yeni yakıt standardından çekiniyor Tam Boyutta Gör
    ABD'deki büyük otomobil üreticilerini temsil eden bir grup olan Otomotiv İnovasyonu İttifakı, önümüzdeki on yıl için önerilen yakıt ekonomisi standartları konusunda kırmızı bayrak çekti. Grup, yeni kuralların uygulanması halinde sektörün elektrikli araçlara geçişini engelleyeceğini iddia ediyor.

    Yeni kurallar ter tepebilir

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) temmuz ayında, 2027-2032 model yılları için otomobil ve hafif kamyonlar bazında yakıt ekonomisi standartlarının belirlenmesine yönelik bir teklif yayınladı. Teklif, otomobillerin yakıt verimliliğini her yıl yüzde 2, hafif kamyonlarınkini ise yüzde 4 oranında artırmayı hedefliyordu. Bu, 2024-2026 model yılları için otomobillerde yıllık yüzde 8, hafif kamyonlarda ise yüzde 10 iyileştirme gerektiren önceki standartlara göre önemli bir artış anlamına geliyor.

    Automotive News'in haberine göre NHTSA'nın önerisi, önceki standartlara göre 2026'da yaklaşık 49 mpg olan filonun ortalama yakıt ekonomisinin 2032'ye kadar galon (3,78 litre) başına yaklaşık 58 mil (mpg) olacağı anlamına geliyor.

    Ancak Otomotiv İnovasyonu İttifakı önerinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını savundu. Grubun temsilcisi Michael Hartrick, kamuya açık sanal bir oturumda, teklifin "maksimum fizibiliteyi aştığını" söyledi. Grup, bu durumun otomobil üreticilerinin dikkatini ve kaynaklarını elektrikli araçlara yatırım yapmaktan uzaklaştıracağını altını çiziyor. NHTSA ise ilgili yeni kuralları, otomobilleri daha verimli hale getirmenin ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak görüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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