Otomobil üreticileri: Yeni yakıt standardı elektrikli otomobil geçişini engelleyebilir

Yeni kurallar ter tepebilir
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) temmuz ayında, 2027-2032 model yılları için otomobil ve hafif kamyonlar bazında yakıt ekonomisi standartlarının belirlenmesine yönelik bir teklif yayınladı. Teklif, otomobillerin yakıt verimliliğini her yıl yüzde 2, hafif kamyonlarınkini ise yüzde 4 oranında artırmayı hedefliyordu. Bu, 2024-2026 model yılları için otomobillerde yıllık yüzde 8, hafif kamyonlarda ise yüzde 10 iyileştirme gerektiren önceki standartlara göre önemli bir artış anlamına geliyor.
Automotive News'in haberine göre NHTSA'nın önerisi, önceki standartlara göre 2026'da yaklaşık 49 mpg olan filonun ortalama yakıt ekonomisinin 2032'ye kadar galon (3,78 litre) başına yaklaşık 58 mil (mpg) olacağı anlamına geliyor.
Ancak Otomotiv İnovasyonu İttifakı önerinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını savundu. Grubun temsilcisi Michael Hartrick, kamuya açık sanal bir oturumda, teklifin "maksimum fizibiliteyi aştığını" söyledi. Grup, bu durumun otomobil üreticilerinin dikkatini ve kaynaklarını elektrikli araçlara yatırım yapmaktan uzaklaştıracağını altını çiziyor. NHTSA ise ilgili yeni kuralları, otomobilleri daha verimli hale getirmenin ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.