Tesla'nın Almanya fabrikasında üretim durdu: Sabotajdan şüpheleniliyor

Tam Boyutta Gör Tesla, sabotajdan kaynaklanma ihtimali olan önemli bir elektrik kesintisi sonrasında bugün Berlin Gigafactory'yi kapatmak zorunda kaldı.

Tesla'nın Avrupa'daki tek fabrikası olan Gigafactory Berlin için son birkaç hafta zor geçti. İlk olarak, Yemen'deki iç savaş nedeniyle kargo gemilerinin Aden Körfezi ve Bab el Mendeb Boğazı'ndan geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tedarik sorunları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Ardından, Tesla Gigafactory Berlin'in bulunduğu belediye olan Grünheide'nin yerel sakinleri, 100 hektardan fazla ormanın kesilmesini gerektiren fabrikanın genişletilmesi projesine karşı oy kullandı. Üstelik çevre aktivistleri geçen hafta genişlemeyi durdurmaya çalışmak için fabrikanın dışındaki ormanda kamp kurdu.

En son olarak da şirket, güç kaynağına yönelik olası bir sabotaj nedeniyle bugün üretimi durdurmak ve fabrikayı boşaltmak zorunda kaldı. DW'nin haberine göre, kimliği belirsiz kişiler Salı sabahı erken saatlerde Steinfurt ile Hartmannsdorf arasındaki yüksek gerilim direğini ateşe verdi ve bunun sonucunda Berlin'deki Gigafactory de dahil olmak üzere yaklaşık 2.000 kişi elektriksiz kaldı.

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Hedefin Tesla olduğu söyleniyor

Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen (CDU), elektrik altyapısına yönelik “hain bir saldırı”dan bahsetti. Henüz kimse saldırıyı üstlenmedi ancak çevre aktivistleri şirkete karşı eylem çağrısında bulunduğundan, saldırının yeri ve zamanlaması nedeniyle hedefin Tesla olduğu söyleniyor.

Tesla, Almanya'daki yerel basına fabrikayı güvence altına aldığını söyledi ancak elektrik durumu nedeniyle üretimin yeniden ne zaman başlayacağı belli değil. Tesla, üretim tesislerinin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını ancak elektrik sağlayıcısı EDIS ile istişarede bulunulduktan sonra üretimin hızlı bir şekilde yeniden başlamasının beklemediğini söyledi.

Tesla, Berlin'deki Gigafactory'de dünyanın en çok satan otomobili listesinde ilk sıraya çıkan ilk elektrikli otomobil olan Model Y'yi üretiyor.

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Tesla'nın Almanya fabrikasında üretim durdu: Sabotaj şüphesi