Tesla'nın Almanya fabrikasında üretim durdu: Sabotajdan şüpheleniliyor

Tesla'nın Avrupa'daki tek fabrikası olan Gigafactory Berlin için son birkaç hafta zor geçti. İlk olarak, Yemen'deki iç savaş nedeniyle kargo gemilerinin Aden Körfezi ve Bab el Mendeb Boğazı'ndan geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tedarik sorunları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.
Ardından, Tesla Gigafactory Berlin'in bulunduğu belediye olan Grünheide'nin yerel sakinleri, 100 hektardan fazla ormanın kesilmesini gerektiren fabrikanın genişletilmesi projesine karşı oy kullandı. Üstelik çevre aktivistleri geçen hafta genişlemeyi durdurmaya çalışmak için fabrikanın dışındaki ormanda kamp kurdu.
En son olarak da şirket, güç kaynağına yönelik olası bir sabotaj nedeniyle bugün üretimi durdurmak ve fabrikayı boşaltmak zorunda kaldı. DW'nin haberine göre, kimliği belirsiz kişiler Salı sabahı erken saatlerde Steinfurt ile Hartmannsdorf arasındaki yüksek gerilim direğini ateşe verdi ve bunun sonucunda Berlin'deki Gigafactory de dahil olmak üzere yaklaşık 2.000 kişi elektriksiz kaldı.
Hedefin Tesla olduğu söyleniyor
Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen (CDU), elektrik altyapısına yönelik “hain bir saldırı”dan bahsetti. Henüz kimse saldırıyı üstlenmedi ancak çevre aktivistleri şirkete karşı eylem çağrısında bulunduğundan, saldırının yeri ve zamanlaması nedeniyle hedefin Tesla olduğu söyleniyor.
Tesla, Almanya'daki yerel basına fabrikayı güvence altına aldığını söyledi ancak elektrik durumu nedeniyle üretimin yeniden ne zaman başlayacağı belli değil. Tesla, üretim tesislerinin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını ancak elektrik sağlayıcısı EDIS ile istişarede bulunulduktan sonra üretimin hızlı bir şekilde yeniden başlamasının beklemediğini söyledi.
Tesla, Berlin'deki Gigafactory'de dünyanın en çok satan otomobili listesinde ilk sıraya çıkan ilk elektrikli otomobil olan Model Y'yi üretiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.