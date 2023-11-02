Elon Musk, Tesla’nın 4 trilyon dolar değerine ulaşabileceğini düşünüyor

Tam Boyutta Gör Tesla, köklü otomobil firmalarına göre oldukça genç bir firma. Ancak buna rağmen şirket, halihazırda dünyanın piyasaya değeri en yüksek otomobil üreticisi konumunda. Öte yandan Elon Musk ve şirketin yatırımcılarına göre Tesla’nın değeri mevcut değerinin neredeyse 6 katına kadar çıkabilir.

Tesla, 4 trilyon dolar değerine ulaşabilir

Elon Musk, Tesla’nın potansiyel piyasa değeri hakkında bugüne kadar sık sık yorum ve tahminlerde bulundu. Bu tahminlerin en ünlüsü ise Ekim 2022 tarihinde geldi. Musk, Tesla’nın Apple ve Saudi Aramco'nun toplamından daha değerli olabileceğini söyledi. Ancak Musk'ın geçen yıl bu yorumu yapmasından bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 4 düştü. Son zamanlarda ise Musk’ın özellikle İsrail ve Filistin açıklamalarından sonra Tesla’nın hisse değerleri yüzde 17 düşüş gösterdi.

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Ancak hem Tesla yatırımcıları hem de Musk, gelecek için büyük düşünüyor. Ünlü hedge fon yöneticisi ve uzun süredir Tesla yatırımcısı olan Ron Baron, Tesla'nın 4 trilyon dolarlık bir şirket olabileceğine inandığını söyledi. Baron, Tesla’nın bunun yapabilmesi için sadece bir otomobil üreticisi ve bir batarya şirketi olmasının yetmeyeceğini, otomotiv dünyasının Intel’i olması gerektiğini söyledi. Ona göre Tesla’nın otonom sürüşü tüm otomobiller tarafından kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Elon Musk ise Tesla'nın 4 trilyon dolarlık bir şirket olabileceği fikrine katılıyor. Ancak bu değere ulaşmak için Musk, Tesla’nın her şeyi birkaç kez mükemmel seviyede yapması gerekiyor. Tesla’nın bugünkü piyasa değeri ise yaklaşık 670 milyar dolar seviyesinde. En yakın rakibi Toyota’nın neredeyse üç katı.

Tesla’nın 4 trilyon dolar değere erişmesi kulağa saçma gibi gelse de çoğu insan aynı şeyi Tesla’nın 100 milyar dolar değere ulaşması için de söylemişti. Aynı şeyler 500 milyar dolar ve şimdi de 1 trilyon dolar için söyleniyor. Musk’ın bazı şeyleri “mükemmel yapma” yorumu ise Model Y düşünüldüğünde mümkün gibi görünüyor. Elbette Tesla’nın birden fazla “Model Y” anına ihtiyacı olacak. Bunlar yeni nesil araçlar, yapay zeka ve otonom sürüş olabilir.

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Elon Musk: Tesla, 4 trilyon dolar değerine ulaşabilir