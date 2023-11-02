Elon Musk, Tesla’nın 4 trilyon dolar değerine ulaşabileceğini düşünüyor

Tesla, 4 trilyon dolar değerine ulaşabilir
Elon Musk, Tesla’nın potansiyel piyasa değeri hakkında bugüne kadar sık sık yorum ve tahminlerde bulundu. Bu tahminlerin en ünlüsü ise Ekim 2022 tarihinde geldi. Musk, Tesla’nın Apple ve Saudi Aramco'nun toplamından daha değerli olabileceğini söyledi. Ancak Musk'ın geçen yıl bu yorumu yapmasından bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 4 düştü. Son zamanlarda ise Musk’ın özellikle İsrail ve Filistin açıklamalarından sonra Tesla’nın hisse değerleri yüzde 17 düşüş gösterdi.
Ancak hem Tesla yatırımcıları hem de Musk, gelecek için büyük düşünüyor. Ünlü hedge fon yöneticisi ve uzun süredir Tesla yatırımcısı olan Ron Baron, Tesla'nın 4 trilyon dolarlık bir şirket olabileceğine inandığını söyledi. Baron, Tesla’nın bunun yapabilmesi için sadece bir otomobil üreticisi ve bir batarya şirketi olmasının yetmeyeceğini, otomotiv dünyasının Intel’i olması gerektiğini söyledi. Ona göre Tesla’nın otonom sürüşü tüm otomobiller tarafından kullanılacak.
Tesla’nın 4 trilyon dolar değere erişmesi kulağa saçma gibi gelse de çoğu insan aynı şeyi Tesla’nın 100 milyar dolar değere ulaşması için de söylemişti. Aynı şeyler 500 milyar dolar ve şimdi de 1 trilyon dolar için söyleniyor. Musk’ın bazı şeyleri “mükemmel yapma” yorumu ise Model Y düşünüldüğünde mümkün gibi görünüyor. Elbette Tesla’nın birden fazla “Model Y” anına ihtiyacı olacak. Bunlar yeni nesil araçlar, yapay zeka ve otonom sürüş olabilir.Kaynakça https://companiesmarketcap.com/automakers/largest-automakers-by-market-cap/ https://electrek.co/2023/11/02/elon-musk-thinks-tesla-tsla-4-trillion-valuation/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.