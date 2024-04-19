Tesla bütün Cybertruck'ları geri çağırdı: Gaz pedalı sıkışmasını kabul etti

Tam Boyutta Gör Tesla, gaz pedalı sıkışması nedeniyle bütün Cybertruck'ları geri çağırdığını duyurdu. Kasım 2023'ten bu yana üretilen toplam 3878 adet araç sorundan etkilenmiş durumda.

Daha önce Tesla'nın pedal problemi nedeniyle teslimatları durdurduğu yönünde haberler olduğunu iletmiştik. Şirket, bu haberleri doğrulayarak, gaz pedalında sorunun olduğunu kabul etti.

Tesla Cybertruck, gaz pedalı sıkışması problemi yaşıyor 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde bir Cybertruck sahibi, TikTok'ta gaz pedalı kapağının yerinden çıkarak, ön panel ile zemin arasındaki boşluğa sıkışıp pedalın basılı kaldığını gösteren bir video paylaşmıştı. Aracın sahibi, pedal takılı kaldığında frene basarak aracı durdurabildiğini ancak freni bıraktığında tekrar hızlandığını söylemişti.

Sorunun sebebi kullanılan yağlayıcı

Tesla, sorunun gaz pedalı kapağının pedala montajına yardımcı olmak için kullanılan yağlayıcıdan kaynaklandığını belirtiyor. Bu yağlayıcı, kapağın pedala tutunmasını azaltarak yerinden çıkmasına neden oluyor. Şirket bütün araçlardaki problemin ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

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Tesla bütün Cybertruck'ları gaz pedalı nedeniyle geri çağırdı